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Новости Война
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Над Сумщиной уничтожена вражеская баллистическая ракета

Балістична ракета

Прошлой ночью на территории Сумской области была уничтожена российская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"В ночь на 7 августа в небе над Сумской областью подразделениями Вооруженных сил Украины была уничтожена вражеская баллистическая ракета", - говорится в сообщении.

О последствиях ракетной атаки на регион не указывается.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что силы ПВО уничтожили вертолет, ракету и 2 БПЛА над Сумской областью.

Автор: 

Сумская область (3004) баллистические ракеты (362)


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Добра новина...
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07.08.2024 08:25 Ответить
бахнуло в Сумах вночі добряче.... не знаю - що саме... але добу + тривога тривала, бахкало звідусіль
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07.08.2024 17:37 Ответить
 
 