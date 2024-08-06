Взрывы в Сумах: враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Сумского района.

Сегодня, 6 августа 2024 года, войска РФ совершили ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, предупреждено, обошлось без жертв. На месте работают все необходимые службы.

Последствия вражеского удара уточняются.

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Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Сумах прогремели взрывы.