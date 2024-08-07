Над Сумщиной уничтожена вражеская баллистическая ракета
Прошлой ночью на территории Сумской области была уничтожена российская ракета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
"В ночь на 7 августа в небе над Сумской областью подразделениями Вооруженных сил Украины была уничтожена вражеская баллистическая ракета", - говорится в сообщении.
О последствиях ракетной атаки на регион не указывается.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО уничтожили вертолет, ракету и 2 БПЛА над Сумской областью.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Січень #486030
показать весь комментарий07.08.2024 08:25 Ответить Мне нравится 1
Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий07.08.2024 17:37 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль