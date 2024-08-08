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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)

повітряна тривога

Близько 6.20 8 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7.03 було оголошено відбій небезпеки по МіГ-31К.

При цьому ракетна небезпека зберігається для Сумської області.

Автор: 

Повітряні сили (2596) повітряна тривога (904)


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І що, тепер кожен раз коли воно злетіло F16 підійматимуть, щоб їх не вразили?
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08.08.2024 07:06 Відповісти
Треба буде - підійматимуть.
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08.08.2024 07:07 Відповісти
То ніяких ресурсів не настачишся.
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08.08.2024 07:54 Відповісти
31 так близько не підлітають, щоб була робота для F16
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08.08.2024 07:16 Відповісти
Та не для роботи, а щоб зберегти.
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08.08.2024 07:53 Відповісти
це так не працює - піднімуть 3-4 міги з періодичністтю в пів години...
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08.08.2024 20:37 Відповісти
 
 