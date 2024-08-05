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Новини
2 016 19

У нацпарку "Святі гори" на Донеччині через війну знищено 80% лісу. Збитки оцінюються в 16 млрд гривень, - Міндовкілля

Збитки нацпарку Святі гори через війну

Через бойові дії у національному парку "Святі гори" у Донецькій області знищено 80% лісових насаджень. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як розповіла заступниця міністра Олена Крамаренко, вогнем знищено 9,5 тисяч гектарів нацпарку, ще 10 тисяч гектарів потребують обстеження та розмінування.

На сьогодні силами природоохоронців очищено від вибухонебезпечних предметів близько 100 км лісових доріг та під’їзди до пожежних водойм.

Шкода довкіллю в цьому регіоні вже оцінюється в 16 млрд гривень.

Читайте: Вчорашній масований обстріл завдав довкіллю України збитків на понад 325 млн грн

Автор: 

екологія (1346) Донецька область (8317) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168)


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Топ коментарі
+3
Гапчинська намалювала картину "Буданов і чарівне жабеня"
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05.08.2024 00:32
+3
Тепер на кожному чайнику будуть кричати "Саме за каденції сонцеликого вперше в історії за його ініциативи Україна отримала Ф-16"
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05.08.2024 00:35
+2
Донбас, нажаль, буде зоною відчуження, як Чорнобильський район.
До кінця війни ще битися не скоро, а вже і екологія і основа промисловості пішли на концерт кабзонія.
Враховуючи - що населення мінус 9- 10 мільонів , це без втрат від обстрілів і без тих що в рашку назавжди, то напрошується думка: східний кордон буде Фронтіром або Диким Полем, де випалена земля відділяє Цивілізацію Європи від мордору
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05.08.2024 00:49
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Неужели кто-то будет спрашивать в этом вопросе мнение рыжего даунецыкого?
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05.08.2024 00:39 Відповісти
Саме так, завтра напишуть - Земленський провів потужну зустріч з головою Хмельницької ОВА, а потім здивування чому Старкон
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05.08.2024 00:41 Відповісти
Тепер на кожному чайнику будуть кричати "Саме за каденції сонцеликого вперше в історії за його ініциативи Україна отримала Ф-16"
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05.08.2024 00:35 Відповісти
Гапчинська намалювала картину "Буданов і чарівне жабеня"
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05.08.2024 00:32 Відповісти
Донбас, нажаль, буде зоною відчуження, як Чорнобильський район.
До кінця війни ще битися не скоро, а вже і екологія і основа промисловості пішли на концерт кабзонія.
Враховуючи - що населення мінус 9- 10 мільонів , це без втрат від обстрілів і без тих що в рашку назавжди, то напрошується думка: східний кордон буде Фронтіром або Диким Полем, де випалена земля відділяє Цивілізацію Європи від мордору
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05.08.2024 00:49 Відповісти
Приємно чимтати адекватну людину. Я болію за Україну, сам пройшов пекло війни.. Але... Сумно це все.... Випалена земля, паливно-мастильні матеріали, замінована територія тощо....
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05.08.2024 03:19 Відповісти
Здравая ідєя. Я теж замислювався: що потім робити з оцим всім. А є ж відоме рішення та досвід: розповсюжити на них статус Чорнобильської зони відчуження. Навіть не треба щось законодавчо розробляти, за всі гроші світу.
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05.08.2024 07:56 Відповісти
 
 