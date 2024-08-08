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Новости Война
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Литве известно, что ее гражданин воюет против Украины на стороне РФ, - министр обороны Кащюнас

Литовець воює на боці РФ проти України

Литве известно, что ее гражданин Кястутис Кветкус воюет на стороне России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр обороны Лауринас Кащюнас.

"Нам об этом известно, мы знаем, где он находится. В этом случае я должен проявлять осторожность. Могу лишь сказать, что он находится на вражеской стороне", - сказал глава Минобороны.

По его словам, разглашение более детальной информации по этому поводу может навредить.

Литовский блогер Скирмантас Малинаускас ранее опубликовал информацию, в которой утверждается, что литовец Кястутис Кветкус воюет на стороне РФ.

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Автор: 

Литва (2445) наемники рф (2070)


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Кремлівська гнида ,швидше за все бульбаш !!))
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08.08.2024 11:15 Ответить
Двоюрідний брат Валдіса Пельша .
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08.08.2024 11:26 Ответить
Кветкусы ему на могилу!💀
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08.08.2024 11:49 Ответить
І земля залізобетонасом .
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08.08.2024 12:25 Ответить
S tiurmi nevyxodil on,rozyskyvajet ego uze davno,foto zdelano Kalingrade,tak mozet tam i zyviot
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08.08.2024 12:31 Ответить
 
 