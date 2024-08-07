Над Сумщиной уничтожена вражеская баллистическая ракета

Прошлой ночью на территории Сумской области была уничтожена российская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"В ночь на 7 августа в небе над Сумской областью подразделениями Вооруженных сил Украины была уничтожена вражеская баллистическая ракета", - говорится в сообщении.

О последствиях ракетной атаки на регион не указывается.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО уничтожили вертолет, ракету и 2 БПЛА над Сумской областью.