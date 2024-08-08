Решение Нигера по разрыву дипотношений с Украиной является жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с государством-террористом РФ, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с государством-террористом Россией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной. Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.
В МИД отмечают, что Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права".
"Исходим из того, что подобное решение является жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с государством-террористом, Российской Федерацией, которая уже более двух лет ведет неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины, применяет масштабный террор против нашего государства, ее населения и гражданской инфраструктуры, совершает многочисленные военные преступления против украинского народа, дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в МИД отметили, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, которые бы касались причин такого шага.
"В Украине искренне настроены и в дальнейшем развивать со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах, неуклонного соблюдения международного права, Целей и Принципов Устава ООН", - подытожили в МИД.
Напомним, во вторник, 6 августа, африканская страна Нигер объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной.
Ранее Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В свою очередь в МИД Украины назвали решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной недальновидным и поспешным.
Что предшествовало?
28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром. 1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что, кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.
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А можливо і не буде втратою - якщо законну владу їм повернуть. А зараз хунта раком під москвою, під вагнерами!!! Тобто гірше не стало саме зараз, а тоді коли найманці захопили владу.
Іді вслєд за гусским карабльом
Когда Израиль проводит акции возмездия за рубежом, он ничего не признаёт, только загадочно улыбается. Все относятся с уважением.
В Украине всё наоборот. Не успел произойти инцидент с вагнеровцами в Мали, как тут же выскочил официальный представитель ГУР Андрей Юсов и заявил: это мы, это мы, это мы!
Тут же разразился международный скандал, Мали разорвала дипотношения с Украиной. Теперь отношения разорвал Нигер.
И обе страны требуют заседания Совбеза ООН. Где Россия, конечно, не упустит своего и будет обвинять Украину в международном терроризме.
Вот зачем всё это Украине?
Из-за того, что у Буданова вода в заднице не держится, возник крупный международный скандал. Это какая-то смесь Зарницы с КВН, в условиях войны совершенно не приемлемая.
Я вообще не понимаю, зачем нужен такой руководитель военной разведки.
А пост, який я показала, написав громадянин Латвії.