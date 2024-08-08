Пропагандист Поддубный находится в тяжелом состоянии, - РосСМИ со ссылкой на врачей

Кремлевский пропагандист Евгений Поддубный, который 7 августа получил ранения в Курской области РФ, находится в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на врача сообщает российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил ранение в Курской области, тяжелое, сообщила ВГТРК со ссылкой на врача", - говорится в сообщении.

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Как отмечалось ранее, сначала сообщалось, что пропагандист Поддубный погиб в Курской области. Впоследствии российские СМИ сообщили, что он таки выжил и находится в больнице Курска.

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

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