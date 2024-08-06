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Новости Война
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Взрывы в Сумах: враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Сумского района.

ракета

Сегодня, 6 августа 2024 года, войска РФ совершили ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, предупреждено, обошлось без жертв. На месте работают все необходимые службы.
Последствия вражеского удара уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах во второй раз с утра раздаются взрывы

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Сумах прогремели взрывы.

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обстрел (26928) Сумская область (3004) Сумы (1073)


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у нас тут сьогодні гучно, як ніколи. кацапи наче показилися, мабуть через події у курській народній республіці.
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06.08.2024 14:52 Ответить
Так, як нiколи гучно....🥺😢😠. Боже Милостивий, спаси та збережи Украiну, Сумщину, Суми та весь наш народ! 🙏🙏🙏
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06.08.2024 15:04 Ответить
Нашi захистники вирiшили вiдкрити другий фронт в Сумськiй областi

Тепер буде бухкати весь час
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06.08.2024 19:51 Ответить
 
 