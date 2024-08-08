В России перестал работать YouTube

Пользователи Youtube в России начали жаловаться на полную остановку видеохостинга.

Об этом пишет издание The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

Так, при попытке перехода на сайт YouTube появляется сообщение об отсутствии соединения.

По данным "Сбой.рф" уже зарегистрировано более 5 тысяч жалоб на работу сайта.

Жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, оккупированного Крыма и других регионов.

Проблема присутствует как в работе сайта, так и мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что в России начали блокировать доступ к YouTube.

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