У нацпарку "Святі гори" на Донеччині через війну знищено 80% лісу. Збитки оцінюються в 16 млрд гривень, - Міндовкілля

Через бойові дії у національному парку "Святі гори" у Донецькій області знищено 80% лісових насаджень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як розповіла заступниця міністра Олена Крамаренко, вогнем знищено 9,5 тисяч гектарів нацпарку, ще 10 тисяч гектарів потребують обстеження та розмінування.

На сьогодні силами природоохоронців очищено від вибухонебезпечних предметів близько 100 км лісових доріг та під’їзди до пожежних водойм.

Шкода довкіллю в цьому регіоні вже оцінюється в 16 млрд гривень.

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