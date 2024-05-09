Вчерашний массированный обстрел нанес окружающей среде Украины ущерб более чем на 325 млн грн

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде в четырех областях Украины от вооруженной атаки России 8 мая составляет более 325 млн грн.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 8 мая, во время массированного обстрела Украины, россияне повредили объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Запорожской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Госэкоинспекция выехала на объекты, чтобы зафиксировать вред окружающей среде, нанесенный вооруженной атакой врага", - говорится в сообщении.

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Вот рассчитанные ориентировочные суммы убытков по областям:

Полтавская - 1,5 млн грн;

Винницкая - 176,7 млн грн;

Ивано-Франковская - 70,4 млн грн;

Запорожская - 76,4 млн грн.

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Экоинспекторы замерили площадь земель, которые были загрязнены и засорены во время вражеской атаки и отобрали пробы почвы для дальнейшего проведения лабораторных исследований, чтобы определить уровень загрязнения и дополнительно рассчитать убытки.