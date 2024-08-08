У Росії перестав працювати YouTube

Користувачі Youtube у Росії почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Про це пише видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час спроби переходу на сайт YouTube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.

За даними "Сбой.рф" вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу сайту.

Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та інших регіонів.

Проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка.

Раніше повідомлялось, що у Росії почали блокувати доступ до YouTube.

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