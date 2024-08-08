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Новини
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У Росії перестав працювати YouTube

youtube,цензор

Користувачі Youtube  у Росії почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Про це пише видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час спроби переходу на сайт YouTube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.

За даними "Сбой.рф" вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу сайту.

Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та інших регіонів.

Проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка.

Раніше повідомлялось, що у Росії почали блокувати доступ до YouTube.

Читайте: У Росії впав аналог YouTube, яким керує організація пропагандистки Сімоньян

Автор: 

YouTube (232) росія (64935)


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Топ коментарі
+48
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08.08.2024 12:48
+43
Яка сумна новина ...

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08.08.2024 12:20
+35
от горе то яке
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08.08.2024 12:19
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от горе то яке
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08.08.2024 12:19 Відповісти
посконно-скрепний ру-туб - "Лучіна"... і спать с пєтухамі !

у сенсі лягати ...

рано лягати спати !!! а ви що подумали ?
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08.08.2024 12:24 Відповісти
господь Бог дав людству інтернет та ю-туб, а

кацапам дав хутіна
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08.08.2024 12:25 Відповісти
Навіщо свинорилам Ютуб ? У них є ботоксний недодід ,який з картонки з великим шрифтом читає всяку мутанину ,яка прийшла в макітру шизоїду і виносить в ефір .
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08.08.2024 12:46 Відповісти
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08.08.2024 12:48 Відповісти
чорт дав путєна.
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08.08.2024 13:07 Відповісти
у них ще є така фігня як х*яндекс дзен і якась там "платформа" ...
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08.08.2024 12:30 Відповісти
Щас розплачусь ...
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08.08.2024 12:26 Відповісти
Ласкаво просимо у печерне минуле
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08.08.2024 12:44 Відповісти
Хто рук доклав?
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08.08.2024 12:19 Відповісти
)(уйло і його шавки на зразок мурзіліної ...
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08.08.2024 12:22 Відповісти
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08.08.2024 12:20 Відповісти
Яка сумна новина ...

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08.08.2024 12:20 Відповісти
Дикунам нах цивілізація. Наступний крок дротові телефони.
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08.08.2024 12:20 Відповісти
Ага, тільки станції не автоматичні, а з телефоністками))
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08.08.2024 12:25 Відповісти
"баришня дєвка-блд, соєдіні мєня..."
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08.08.2024 12:27 Відповісти
Або так - "Добавочний 3,62"
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08.08.2024 12:51 Відповісти
як казав свого часу їх членін що головне для них телеграф для влади і кінопропаганда дпя тих які жили в бараках і збирались разрушить до основанья мир, и застроїти його своїми скрепними сортірами під відкритим небом
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08.08.2024 13:38 Відповісти
шкода. Так хоч своїх підарів в Золкіна б дивились та не лізли до нас, а тепер не зможуть.
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08.08.2024 12:21 Відповісти
ще є варіант з VPN (платний, безплатний) але він у своїй переважній більшості платний ... до того ж ІР VPN серверів також можна заблокувати ... гемарою буде багато ...
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08.08.2024 12:26 Відповісти
та щоб кацапи за щось платили?? )) Такого не буває.
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08.08.2024 12:35 Відповісти
PLANET безоплатний, собі поставила з початку повномасшатбного, щоб іноді виття з боліт читати, або знущатись на їх форумах. Нормально бігає, не тормозить.
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08.08.2024 15:10 Відповісти
Пісня колись була - Back in the U.S.S.R. Нехай у кам'яний світ повертаються-їм там саме місце.
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08.08.2024 12:22 Відповісти
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08.08.2024 12:25 Відповісти
ЗСУ просунулися в Курській області на відстань 26 км від кордону до села Анастасіївка, очевидно, вони обходять місто Суджа
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08.08.2024 12:25 Відповісти
наццисти рвуться на атомку
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08.08.2024 12:28 Відповісти
Так пишуть орки що Суджа вже в ЗСУ під контролем
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08.08.2024 13:40 Відповісти
частково
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09.08.2024 02:16 Відповісти
В росіян достатньо джерел інформації щоби не бути мудаками, рашистами, людожерами та відморозками. Але, якщо нема бажання шукати правду та справедливість - тут вже нічого не допоможе окрім Пекла...
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08.08.2024 12:25 Відповісти
Чебурнет вам по всій морді.

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08.08.2024 12:26 Відповісти
5 Гб то забагато, їм стільки не потрібно щоб "Масяню" дивитися
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08.08.2024 12:52 Відповісти
Ви відстали від новин із-за порєбріка. Автор Масяні вже давно "враг народа" і перебуває в розшуку, бо виступав проти війни.

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08.08.2024 13:32 Відповісти
Ви мабуть не дивилися перші випуски "Масяні", коли для того щоб завантажити чергову серію (через модем), доводилося чекати. Про це навіть серія мультика є "только не дисконнект, только не дисконнект!!!"
Тому й не зрозуміли, що я мав на увазі "шалену" швидкість інтернету 😂
Це те, на що кацапетівка заслуговує.
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08.08.2024 13:37 Відповісти
Я взагалі "Масяню" не дивився, бо воно мені не особливо цікаво. Все кацапське кіно на дух не переношу від самого створення цього кацавелика недоімперії. Але антивоєнну серію "Масяні" був подивився, - так, сильний твір вийшов, мені сподобався. Ну, і Куваєв, як виявилося, не імперець, а нормальна людина. Це теж плюс для Масяні. )))
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08.08.2024 15:34 Відповісти
Тоді ви багато пропустили. Тоді це було щось новеньке, кожну нову серію очікували.
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08.08.2024 15:38 Відповісти
Я майже 20 років тому написав такі рядки про кацапів:

Москалі завжди, - як хижі круки, -
До чужого ласі і моторні,
Дай їм тільки пальця, - і їх руки
Скоро в вас опиняться на горлі.

*

Я поважаю правду щиру,
Відому з давнини, -
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
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08.08.2024 15:44 Відповісти
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
💯
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08.08.2024 15:49 Відповісти
санкт марієбург геніален. Я його інколи передивляюся, коли все геть погано....

респект Куваєву.
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09.08.2024 02:17 Відповісти
https://youtu.be/m05xKxkIGU4
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08.08.2024 13:39 Відповісти
У кацапів був вибір - або цивілізація, або срущій мір. Вони обрали срущій мір, то ж хай тепер жеруть свої рутубе, лапті і балалайки.
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08.08.2024 12:27 Відповісти
Да, хай працює, тільки там роумінг між регіонами такий, що піврічної зп в срублях вистачить, щоб побачити пику солов"я і фсьо
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08.08.2024 12:54 Відповісти
Це, часом, не ми?
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08.08.2024 12:29 Відповісти
Якщо хтось каже що це ми, це все рівно не ми, навіть якщо це ми!
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08.08.2024 13:13 Відповісти
У Росії перестав працювати YouTube

У Росії перестав працювати розум. І давно.
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08.08.2024 12:29 Відповісти
Співпадіння?

Бо забагато постять відосиків з звільнених територій Народної Республіки. Та й взагалі нє скрєпно
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08.08.2024 19:28 Відповісти
Повищують народжуваність,краще включіть ютуб... .
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08.08.2024 12:29 Відповісти
Я вже ржу з Арестовича, Бауместера і іншої п*доти яка годувалась з російського ютубу
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08.08.2024 12:31 Відповісти
Вже бачу Аферистовича: - Же не манж па сіс жур! Не встиг і партію свою зробити та пропіаритись, а аудиторія відвалилася.
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08.08.2024 12:36 Відповісти
більшість гівна переїхало у тіктак
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08.08.2024 12:34 Відповісти
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08.08.2024 12:36 Відповісти
алкоголізм, снохачество, вигрібна яма.

народився, перетерпів, подох.
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08.08.2024 12:37 Відповісти
Є інша версія, з анекдоту - "народився мертвим".
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08.08.2024 12:54 Відповісти
Переспектива - газета "Православные скрепы"...
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08.08.2024 12:46 Відповісти
Невже кацапська шелупонь перестане срати в Ютубі?
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08.08.2024 12:55 Відповісти
Хвилину назад підключився з російським VPN, youtube працює, швидкість середня. Хоча знайомі з того боку скаржились на гальма. Дивно.
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08.08.2024 12:58 Відповісти
Нічого дивного.
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08.08.2024 13:24 Відповісти
Блоквання може бути на рівні провайдерів...
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08.08.2024 13:42 Відповісти
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08.08.2024 13:03 Відповісти
Наконец то. Я джва года ждал.
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08.08.2024 13:07 Відповісти
Помста https://www.facebook.com/watch/?v=256639106660402 кацапа.
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08.08.2024 13:15 Відповісти
Гарно. Завтра істота на відео візьме той самий молоток, вийде то фонтану в центрі свого говногодада і з криками "Затагіл, заведевеее!" в'ї%е собі по макітрі.

І це буде чудово.
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08.08.2024 13:20 Відповісти
ЗСУ зашли в курскую область чтобы включить росиянам Ютуб

Объявите об этом официально и тогда росиянцы по всей Росии будут молиться на ЗСУ
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08.08.2024 13:22 Відповісти
Як казало одне ***** "нравіцца нє нравіцца...... - Північна Корея наближається ". Здобули Кацапи-раби , а буде ще "всталіскалєн".
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08.08.2024 13:23 Відповісти
Как же они теперь будут пропагандосить то на западе идейки их микрогитлера то... Жууть
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08.08.2024 13:26 Відповісти
Зельноні вже почали виясняти, як це сталось, і як таке можна повторити у нас.
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08.08.2024 14:12 Відповісти
Який жах
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08.08.2024 14:29 Відповісти
Маленький шаг к великому прошлому с пломбиром.
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08.08.2024 14:54 Відповісти
Нічого, листівки і газети ніхто не відміняв. Друкуються з флешки.

Та й супутниковий інтернет нікуди не подінеться, якщо не почнуть вилучати компьютери.
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08.08.2024 15:58 Відповісти
"Слово - зброя!"

Кремль слова боїться, і це прекрасно.
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08.08.2024 16:01 Відповісти
Гадить к сожалению они продолжит. Активных троллей как раз пропустит. А простых кацапов нет.
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08.08.2024 16:14 Відповісти
Back to the stone age, motherfuckers. Where you have always belonged.
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08.08.2024 16:18 Відповісти
Хай в туалеті в унітаз дивляться.
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08.08.2024 16:42 Відповісти
а зачем им ютуб и инткрнет вообще?!пусть возвращаются в каменный век!
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08.08.2024 17:56 Відповісти
 
 