Понад 50 російських прикордонників здаються у полон на КПП "Суджа". Повне ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані моменти здачі у полон російських прикордонників на КПП "Суджа".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, значна частина полонених - російські солдати-строковики.
"Повне відео операції на контрольно-пропускному пункті "Суджа" на території Курської народної республіки, де підняли білий прапор, склали зброю та здалися в полон близько 50 російських прикордонників та строковиків. Російське командування залишило їх без підтримки, кинувши своїх солдат напризволяще", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+73 KosAn30 JT26
показати весь коментар08.08.2024 13:58
+60 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.08.2024 13:57
+47 частный сектор
показати весь коментар08.08.2024 13:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це не атака, це еС-Ве-О - операція з примушення до миру.
Ахмат теж так вважає, до речі.
Хлопці наші що, з заліза? Ну пожаліли, вийшли і "мордою в асфальт дава, а то стрельну".
Однако, украинский враг, многократно "закончившийся", с давно посыпавшимся фронтом, получивший от своих западных покровителей оружейное старьё, которого мало и прибыло оно уже очень поздно , странным образом за одни сутки обвалил россияцкий фронт в Курской области, продвинулся за два дня на 35 км и берёт в плен героических воинов-чекистов ФСБ целыми стадами, пакуя их в грузовики, как колхозных баранов...
До речі, на відміну від засрашки, де прикордонники в структурі ФСБ, в Україні ДПСУ перебуває в структурі МВС.
https://charter97.org/ru/news/2024/8/8/605969/
У вас там в ізраїльщіні зовсім ум за розум заходить?!?
Україна воює з засрашкою і засрашинським народом. Ніяких намірів звільнитись від ***** там ні в кого немає.
А тепер рахуємо години, через скільки нашу армію, сцаними ганчірками виженуть з курської області. Скоро Китай скаже зеленому підару, ануу пшол атцюда, пьос, і через години і ррозподільчу станцію здадуть і вийдуть!
Бо це все пил для засраних украйончиків!
Такі ж гондонці коли відчувають безкарність починали масові згвалтування і розтріли в Чечні, Грузії і у нас і пофіг що строковики і що по 18 - 19 років. Кацапо дауніто хромосом.