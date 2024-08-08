Пропагандист Поддубний перебуває у важкому стані, - росЗМІ з посиланням на лікарів
Кремлівський пропагандист Євген Поддубний, який 7 серпня зазнав поранень у Курській області РФ, перебуває у важкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на лікаря повідомляє російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
"Стан військового кореспондента Євгена Піддубного, який дістав поранення в Курській області, важкий, повідомила ВДТРК з посиланням на лікаря", - йдеться у повідомленні.
Як зазначалося раніше, спершу повідомлялось, що пропагандист Поддубний загинув у Курській області. Згодом російські ЗМІ повідомили, що він таки вижив та перебуває в лікарні Курська.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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я атеїст УГКЦ ...
Бо як тільки бачу десь в стрічці коментів ім'я Светлана Круп, то вже знаю, що зараз прочитаю купу помиїв і обвинувачень.
Продовжуйте в тому ж дусі - без міських божевільних цей форум був би не такий цікавий.
рашистського шовінізму