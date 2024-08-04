Росіяни запустили "Шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Пізно ввечері неділі, 4 серпня, російські загарбники запустили ударні безпілотники типу "шахед" по території України. У низці областей оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили у Повітряних силах о 22:24.
Дрони перебували в південній частині Сумщини та тримали курс на Полтавську область.
Згодом о 22:34 у Повітряних силах ЗСУ попередили про БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.
Станом на 23:46 російські дрони перебували у п'ятьох областях: Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській.
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124 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
З початку року змінюється вже одинадцятий командир бригадного рівня. Ми не будемо оцінювати "кращий-гірший", це завжди суб'єктивно, але по об'єктивному стану оперативної ситуації погіршення очевидне. Протести вже почались в самих військових підрозділах. Це дуже схоже на створення штучного управлінського хаосу в військах. Хто в цьому зацікавлений і для чого ?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html