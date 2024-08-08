Литві відомо, що її громадянин воює проти України на боці РФ, - міністр оборони Кащюнас
Литві відомо, що її громадянин Кястутіс Кветкус воює на боці Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр оборони Лаурінас Кащюнас.
"Нам про це відомо, ми знаємо, де він перебуває. У цьому випадку я повинен проявляти обережність. Можу лише сказати, що він перебуває на ворожій стороні", - сказав очільник Міноборони.
За його словами, розголошення більш детальної інформації щодо цього може нашкодити.
Литовський блогер Скірмантас Малінаускас раніше опублікував інформацію, у якій стверджується, що литовець Кястутіс Кветкус воює на боці РФ.
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