Повітряна тривога на Сумщині тривала понад добу

На Сумщині оголосили про відбій повітряної тривоги, яка тривала понад добу.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

"Закінчилась одна з найдовших повітряних тривог на Сумщині, яка тривала більше доби. Дякую нашим військовим, ППО за цілодобову роботу, а сумчанам – за стійкість!" - зазначив він.

Зазначимо, повітряну тривогу було оголошено 6 серпня об 11:10, вона тривала до 15:13 7 серпня (1 день 4 години та 3 хвилини).

Це найдовша повітряна тривога на Сумщині від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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