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Новини Війна
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Пропагандист Поддубний перебуває у важкому стані, - росЗМІ з посиланням на лікарів

Євген Поддубний

Кремлівський пропагандист Євген Поддубний, який 7 серпня зазнав поранень у Курській області РФ, перебуває у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на лікаря повідомляє російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

"Стан військового кореспондента Євгена Піддубного, який дістав поранення в Курській області, важкий, повідомила ВДТРК з посиланням на лікаря", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Вночі в Курську гриміли вибухи: "Это ракеты в нашу сторону. Еб#ть! Все в подвал, уходим!". ВIДЕО

Як зазначалося раніше, спершу повідомлялось, що пропагандист Поддубний загинув у Курській області. Згодом російські ЗМІ повідомили, що він таки вижив та перебуває в лікарні Курська.

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Автор: 

пропаганда (2796) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+29
Хіба це погано?....Краще, щоб пожив у памперсах кілька років, а так зроблять загинувшим хероєм....Нехай ще овочем поживе для наглядного приклада колегам...
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08.08.2024 08:59
+16
ну важкий стан-не підведи...
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08.08.2024 08:54
+13
Пішов - поставлю другу свічку - може сконає
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08.08.2024 08:53
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Пішов - поставлю другу свічку - може сконає
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08.08.2024 08:53 Відповісти
Вы де поставите? Я - у греко-католикiв.
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08.08.2024 09:37 Відповісти
Православнии
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08.08.2024 09:38 Відповісти
Ще б знайти когось iз вавиноi парафii i вiд муслiмiв, щоб об`еднати нашi спiльнi зусилля, заради нашоi спiльноi мети. Адже iх кацапи також гнобили своiми Бiробiджанами та выразами , на кшталт. як ось такий, мовляв, чурка ти розтака-то.
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08.08.2024 09:55 Відповісти
Я атеїст Київського патріархату !!!!
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08.08.2024 09:55 Відповісти
Я також атеicт, але поставити свiчку за благее дiло - то святе. Для мене найближчий варiант, ще й залюбки послухати лiтургiю.
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08.08.2024 10:02 Відповісти
Щоб не йти всупереч своїм переконанням, можете використати окопну свічку, і не поставити, а вставити.
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08.08.2024 10:57 Відповісти
Доречi , пане, що православiе, що греко-католики - це вiзантiйська парафiя одного i того ж бiзнесу.
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08.08.2024 10:06 Відповісти
А головне, як красиво в серединi церкви. Переважаюча бiльшiсть вiдвiдувачiв - у святкових, надкрасивих вишиванках.
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08.08.2024 10:10 Відповісти
вітаю друже ...

я атеїст УГКЦ ...
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08.08.2024 10:24 Відповісти
Пожелаем ему, как мухе,.. выздороветь
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08.08.2024 08:53 Відповісти
ну важкий стан-не підведи...
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08.08.2024 08:54 Відповісти
Я також цiеi ж думки. Най дураку навiть пiдфортить, та все ж залишиться живим, але ж бо, най залишаеться тяжким. I ще одне iнше але. Надiюсь гогошар вiн позбувся, щоби в нас бiльше не вважався, по його лiнii,таким дурним порiддям.
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08.08.2024 09:20 Відповісти
Та ***** на цього кнура, най сконає
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08.08.2024 08:55 Відповісти
Нехай помучається перед смертю,падло.
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08.08.2024 08:56 Відповісти
Бажаю поддубному довгих років життя з інвалідністю .
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08.08.2024 08:56 Відповісти
Хіба це погано?....Краще, щоб пожив у памперсах кілька років, а так зроблять загинувшим хероєм....Нехай ще овочем поживе для наглядного приклада колегам...
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08.08.2024 08:59 Відповісти
Стан дійсно не простий: рук немає, ноги кудись пішли самі, від голови залишився лише затилок. Не простий стан, не простий. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя пацієнта. ))))))))))
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08.08.2024 09:03 Відповісти
а это точно что рук нет? тварь пришла к успеху - привет от "киевского режима" и "отрядов националистов" как любил повторять этот ***
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08.08.2024 13:41 Відповісти
харашо! шо помучається. ))
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08.08.2024 09:08 Відповісти
сподіваюсь, що йому тепер можно дати погоняло "герань-3", та посадити в горшок, на якому він і буде безвисадно конати ще долгіє лєта ))
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08.08.2024 09:12 Відповісти
Побажаємо щоб цей стан закінчився в нього не скоро
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08.08.2024 09:13 Відповісти
Какие ж вы все таки злые люди. Он же тоже человек. И наверное у него мама есть и волнуется. Словом... Добивайте их сразу. Из жалости ))
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08.08.2024 09:20 Відповісти
Типо, тащить его за ноги на скотомогильник, а он изначально взвыл бы, типо, не ведите меня мордой по сту-сту-пень-пень-кам-кам...
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08.08.2024 09:35 Відповісти
Я вот што подумал. Может цветочков ему в палату на дроне завести. Осколочно фугасных...
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08.08.2024 09:22 Відповісти
Дурак поперся на передовую за корочкой , типо, участник боевых действий. Теперь у него та корочка закарбувалася на рясi и всему его боди, если подфартит выжить. Але я так вважаю, не бувае бувших нелюдiв, навiть якщо ти став якимсь калiчкою. Так що, тiльки так - 👎 , а земля - скотомогильником.
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08.08.2024 09:43 Відповісти
Живуча, гнида. Йому на цвінтару прогули вже пишуть і Кобздон зачикався, а воно ще не сдохло.
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08.08.2024 09:30 Відповісти
Не берiть тяжкого в руки , а дурного в голову... i все буде файно.
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08.08.2024 09:40 Відповісти
Можете скинути посилання на хоч один схвальний ваш коментарій у бік України, її війська, журналістики, будь-якого політичного діяча чи якоїсь події, тощо.

Бо як тільки бачу десь в стрічці коментів ім'я Светлана Круп, то вже знаю, що зараз прочитаю купу помиїв і обвинувачень.
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08.08.2024 09:48 Відповісти
Схвальний комент буде, коли буде за що хвалити. Зараз країна перетворена на смердючу зелену клоаку, де кожний день - брехня, лицемірство, шароварний смердючий пафос, кров і смерть, дякуючи усьому переліченому. Що тут хвалити? Постійні факапи з пройобами? Брехню? Вас носом в це тикати постійно треба, уїбаги зебільні, що б знали ,що ви натворили.
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08.08.2024 10:18 Відповісти
Саме про це я і кажу - і ви тримаєте планку.
Продовжуйте в тому ж дусі - без міських божевільних цей форум був би не такий цікавий.
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08.08.2024 11:21 Відповісти
Вторые сутки тема дуба не сходит с новостей!? Какое то дурко малограмотные попало под обстрел!? Да куй с ним. За своих стоит бороться, биомусор остальные!
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08.08.2024 09:37 Відповісти
Так шоу начинать уже или продлить антракт? Накабздон уже весь изнервничался!
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08.08.2024 09:45 Відповісти
Манкурту - манкуртська доля. Ківа чекає тебе, Поддубний!
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08.08.2024 09:46 Відповісти
Пiдтримую вас, а ось баб Юлю - нi, бо вона в сторону кацапiв мовчить , шо риба - об кригу.
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08.08.2024 10:15 Відповісти
Так шоу начинать уже или продлить антракт? Накабздон уже весь изнервничался!
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08.08.2024 09:46 Відповісти
Вчора я радів,що здохло,а сьогодні подумав,щоб краще нехай інвалід жив би на "днє",побивався по підземних переходах,просив пмво коло бочки..а ще краще сидів би на підлозі в тюрмі.
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08.08.2024 10:02 Відповісти
Нiчого, буде ходяча реклама ЗСУ
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08.08.2024 10:12 Відповісти
Вже здох!

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08.08.2024 10:26 Відповісти
Наконец-то! А то устроил викторину "Сдох - еще не сдох!"
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08.08.2024 12:13 Відповісти
Чим тяжче, тим краще. Нехай падлюка перед смертю добряче помучиться
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08.08.2024 10:33 Відповісти
желаю ему поскорей сдохнуть и не позорить Украинскую фамилию!
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08.08.2024 11:03 Відповісти
він з народження у важкому стані

рашистського шовінізму
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08.08.2024 11:48 Відповісти
У Кобздона уже переполнен концертный зал. Билеты лучше заказывать заранее.
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08.08.2024 12:11 Відповісти
У важкому стані - нехай покайфує.
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08.08.2024 19:14 Відповісти
 
 