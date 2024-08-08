Рішення Нігеру щодо розриву дипвідносин з Україною є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом РФ, - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України назвали рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.
"В Україні взяли до уваги рішення влади Республіки Нігер від 6 серпня 2024 року розірвати дипломатичні відносини з Україною. Наведені у заяві представника уряду цієї країни звинувачення на адресу України не витримують жодної критики, є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності", - йдеться в заяві.
У МЗС наголошують, що Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права".
"Виходимо з того, що подібне рішення є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України, застосовує масштабний терор проти нашої держави, її населення та цивільної інфраструктури, скоює численні воєнні злочини проти українського народу, дестабілізує міжнародну безпекову та політичну ситуацію, поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом", - наголошується в заяві.
Крім того у МЗС зауважили, що влада Нігеру ухвалила рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку.
"В Україні щиро налаштовані й надалі розбудовувати з усіма державами Африки взаємовигідні стосунки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету й територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, Цілей та Принципів Статуту ООН", - підсумували в МЗС.
Нагадаємо, у вівторок, 6 серпня, африканська країна Нігер оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Україною.
Раніше Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною. Своєю чергою в МЗС України назвали рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною недалекоглядним та поспішним.
Що передувало?
28 липня 2024 року повстанці-туареги заявили, що вбили десятки урядових солдатів і російських найманців з Вагнера в бою біля кордону з Алжиром. 1 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що, крім операцій зі знищення російських найманців у Судані, Сирії та Малі, було ще кілька, про які поки не розголошувалось у медіа, а також готуються подальші подібні заходи.
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А можливо і не буде втратою - якщо законну владу їм повернуть. А зараз хунта раком під москвою, під вагнерами!!! Тобто гірше не стало саме зараз, а тоді коли найманці захопили владу.
Іді вслєд за гусским карабльом
Когда Израиль проводит акции возмездия за рубежом, он ничего не признаёт, только загадочно улыбается. Все относятся с уважением.
В Украине всё наоборот. Не успел произойти инцидент с вагнеровцами в Мали, как тут же выскочил официальный представитель ГУР Андрей Юсов и заявил: это мы, это мы, это мы!
Тут же разразился международный скандал, Мали разорвала дипотношения с Украиной. Теперь отношения разорвал Нигер.
И обе страны требуют заседания Совбеза ООН. Где Россия, конечно, не упустит своего и будет обвинять Украину в международном терроризме.
Вот зачем всё это Украине?
Из-за того, что у Буданова вода в заднице не держится, возник крупный международный скандал. Это какая-то смесь Зарницы с КВН, в условиях войны совершенно не приемлемая.
Я вообще не понимаю, зачем нужен такой руководитель военной разведки.
А пост, який я показала, написав громадянин Латвії.