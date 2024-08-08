В России перестал работать YouTube
Пользователи Youtube в России начали жаловаться на полную остановку видеохостинга.
Об этом пишет издание The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.
Так, при попытке перехода на сайт YouTube появляется сообщение об отсутствии соединения.
По данным "Сбой.рф" уже зарегистрировано более 5 тысяч жалоб на работу сайта.
Жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, оккупированного Крыма и других регионов.
Проблема присутствует как в работе сайта, так и мобильного приложения.
Ранее сообщалось, что в России начали блокировать доступ к YouTube.
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у сенсі лягати ...
рано лягати спати !!! а ви що подумали ?
кацапам дав хутіна
баришнядєвка-блд, соєдіні мєня..."
Тому й не зрозуміли, що я мав на увазі "шалену" швидкість інтернету 😂
Це те, на що кацапетівка заслуговує.
Москалі завжди, - як хижі круки, -
До чужого ласі і моторні,
Дай їм тільки пальця, - і їх руки
Скоро в вас опиняться на горлі.
*
Я поважаю правду щиру,
Відому з давнини, -
Якщо ти справді хочеш миру, -
Готуйся до війни.
Готуйся до війни.
💯
респект Куваєву.
У Росії перестав працювати розум. І давно.
Бо забагато постять відосиків з звільнених територій Народної Республіки. Та й взагалі нє скрєпно
народився, перетерпів, подох.
І це буде чудово.
Объявите об этом официально и тогда росиянцы по всей Росии будут молиться на ЗСУ
Та й супутниковий інтернет нікуди не подінеться, якщо не почнуть вилучати компьютери.
Кремль слова боїться, і це прекрасно.