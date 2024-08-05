У нацпарку "Святі гори" на Донеччині через війну знищено 80% лісу. Збитки оцінюються в 16 млрд гривень, - Міндовкілля
Через бойові дії у національному парку "Святі гори" у Донецькій області знищено 80% лісових насаджень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Як розповіла заступниця міністра Олена Крамаренко, вогнем знищено 9,5 тисяч гектарів нацпарку, ще 10 тисяч гектарів потребують обстеження та розмінування.
На сьогодні силами природоохоронців очищено від вибухонебезпечних предметів близько 100 км лісових доріг та під’їзди до пожежних водойм.
Шкода довкіллю в цьому регіоні вже оцінюється в 16 млрд гривень.
Топ коментарі
+3 Alex Newman
показати весь коментар05.08.2024 00:32
+3 Alex Newman
показати весь коментар05.08.2024 00:35
+2 Az AZLK
показати весь коментар05.08.2024 00:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До кінця війни ще битися не скоро, а вже і екологія і основа промисловості пішли на концерт кабзонія.
Враховуючи - що населення мінус 9- 10 мільонів , це без втрат від обстрілів і без тих що в рашку назавжди, то напрошується думка: східний кордон буде Фронтіром або Диким Полем, де випалена земля відділяє Цивілізацію Європи від мордору