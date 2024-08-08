Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)

Близько 6.20 8 серпня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7.03 було оголошено відбій небезпеки по МіГ-31К.

При цьому ракетна небезпека зберігається для Сумської області.