Литве известно, что ее гражданин воюет против Украины на стороне РФ, - министр обороны Кащюнас
Литве известно, что ее гражданин Кястутис Кветкус воюет на стороне России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр обороны Лауринас Кащюнас.
"Нам об этом известно, мы знаем, где он находится. В этом случае я должен проявлять осторожность. Могу лишь сказать, что он находится на вражеской стороне", - сказал глава Минобороны.
По его словам, разглашение более детальной информации по этому поводу может навредить.
Литовский блогер Скирмантас Малинаускас ранее опубликовал информацию, в которой утверждается, что литовец Кястутис Кветкус воюет на стороне РФ.
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Дмитро Черних #470343
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