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Новости Война
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Оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон, двое раненых

Окупанти обстріляли з артилерії Херсон, двоє поранених

Во вторник, 6 августа, российские захватчики из артиллерии обстреляли Херсон. Два человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В ОВА рассказали, что 61-летнюю женщину госпитализировали в больницу. У нее взрывная травма, ранение спины и травматическая ампутация плеча.

Еще один пострадавший - 64-летний мужчина - получил взрывную травму, а также мелкие ранения ноги и руки. Медики оказали ему необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

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Автор: 

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