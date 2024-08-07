УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10712 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 690 1

Повітряна тривога на Сумщині тривала понад добу

На Сумщині повітряна тривога тривала понад добу

На Сумщині оголосили про відбій повітряної тривоги, яка тривала понад добу.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

"Закінчилась одна з найдовших повітряних тривог на Сумщині, яка тривала більше доби. Дякую нашим військовим, ППО за цілодобову роботу, а сумчанам – за стійкість!" - зазначив він.

Зазначимо, повітряну тривогу було оголошено 6 серпня об 11:10, вона тривала до 15:13 7 серпня (1 день 4 години та 3 хвилини).

Це найдовша повітряна тривога на Сумщині від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте: Над Сумщиною знищено ворожу балістичну ракету

Автор: 

Сумська область (3655) Суми (880) повітряна тривога (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що дала позитивного ця тривога ??? Нічого !
показати весь коментар
07.08.2024 16:12 Відповісти
 
 