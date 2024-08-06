Оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон, двое раненых
Во вторник, 6 августа, российские захватчики из артиллерии обстреляли Херсон. Два человека получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В ОВА рассказали, что 61-летнюю женщину госпитализировали в больницу. У нее взрывная травма, ранение спины и травматическая ампутация плеча.
Еще один пострадавший - 64-летний мужчина - получил взрывную травму, а также мелкие ранения ноги и руки. Медики оказали ему необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
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