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Вчерашний массированный обстрел нанес окружающей среде Украины ущерб более чем на 325 млн грн

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Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде в четырех областях Украины от вооруженной атаки России 8 мая составляет более 325 млн грн.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 8 мая, во время массированного обстрела Украины, россияне повредили объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Запорожской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Госэкоинспекция выехала на объекты, чтобы зафиксировать вред окружающей среде, нанесенный вооруженной атакой врага", - говорится в сообщении.

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Вот рассчитанные ориентировочные суммы убытков по областям:

  • Полтавская - 1,5 млн грн;
  • Винницкая - 176,7 млн грн;
  • Ивано-Франковская - 70,4 млн грн;
  • Запорожская - 76,4 млн грн.

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Экоинспекторы замерили площадь земель, которые были загрязнены и засорены во время вражеской атаки и отобрали пробы почвы для дальнейшего проведения лабораторных исследований, чтобы определить уровень загрязнения и дополнительно рассчитать убытки.

Автор: 

обстрел (26961) убытки (392) экология (1607) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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Страшно представить сколько денег будут мутить на этих восстановлениях после войны... Велике будивництво отдыхает...
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09.05.2024 11:20 Ответить
в рамках вже запланованої президентської програми "великий грабіж" )
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09.05.2024 11:24 Ответить
по лесам полям ракеты запускали , больше половины ракет КНДР не достигают целей
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09.05.2024 11:41 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4685327-v-ukrayne-uprostyly-zapusk-hazoelektrostantsyi В Украине упростили запуск газоэлектростанций
https://korrespondent.net/ukraine/4685327-v-ukrayne-uprostyly-zapusk-hazoelektrostantsyi

Это позволит заказчикам в сокращенный срок обеспечить подключение своих установок к электрическим сетям.
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09.05.2024 11:47 Ответить
у Нас такая питает завод и пол города
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09.05.2024 11:48 Ответить
 
 