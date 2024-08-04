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Росіяни запустили "Шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Росіяни запустили «Шахеди» по Україні, - Повітряні сили

Пізно ввечері неділі, 4 серпня, російські загарбники запустили ударні безпілотники типу "шахед" по території України. У низці областей оголошували повітряну тривогу. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили у Повітряних силах о 22:24.

Дрони перебували в південній частині Сумщини та тримали курс на Полтавську область.

Згодом о 22:34 у Повітряних силах ЗСУ попередили про БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.

Станом на 23:46 російські дрони перебували у п'ятьох областях: Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській.

Читайте також: ППО збила 24 "шахеди" з 29, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4094) Повітряні сили (2586) повітряна тривога (901)


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це і є кацапський мирний план!
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04.08.2024 23:11 Відповісти
піднімайте F-16
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04.08.2024 23:13 Відповісти
Та якби вони і не сідали
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04.08.2024 23:17 Відповісти
03.‎08.‎2024 887 доба війни

124 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

З початку року змінюється вже одинадцятий командир бригадного рівня. Ми не будемо оцінювати "кращий-гірший", це завжди суб'єктивно, але по об'єктивному стану оперативної ситуації погіршення очевидне. Протести вже почались в самих військових підрозділах. Це дуже схоже на створення штучного управлінського хаосу в військах. Хто в цьому зацікавлений і для чого ?

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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05.08.2024 00:37 Відповісти
 
 