Пропагандист Поддубний перебуває у важкому стані, - росЗМІ з посиланням на лікарів

Кремлівський пропагандист Євген Поддубний, який 7 серпня зазнав поранень у Курській області РФ, перебуває у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на лікаря повідомляє російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

"Стан військового кореспондента Євгена Піддубного, який дістав поранення в Курській області, важкий, повідомила ВДТРК з посиланням на лікаря", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Вночі в Курську гриміли вибухи: "Это ракеты в нашу сторону. Еб#ть! Все в подвал, уходим!". ВIДЕО

Як зазначалося раніше, спершу повідомлялось, що пропагандист Поддубний загинув у Курській області. Згодом російські ЗМІ повідомили, що він таки вижив та перебуває в лікарні Курська.

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.