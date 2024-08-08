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Новини Війна
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Литві відомо, що її громадянин воює проти України на боці РФ, - міністр оборони Кащюнас

Литовець воює на боці РФ проти України

Литві відомо, що її громадянин Кястутіс Кветкус воює на боці Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

"Нам про це відомо, ми знаємо, де він перебуває. У цьому випадку я повинен проявляти обережність. Можу лише сказати, що він перебуває на ворожій стороні", - сказав очільник Міноборони.

За його словами, розголошення більш детальної інформації щодо цього може нашкодити.

Литовський блогер Скірмантас Малінаускас раніше опублікував інформацію, у якій стверджується, що литовець Кястутіс Кветкус воює на боці РФ.

Читайте: В Україні ліквідували щонайменше вісім найманців з Індії, які воювали на боці РФ, - Hindustan Times

Автор: 

Литва (2380) найманці рф (2043)


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Кремлівська гнида ,швидше за все бульбаш !!))
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08.08.2024 11:15 Відповісти
Двоюрідний брат Валдіса Пельша .
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08.08.2024 11:26 Відповісти
Кветкусы ему на могилу!💀
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08.08.2024 11:49 Відповісти
І земля залізобетонасом .
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08.08.2024 12:25 Відповісти
S tiurmi nevyxodil on,rozyskyvajet ego uze davno,foto zdelano Kalingrade,tak mozet tam i zyviot
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08.08.2024 12:31 Відповісти
 
 