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Оккупанты 45 раз обстреляли Сумщину в течение дня: зафиксировано 132 взрыва

Російські обстріли Сумщини 6 серпня

В течение 6 августа войска РФ совершили 45 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 132 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (22 взрыва), удары FPV-дронов (5 взрывов)
  • Миропольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (6 взрывов), авиаудар КАБ (1 взрыв).
  • Белопольская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады и нанесли удар дроном FPV (1 взрыв) и 4 удара из ствольной артиллерии.
  • Юнаковская громада: зафиксированы артобстрелы (8 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв), авиаудары КАБ (11 взрывов).
  • Эсманьская громада: враг ударил из миномета (20 взрывов) и нанес удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Хотинская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (4 взрыва).

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  • Великописаревская громада подверглась атаке FPV-дронов (3 взрыва), обстрелам из минометов (5 взрывов), гранатометов (3 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов).
  • Глуховская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Шалигинская громада: враг ударил из минометов (4 взрыва).
  • Хотинская громада: зафиксирован обстрел из миномета (10 взрывов).
  • Николаевская громада: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).

Ранее сообщалось, что 6 августа силы противовоздушной обороны сбили ракету и вертолет над Сумской областью.

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Автор: 

обстрел (26928) Сумская область (3004)


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