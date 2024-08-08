У Росії перестав працювати YouTube
Користувачі Youtube у Росії почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.
Про це пише видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.
Так, під час спроби переходу на сайт YouTube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.
За даними "Сбой.рф" вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу сайту.
Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та інших регіонів.
Проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка.
Раніше повідомлялось, що у Росії почали блокувати доступ до YouTube.
Топ коментарі
+48 vuiko dobrui
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у сенсі лягати ...
рано лягати спати !!! а ви що подумали ?
кацапам дав хутіна
баришнядєвка-блд, соєдіні мєня..."
Тому й не зрозуміли, що я мав на увазі "шалену" швидкість інтернету 😂
Це те, на що кацапетівка заслуговує.
Москалі завжди, - як хижі круки, -
До чужого ласі і моторні,
Дай їм тільки пальця, - і їх руки
Скоро в вас опиняться на горлі.
*
Я поважаю правду щиру,
Відому з давнини, -
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
Готуйся до війни.
💯
респект Куваєву.
У Росії перестав працювати розум. І давно.
Бо забагато постять відосиків з звільнених територій Народної Республіки. Та й взагалі нє скрєпно
народився, перетерпів, подох.
І це буде чудово.
Объявите об этом официально и тогда росиянцы по всей Росии будут молиться на ЗСУ
Та й супутниковий інтернет нікуди не подінеться, якщо не почнуть вилучати компьютери.
Кремль слова боїться, і це прекрасно.