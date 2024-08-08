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Решение Нигера по разрыву дипотношений с Украиной является жестом "солидарности" с теми, кто избрал путь на сближение с государством-террористом РФ, - МИД

мзс

В Министерстве иностранных дел Украины назвали решение Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с государством-террористом Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной. Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права".

"Исходим из того, что подобное решение является жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с государством-террористом, Российской Федерацией, которая уже более двух лет ведет неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины, применяет масштабный террор против нашего государства, ее населения и гражданской инфраструктуры, совершает многочисленные военные преступления против украинского народа, дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент", - отмечается в заявлении.

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Кроме того, в МИД отметили, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, которые бы касались причин такого шага.

"В Украине искренне настроены и в дальнейшем развивать со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах, неуклонного соблюдения международного права, Целей и Принципов Устава ООН", - подытожили в МИД.

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Напомним, во вторник, 6 августа, африканская страна Нигер объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной.

Ранее Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В свою очередь в МИД Украины назвали решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной недальновидным и поспешным.

Что предшествовало?

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром. 1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что, кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

Автор: 

дипломатия (1462) МИД (6935) Нигер (5)


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Топ комментарии
+9
Начальник разведки рассказывает про секретные операции в других странах по телевизору.

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08.08.2024 12:07
+7
Втрата, звичайно, не велика, але зеленій погані потрібно завалити хавало і сидіти мовчки.
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08.08.2024 12:19
+5
Х@йло ,мабуть,пообіцяв поділитися краденим у України зерном.
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08.08.2024 12:05
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Х@йло ,мабуть,пообіцяв поділитися краденим у України зерном.
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08.08.2024 12:05 Ответить
Начальник разведки рассказывает про секретные операции в других странах по телевизору.

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08.08.2024 12:07 Ответить
Жерти захочуть, знов поновлять дипломатичні відносини. Х...ло усіх прогодувати не зможе.
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08.08.2024 12:09 Ответить
... ягеля у кацапів досить.
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08.08.2024 12:18 Ответить
Втрата, звичайно, не велика, але зеленій погані потрібно завалити хавало і сидіти мовчки.
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08.08.2024 12:19 Ответить
Так.

А можливо і не буде втратою - якщо законну владу їм повернуть. А зараз хунта раком під москвою, під вагнерами!!! Тобто гірше не стало саме зараз, а тоді коли найманці захопили владу.
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08.08.2024 12:22 Ответить
Грязний потний гігєр .

Іді вслєд за гусским карабльом
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08.08.2024 12:20 Ответить
Ніґґер? А це хто?
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08.08.2024 12:21 Ответить
we don't give a shit about it! накуй нам тот сраный нигер впал
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08.08.2024 12:27 Ответить
Нігер - країна з найбільшими у світі покладами уранової руди. Здається викинути з Нігеру цапні вигідно найперше американцям. От нехай і платять українцям за це
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08.08.2024 12:37 Ответить
https://www.facebook.com/sergejtalk?__cft__[0]=AZVs2wcUymeDZPa9lbBS37neeay9wr0c4a_FczzAucYUBX0ZOHEfxBwgLi3YMJMguYUUCu1IvSxZS4-PBsbU8hxAT9ExnUsQsBgGcKxmG-6aJE8XvYuL1keedffq47Gep11wPrQ5rxW-6SmTBuXDd5iyfVmEt3r_aMYLc3Wk5yI7mL_2iJR-dqNqbdY5LwHjQ9TZsbtvMTexnkYo6JX_KRXX&__tn__=-UC%2CP-R Andris F. Paraudzins

Когда Израиль проводит акции возмездия за рубежом, он ничего не признаёт, только загадочно улыбается. Все относятся с уважением.

В Украине всё наоборот. Не успел произойти инцидент с вагнеровцами в Мали, как тут же выскочил официальный представитель ГУР Андрей Юсов и заявил: это мы, это мы, это мы!

Тут же разразился международный скандал, Мали разорвала дипотношения с Украиной. Теперь отношения разорвал Нигер.

И обе страны требуют заседания Совбеза ООН. Где Россия, конечно, не упустит своего и будет обвинять Украину в международном терроризме.

Вот зачем всё это Украине?

Из-за того, что у Буданова вода в заднице не держится, возник крупный международный скандал. Это какая-то смесь Зарницы с КВН, в условиях войны совершенно не приемлемая.

Я вообще не понимаю, зачем нужен такой руководитель военной разведки.
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08.08.2024 12:43 Ответить
с одной стороны лучше было действительно промолчать. с другой же, толку от того ООН как от козла молока
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08.08.2024 12:58 Ответить
Тут мова не про ООН, а про те, як працюють професійні, ефективні спецслужби.
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08.08.2024 13:15 Ответить
ГУР у нас вообще уже по своей болтовне перегнали 95-ый квартал.
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08.08.2024 13:26 Ответить
А кто то вообще в Украине знает где те черножопые живут? А не похрену ли визг шестерок путина в африке ?
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08.08.2024 15:26 Ответить
В Україні до пуття не знають і про інших смаглявих хлопців, "угодами про безпеку" з якими пишаються презедент з Кулебою.

А пост, який я показала, написав громадянин Латвії.
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08.08.2024 16:02 Ответить
Надо больше пшеницы им вывозить из Украины.
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08.08.2024 13:24 Ответить
" Пролетарии всех стран соединяйтесь !!!"
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08.08.2024 16:46 Ответить
 
 