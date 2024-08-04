Росіяни запустили "Шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Пізно ввечері неділі, 4 серпня, російські загарбники запустили ударні безпілотники типу "шахед" по території України. У низці областей оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили у Повітряних силах о 22:24.

Дрони перебували в південній частині Сумщини та тримали курс на Полтавську область.

Згодом о 22:34 у Повітряних силах ЗСУ попередили про БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.

Станом на 23:46 російські дрони перебували у п'ятьох областях: Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській.

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