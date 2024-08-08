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Новости Война
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Пропагандист Поддубный находится в тяжелом состоянии, - РосСМИ со ссылкой на врачей

Євген Поддубний

Кремлевский пропагандист Евгений Поддубный, который 7 августа получил ранения в Курской области РФ, находится в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на врача сообщает российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил ранение в Курской области, тяжелое, сообщила ВГТРК со ссылкой на врача", - говорится в сообщении.

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Как отмечалось ранее, сначала сообщалось, что пропагандист Поддубный погиб в Курской области. Впоследствии российские СМИ сообщили, что он таки выжил и находится в больнице Курска.

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Также читайте: Герасимов пообещал Путину выйти на госграницы РФ в Курской области

Автор: 

пропаганда (3670) Курск (1075)


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Топ комментарии
+29
Хіба це погано?....Краще, щоб пожив у памперсах кілька років, а так зроблять загинувшим хероєм....Нехай ще овочем поживе для наглядного приклада колегам...
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08.08.2024 08:59
+16
ну важкий стан-не підведи...
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08.08.2024 08:54
+13
Пішов - поставлю другу свічку - може сконає
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08.08.2024 08:53
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Пішов - поставлю другу свічку - може сконає
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08.08.2024 08:53 Ответить
Вы де поставите? Я - у греко-католикiв.
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08.08.2024 09:37 Ответить
Православнии
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08.08.2024 09:38 Ответить
Ще б знайти когось iз вавиноi парафii i вiд муслiмiв, щоб об`еднати нашi спiльнi зусилля, заради нашоi спiльноi мети. Адже iх кацапи також гнобили своiми Бiробiджанами та выразами , на кшталт. як ось такий, мовляв, чурка ти розтака-то.
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08.08.2024 09:55 Ответить
Я атеїст Київського патріархату !!!!
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08.08.2024 09:55 Ответить
Я також атеicт, але поставити свiчку за благее дiло - то святе. Для мене найближчий варiант, ще й залюбки послухати лiтургiю.
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08.08.2024 10:02 Ответить
Щоб не йти всупереч своїм переконанням, можете використати окопну свічку, і не поставити, а вставити.
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08.08.2024 10:57 Ответить
Доречi , пане, що православiе, що греко-католики - це вiзантiйська парафiя одного i того ж бiзнесу.
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08.08.2024 10:06 Ответить
А головне, як красиво в серединi церкви. Переважаюча бiльшiсть вiдвiдувачiв - у святкових, надкрасивих вишиванках.
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08.08.2024 10:10 Ответить
вітаю друже ...

я атеїст УГКЦ ...
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08.08.2024 10:24 Ответить
Пожелаем ему, как мухе,.. выздороветь
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08.08.2024 08:53 Ответить
ну важкий стан-не підведи...
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08.08.2024 08:54 Ответить
Я також цiеi ж думки. Най дураку навiть пiдфортить, та все ж залишиться живим, але ж бо, най залишаеться тяжким. I ще одне iнше але. Надiюсь гогошар вiн позбувся, щоби в нас бiльше не вважався, по його лiнii,таким дурним порiддям.
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08.08.2024 09:20 Ответить
Та ***** на цього кнура, най сконає
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08.08.2024 08:55 Ответить
Нехай помучається перед смертю,падло.
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08.08.2024 08:56 Ответить
Бажаю поддубному довгих років життя з інвалідністю .
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08.08.2024 08:56 Ответить
Хіба це погано?....Краще, щоб пожив у памперсах кілька років, а так зроблять загинувшим хероєм....Нехай ще овочем поживе для наглядного приклада колегам...
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08.08.2024 08:59 Ответить
Стан дійсно не простий: рук немає, ноги кудись пішли самі, від голови залишився лише затилок. Не простий стан, не простий. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя пацієнта. ))))))))))
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08.08.2024 09:03 Ответить
а это точно что рук нет? тварь пришла к успеху - привет от "киевского режима" и "отрядов националистов" как любил повторять этот ***
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08.08.2024 13:41 Ответить
харашо! шо помучається. ))
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08.08.2024 09:08 Ответить
сподіваюсь, що йому тепер можно дати погоняло "герань-3", та посадити в горшок, на якому він і буде безвисадно конати ще долгіє лєта ))
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08.08.2024 09:12 Ответить
Побажаємо щоб цей стан закінчився в нього не скоро
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08.08.2024 09:13 Ответить
Какие ж вы все таки злые люди. Он же тоже человек. И наверное у него мама есть и волнуется. Словом... Добивайте их сразу. Из жалости ))
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08.08.2024 09:20 Ответить
Типо, тащить его за ноги на скотомогильник, а он изначально взвыл бы, типо, не ведите меня мордой по сту-сту-пень-пень-кам-кам...
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08.08.2024 09:35 Ответить
Я вот што подумал. Может цветочков ему в палату на дроне завести. Осколочно фугасных...
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08.08.2024 09:22 Ответить
Дурак поперся на передовую за корочкой , типо, участник боевых действий. Теперь у него та корочка закарбувалася на рясi и всему его боди, если подфартит выжить. Але я так вважаю, не бувае бувших нелюдiв, навiть якщо ти став якимсь калiчкою. Так що, тiльки так - 👎 , а земля - скотомогильником.
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08.08.2024 09:43 Ответить
Живуча, гнида. Йому на цвінтару прогули вже пишуть і Кобздон зачикався, а воно ще не сдохло.
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08.08.2024 09:30 Ответить
Не берiть тяжкого в руки , а дурного в голову... i все буде файно.
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08.08.2024 09:40 Ответить
Можете скинути посилання на хоч один схвальний ваш коментарій у бік України, її війська, журналістики, будь-якого політичного діяча чи якоїсь події, тощо.

Бо як тільки бачу десь в стрічці коментів ім'я Светлана Круп, то вже знаю, що зараз прочитаю купу помиїв і обвинувачень.
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08.08.2024 09:48 Ответить
Схвальний комент буде, коли буде за що хвалити. Зараз країна перетворена на смердючу зелену клоаку, де кожний день - брехня, лицемірство, шароварний смердючий пафос, кров і смерть, дякуючи усьому переліченому. Що тут хвалити? Постійні факапи з пройобами? Брехню? Вас носом в це тикати постійно треба, уїбаги зебільні, що б знали ,що ви натворили.
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08.08.2024 10:18 Ответить
Саме про це я і кажу - і ви тримаєте планку.
Продовжуйте в тому ж дусі - без міських божевільних цей форум був би не такий цікавий.
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08.08.2024 11:21 Ответить
Вторые сутки тема дуба не сходит с новостей!? Какое то дурко малограмотные попало под обстрел!? Да куй с ним. За своих стоит бороться, биомусор остальные!
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08.08.2024 09:37 Ответить
Так шоу начинать уже или продлить антракт? Накабздон уже весь изнервничался!
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08.08.2024 09:45 Ответить
Манкурту - манкуртська доля. Ківа чекає тебе, Поддубний!
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08.08.2024 09:46 Ответить
Пiдтримую вас, а ось баб Юлю - нi, бо вона в сторону кацапiв мовчить , шо риба - об кригу.
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08.08.2024 10:15 Ответить
Так шоу начинать уже или продлить антракт? Накабздон уже весь изнервничался!
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08.08.2024 09:46 Ответить
Вчора я радів,що здохло,а сьогодні подумав,щоб краще нехай інвалід жив би на "днє",побивався по підземних переходах,просив пмво коло бочки..а ще краще сидів би на підлозі в тюрмі.
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08.08.2024 10:02 Ответить
Нiчого, буде ходяча реклама ЗСУ
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08.08.2024 10:12 Ответить
Вже здох!

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08.08.2024 10:26 Ответить
Наконец-то! А то устроил викторину "Сдох - еще не сдох!"
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08.08.2024 12:13 Ответить
Чим тяжче, тим краще. Нехай падлюка перед смертю добряче помучиться
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08.08.2024 10:33 Ответить
желаю ему поскорей сдохнуть и не позорить Украинскую фамилию!
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08.08.2024 11:03 Ответить
він з народження у важкому стані

рашистського шовінізму
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08.08.2024 11:48 Ответить
У Кобздона уже переполнен концертный зал. Билеты лучше заказывать заранее.
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08.08.2024 12:11 Ответить
У важкому стані - нехай покайфує.
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08.08.2024 19:14 Ответить
 
 