Понад 50 російських прикордонників здаються у полон на КПП "Суджа". Повне ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані моменти здачі у полон російських прикордонників на КПП "Суджа".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, значна частина полонених - російські солдати-строковики.

"Повне відео операції на контрольно-пропускному пункті "Суджа" на території Курської народної республіки, де підняли білий прапор, склали зброю та здалися в полон близько 50 російських прикордонників та строковиків. Російське командування залишило їх без підтримки, кинувши своїх солдат напризволяще", - зазначає у коментарі автор публікації.

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