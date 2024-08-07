Воздушная тревога на Сумщине длилась более суток
На Сумщине объявили об отбое воздушной тревоги, которая длилась более суток.
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, передает Цензор.НЕТ.
"Закончилась одна из самых длинных воздушных тревог на Сумщине, которая длилась более суток. Спасибо нашим военным, ПВО за круглосуточную работу, а сумчанам - за стойкость!" - отметил он.
Отметим, воздушная тревога была объявлена 6 августа в 11:10, она продолжалась до 15:13 7 августа (1 день 4 часа и 3 минуты).
Это самая длинная воздушная тревога на Сумщине с начала полномасштабного вторжения РФ.
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Alex K #531926
показать весь комментарий07.08.2024 16:12 Ответить Мне нравится 0
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