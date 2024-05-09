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Вчорашній масований обстріл завдав довкіллю України збитків на понад 325 млн грн

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Орієнтовна сума збитків довкіллю у чотирьох областях України від збройної атаки Росії 8 травня становить понад 325 млн грн.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 8 травня під час масованого обстрілу України росіяни пошкодили об’єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Запорізькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Держекоінспекція виїхала на об’єкти, щоб зафіксувати шкоду довкіллю, завдану збройною атакою ворога", - йдеться у повідомленні.

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От розраховані орієнтовані суми збитків за областями:

  • Полтавська - 1,5 млн грн;
  • Вінницька - 176,7 млн грн;
  • Івано-Франківська - 70,4 млн грн;
  • Запорізька - 76,4 млн грн.

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Екоінспектори заміряли площі земель, які були забруднені та засмічені під час ворожої атаки та відібрали проби ґрунту для подальшого проведення лабораторних досліджень, щоб визначити рівень забруднення і додатково розрахувати збитки.

Автор: 

обстріл (28284) збитки (1423) екологія (1346) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168)


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Страшно представить сколько денег будут мутить на этих восстановлениях после войны... Велике будивництво отдыхает...
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09.05.2024 11:20 Відповісти
в рамках вже запланованої президентської програми "великий грабіж" )
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09.05.2024 11:24 Відповісти
по лесам полям ракеты запускали , больше половины ракет КНДР не достигают целей
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09.05.2024 11:41 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4685327-v-ukrayne-uprostyly-zapusk-hazoelektrostantsyi В Украине упростили запуск газоэлектростанций
https://korrespondent.net/ukraine/4685327-v-ukrayne-uprostyly-zapusk-hazoelektrostantsyi

Это позволит заказчикам в сокращенный срок обеспечить подключение своих установок к электрическим сетям.
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09.05.2024 11:47 Відповісти
у Нас такая питает завод и пол города
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09.05.2024 11:48 Відповісти
 
 