РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13240 посетителей онлайн
Новости
13 630 77

В России перестал работать YouTube

youtube,цензор

Пользователи Youtube в России начали жаловаться на полную остановку видеохостинга.

Об этом пишет издание The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

Так, при попытке перехода на сайт YouTube появляется сообщение об отсутствии соединения.

По данным "Сбой.рф" уже зарегистрировано более 5 тысяч жалоб на работу сайта.

Жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, оккупированного Крыма и других регионов.

Проблема присутствует как в работе сайта, так и мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что в России начали блокировать доступ к YouTube.

Читайте также: Россияне активизировали попытки шантажа родственников военнопленных, принуждая их к диверсиям, - Коордштаб

Автор: 

YouTube (105) россия (95372)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
показать весь комментарий
08.08.2024 12:48
+43
Яка сумна новина ...

показать весь комментарий
08.08.2024 12:20
+35
от горе то яке
показать весь комментарий
08.08.2024 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от горе то яке
показать весь комментарий
08.08.2024 12:19 Ответить
посконно-скрепний ру-туб - "Лучіна"... і спать с пєтухамі !

у сенсі лягати ...

рано лягати спати !!! а ви що подумали ?
показать весь комментарий
08.08.2024 12:24 Ответить
господь Бог дав людству інтернет та ю-туб, а

кацапам дав хутіна
показать весь комментарий
08.08.2024 12:25 Ответить
Навіщо свинорилам Ютуб ? У них є ботоксний недодід ,який з картонки з великим шрифтом читає всяку мутанину ,яка прийшла в макітру шизоїду і виносить в ефір .
показать весь комментарий
08.08.2024 12:46 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2024 12:48 Ответить
чорт дав путєна.
показать весь комментарий
08.08.2024 13:07 Ответить
у них ще є така фігня як х*яндекс дзен і якась там "платформа" ...
показать весь комментарий
08.08.2024 12:30 Ответить
Щас розплачусь ...
показать весь комментарий
08.08.2024 12:26 Ответить
Ласкаво просимо у печерне минуле
показать весь комментарий
08.08.2024 12:44 Ответить
Хто рук доклав?
показать весь комментарий
08.08.2024 12:19 Ответить
)(уйло і його шавки на зразок мурзіліної ...
показать весь комментарий
08.08.2024 12:22 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2024 12:20 Ответить
Яка сумна новина ...

показать весь комментарий
08.08.2024 12:20 Ответить
Дикунам нах цивілізація. Наступний крок дротові телефони.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:20 Ответить
Ага, тільки станції не автоматичні, а з телефоністками))
показать весь комментарий
08.08.2024 12:25 Ответить
"баришня дєвка-блд, соєдіні мєня..."
показать весь комментарий
08.08.2024 12:27 Ответить
Або так - "Добавочний 3,62"
показать весь комментарий
08.08.2024 12:51 Ответить
як казав свого часу їх членін що головне для них телеграф для влади і кінопропаганда дпя тих які жили в бараках і збирались разрушить до основанья мир, и застроїти його своїми скрепними сортірами під відкритим небом
показать весь комментарий
08.08.2024 13:38 Ответить
шкода. Так хоч своїх підарів в Золкіна б дивились та не лізли до нас, а тепер не зможуть.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:21 Ответить
ще є варіант з VPN (платний, безплатний) але він у своїй переважній більшості платний ... до того ж ІР VPN серверів також можна заблокувати ... гемарою буде багато ...
показать весь комментарий
08.08.2024 12:26 Ответить
та щоб кацапи за щось платили?? )) Такого не буває.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:35 Ответить
PLANET безоплатний, собі поставила з початку повномасшатбного, щоб іноді виття з боліт читати, або знущатись на їх форумах. Нормально бігає, не тормозить.
показать весь комментарий
08.08.2024 15:10 Ответить
Пісня колись була - Back in the U.S.S.R. Нехай у кам'яний світ повертаються-їм там саме місце.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:22 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2024 12:25 Ответить
ЗСУ просунулися в Курській області на відстань 26 км від кордону до села Анастасіївка, очевидно, вони обходять місто Суджа
показать весь комментарий
08.08.2024 12:25 Ответить
наццисти рвуться на атомку
показать весь комментарий
08.08.2024 12:28 Ответить
Так пишуть орки що Суджа вже в ЗСУ під контролем
показать весь комментарий
08.08.2024 13:40 Ответить
частково
показать весь комментарий
09.08.2024 02:16 Ответить
В росіян достатньо джерел інформації щоби не бути мудаками, рашистами, людожерами та відморозками. Але, якщо нема бажання шукати правду та справедливість - тут вже нічого не допоможе окрім Пекла...
показать весь комментарий
08.08.2024 12:25 Ответить
Чебурнет вам по всій морді.

показать весь комментарий
08.08.2024 12:26 Ответить
5 Гб то забагато, їм стільки не потрібно щоб "Масяню" дивитися
показать весь комментарий
08.08.2024 12:52 Ответить
Ви відстали від новин із-за порєбріка. Автор Масяні вже давно "враг народа" і перебуває в розшуку, бо виступав проти війни.

показать весь комментарий
08.08.2024 13:32 Ответить
Ви мабуть не дивилися перші випуски "Масяні", коли для того щоб завантажити чергову серію (через модем), доводилося чекати. Про це навіть серія мультика є "только не дисконнект, только не дисконнект!!!"
Тому й не зрозуміли, що я мав на увазі "шалену" швидкість інтернету 😂
Це те, на що кацапетівка заслуговує.
показать весь комментарий
08.08.2024 13:37 Ответить
Я взагалі "Масяню" не дивився, бо воно мені не особливо цікаво. Все кацапське кіно на дух не переношу від самого створення цього кацавелика недоімперії. Але антивоєнну серію "Масяні" був подивився, - так, сильний твір вийшов, мені сподобався. Ну, і Куваєв, як виявилося, не імперець, а нормальна людина. Це теж плюс для Масяні. )))
показать весь комментарий
08.08.2024 15:34 Ответить
Тоді ви багато пропустили. Тоді це було щось новеньке, кожну нову серію очікували.
показать весь комментарий
08.08.2024 15:38 Ответить
Я майже 20 років тому написав такі рядки про кацапів:

Москалі завжди, - як хижі круки, -
До чужого ласі і моторні,
Дай їм тільки пальця, - і їх руки
Скоро в вас опиняться на горлі.

*

Я поважаю правду щиру,
Відому з давнини, -
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
показать весь комментарий
08.08.2024 15:44 Ответить
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
💯
показать весь комментарий
08.08.2024 15:49 Ответить
санкт марієбург геніален. Я його інколи передивляюся, коли все геть погано....

респект Куваєву.
показать весь комментарий
09.08.2024 02:17 Ответить
https://youtu.be/m05xKxkIGU4
показать весь комментарий
08.08.2024 13:39 Ответить
У кацапів був вибір - або цивілізація, або срущій мір. Вони обрали срущій мір, то ж хай тепер жеруть свої рутубе, лапті і балалайки.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:27 Ответить
Да, хай працює, тільки там роумінг між регіонами такий, що піврічної зп в срублях вистачить, щоб побачити пику солов"я і фсьо
показать весь комментарий
08.08.2024 12:54 Ответить
Це, часом, не ми?
показать весь комментарий
08.08.2024 12:29 Ответить
Якщо хтось каже що це ми, це все рівно не ми, навіть якщо це ми!
показать весь комментарий
08.08.2024 13:13 Ответить
У Росії перестав працювати YouTube

У Росії перестав працювати розум. І давно.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:29 Ответить
Співпадіння?

Бо забагато постять відосиків з звільнених територій Народної Республіки. Та й взагалі нє скрєпно
показать весь комментарий
08.08.2024 19:28 Ответить
Повищують народжуваність,краще включіть ютуб... .
показать весь комментарий
08.08.2024 12:29 Ответить
Я вже ржу з Арестовича, Бауместера і іншої п*доти яка годувалась з російського ютубу
показать весь комментарий
08.08.2024 12:31 Ответить
Вже бачу Аферистовича: - Же не манж па сіс жур! Не встиг і партію свою зробити та пропіаритись, а аудиторія відвалилася.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:36 Ответить
більшість гівна переїхало у тіктак
показать весь комментарий
08.08.2024 12:34 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2024 12:36 Ответить
алкоголізм, снохачество, вигрібна яма.

народився, перетерпів, подох.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:37 Ответить
Є інша версія, з анекдоту - "народився мертвим".
показать весь комментарий
08.08.2024 12:54 Ответить
Переспектива - газета "Православные скрепы"...
показать весь комментарий
08.08.2024 12:46 Ответить
Невже кацапська шелупонь перестане срати в Ютубі?
показать весь комментарий
08.08.2024 12:55 Ответить
Хвилину назад підключився з російським VPN, youtube працює, швидкість середня. Хоча знайомі з того боку скаржились на гальма. Дивно.
показать весь комментарий
08.08.2024 12:58 Ответить
Нічого дивного.
показать весь комментарий
08.08.2024 13:24 Ответить
Блоквання може бути на рівні провайдерів...
показать весь комментарий
08.08.2024 13:42 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2024 13:03 Ответить
Наконец то. Я джва года ждал.
показать весь комментарий
08.08.2024 13:07 Ответить
Помста https://www.facebook.com/watch/?v=256639106660402 кацапа.
показать весь комментарий
08.08.2024 13:15 Ответить
Гарно. Завтра істота на відео візьме той самий молоток, вийде то фонтану в центрі свого говногодада і з криками "Затагіл, заведевеее!" в'ї%е собі по макітрі.

І це буде чудово.
показать весь комментарий
08.08.2024 13:20 Ответить
ЗСУ зашли в курскую область чтобы включить росиянам Ютуб

Объявите об этом официально и тогда росиянцы по всей Росии будут молиться на ЗСУ
показать весь комментарий
08.08.2024 13:22 Ответить
Як казало одне ***** "нравіцца нє нравіцца...... - Північна Корея наближається ". Здобули Кацапи-раби , а буде ще "всталіскалєн".
показать весь комментарий
08.08.2024 13:23 Ответить
Как же они теперь будут пропагандосить то на западе идейки их микрогитлера то... Жууть
показать весь комментарий
08.08.2024 13:26 Ответить
Зельноні вже почали виясняти, як це сталось, і як таке можна повторити у нас.
показать весь комментарий
08.08.2024 14:12 Ответить
Який жах
показать весь комментарий
08.08.2024 14:29 Ответить
Маленький шаг к великому прошлому с пломбиром.
показать весь комментарий
08.08.2024 14:54 Ответить
Нічого, листівки і газети ніхто не відміняв. Друкуються з флешки.

Та й супутниковий інтернет нікуди не подінеться, якщо не почнуть вилучати компьютери.
показать весь комментарий
08.08.2024 15:58 Ответить
"Слово - зброя!"

Кремль слова боїться, і це прекрасно.
показать весь комментарий
08.08.2024 16:01 Ответить
Гадить к сожалению они продолжит. Активных троллей как раз пропустит. А простых кацапов нет.
показать весь комментарий
08.08.2024 16:14 Ответить
Back to the stone age, motherfuckers. Where you have always belonged.
показать весь комментарий
08.08.2024 16:18 Ответить
Хай в туалеті в унітаз дивляться.
показать весь комментарий
08.08.2024 16:42 Ответить
а зачем им ютуб и инткрнет вообще?!пусть возвращаются в каменный век!
показать весь комментарий
08.08.2024 17:56 Ответить
 
 