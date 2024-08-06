Оккупанты 45 раз обстреляли Сумщину в течение дня: зафиксировано 132 взрыва

В течение 6 августа войска РФ совершили 45 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 132 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (22 взрыва), удары FPV-дронов (5 взрывов)

Миропольская громада: осуществлены обстрелы из минометов (6 взрывов), авиаудар КАБ (1 взрыв).

Белопольская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады и нанесли удар дроном FPV (1 взрыв) и 4 удара из ствольной артиллерии.

Юнаковская громада: зафиксированы артобстрелы (8 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв), авиаудары КАБ (11 взрывов).

Эсманьская громада: враг ударил из миномета (20 взрывов) и нанес удар FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (4 взрыва).

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Великописаревская громада подверглась атаке FPV-дронов (3 взрыва), обстрелам из минометов (5 взрывов), гранатометов (3 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов).

Глуховская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Шалигинская громада: враг ударил из минометов (4 взрыва).

Хотинская громада: зафиксирован обстрел из миномета (10 взрывов).

Николаевская громада: осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).

Ранее сообщалось, что 6 августа силы противовоздушной обороны сбили ракету и вертолет над Сумской областью.

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