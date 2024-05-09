Вчорашній масований обстріл завдав довкіллю України збитків на понад 325 млн грн

Орієнтовна сума збитків довкіллю у чотирьох областях України від збройної атаки Росії 8 травня становить понад 325 млн грн.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 8 травня під час масованого обстрілу України росіяни пошкодили об’єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Запорізькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Держекоінспекція виїхала на об’єкти, щоб зафіксувати шкоду довкіллю, завдану збройною атакою ворога", - йдеться у повідомленні.

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От розраховані орієнтовані суми збитків за областями:

Полтавська - 1,5 млн грн;

Вінницька - 176,7 млн грн;

Івано-Франківська - 70,4 млн грн;

Запорізька - 76,4 млн грн.

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Екоінспектори заміряли площі земель, які були забруднені та засмічені під час ворожої атаки та відібрали проби ґрунту для подальшого проведення лабораторних досліджень, щоб визначити рівень забруднення і додатково розрахувати збитки.