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Понад 50 російських прикордонників здаються у полон на КПП "Суджа". Повне ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані моменти здачі у полон російських прикордонників на КПП "Суджа".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, значна частина полонених - російські солдати-строковики.

"Повне відео операції на контрольно-пропускному пункті "Суджа" на території Курської народної республіки, де підняли білий прапор, склали зброю та здалися в полон близько 50 російських прикордонників та строковиків. Російське командування залишило їх без підтримки, кинувши своїх солдат напризволяще", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17216) полонені (2251) Курськ (1086) Суджа (45)


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Топ коментарі
+73
ну єти к чести хоть на месте остались,а бородатое тиктоковское недоразуменье ********* со скоростью света.
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08.08.2024 13:58
+60
ета тріумф руzкава аружия...
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08.08.2024 13:57
+47
вапіющій акт агалтєлай русафобіі
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08.08.2024 13:57
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🤣🤣🤣

Це не атака, це еС-Ве-О - операція з примушення до миру.
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08.08.2024 14:59 Відповісти
А міжнародна спільнота видасть занепокоєння.
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08.08.2024 15:12 Відповісти
Низький бойовий дух кацапоїдів наліцо
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08.08.2024 14:39 Відповісти
ну ... такоє ... якщо це прикордонники і їх ізолювали, то БК у них міг швидко закінчитися.
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08.08.2024 17:38 Відповісти
1.На заставах завжди достатньо стрілкового БК. 2. Прикордонники - це ФСБ. Тобто до армійців ніякого відношення не мають і "СВО" це не про них взагалі. От і підняли руки без проблем масово. Бо вважають, що воювати - це не їхня справа.

Ахмат теж так вважає, до речі.
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08.08.2024 18:18 Відповісти
Може і так. Але у новинах показують розбиті будівлі, але не зовсім - значить відстрілювались певний час.
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08.08.2024 19:23 Відповісти
Не обязательно, просто нанесены удары по военным объектам, прежде чем зайти на них, артподготовка.
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08.08.2024 20:15 Відповісти
Та да. Вже пройшли часи, коли спочатку кричали "русіш швайне, сдавайса". тепер спочатку кидають гранату осколкову або снаряд/міну пуляють.
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09.08.2024 01:22 Відповісти
Але ж полонених вони ж якось набрали ? Пишуть вже 300 голів.
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09.08.2024 18:57 Відповісти
А ти що, не бачиш - покидали зброю десь, стоять натовпом і пускають сльозу, волаючи "дядєнькі українскіє воєнниє, ми хатім сдаваца, ми ужє виучілі украінский гімн і лудшую пєсню на планєтє: БАТЬКО НАШ БАНДЕРА!!!".

Хлопці наші що, з заліза? Ну пожаліли, вийшли і "мордою в асфальт дава, а то стрельну".
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09.08.2024 19:25 Відповісти
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ третий год "маленькой победоносной войны" с гениальным путинским планом побития врага на вражьей земле, малой кровью, могучим ударом.

Однако, украинский враг, многократно "закончившийся", с давно посыпавшимся фронтом, получивший от своих западных покровителей оружейное старьё, которого мало и прибыло оно уже очень поздно , странным образом за одни сутки обвалил россияцкий фронт в Курской области, продвинулся за два дня на 35 км и берёт в плен героических воинов-чекистов ФСБ целыми стадами, пакуя их в грузовики, как колхозных баранов...
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09.08.2024 01:01 Відповісти
Подоляк раздает интервью с таким видом будто взял Москву.
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08.08.2024 14:41 Відповісти
Руцкие сдаются потому что знают что в украинском плену им будет лучше чем на рашке.
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08.08.2024 14:51 Відповісти
Яка краса! Дивився і дивився б
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08.08.2024 15:00 Відповісти
Скоти, а не воїни. ВОЇНИ зара б'ються та вмирають за Неньку. Скільки житиму стільки й буду дякувати їм.
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08.08.2024 15:03 Відповісти
Хенде хох, русіш швайнен.
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08.08.2024 15:04 Відповісти
Прикордників не вчать як воювати проти кадрових вторгнень - вони знають як ловити окремі одиниці якихось лиць. Там нашіх прикордонників з 22 рокі у полоні рашистів ще багато. Кордон це не укріпрайоьни - це кордон.
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08.08.2024 15:18 Відповісти
Все правильно. Тому навіть в Україні прикордонники - не всі в ЗСУ. Так, є бойові бригади прикордонників - але там поголів добровольці.

До речі, на відміну від засрашки, де прикордонники в структурі ФСБ, в Україні ДПСУ перебуває в структурі МВС.
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08.08.2024 18:23 Відповісти
Пощастило їм, шкірки цілими залишаться
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08.08.2024 15:23 Відповісти
"Рюське щвайн-Ваньюшка, сдавайтесь! Вас ждёт сухая одежда, вкусная еда, тёплая постель и наше радушие!"
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08.08.2024 15:32 Відповісти
Сили «прориву» знаходяться вже за 30 км від Курської АЕС: росіяни панікують

https://charter97.org/ru/news/2024/8/8/605969/

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08.08.2024 15:43 Відповісти
Ось ідеальний приклад, коли пачка навчених спеців і ЯКІСНО озброєних, для яких зброя = життя і вони вклали десятки стада. Так це працює. Але багатьом це зрозуміти не дано і владі також, ловлять і женуть за копійки, а потім ой, СЗЧ так багато. Навіть у книгах: хочете отримати професіонала, то купіть 100% часу у людини, Джобс так казав, результат видно і в яку махіну вимахала яблочна компанія.
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08.08.2024 16:24 Відповісти
Известный факт. В Ираке ("Буря в пустыне") несколько сот иракских солдат сдались в плен нескольким американским медикам. Медики просто окуели.
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09.08.2024 00:15 Відповісти
А ведь как для них хорошо начиналось:

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08.08.2024 16:50 Відповісти
Главное им там ютуб включите и верните ельциновскую конституцию - дальше начнется цепная реакция с самоосвобождением россии от путина.
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08.08.2024 17:05 Відповісти
Ну, звісно, це ж ***** підписує контракти та це ***** особисто бігає пішкодралом в атаки на українські укріплення.

У вас там в ізраїльщіні зовсім ум за розум заходить?!?

Україна воює з засрашкою і засрашинським народом. Ніяких намірів звільнитись від ***** там ні в кого немає.
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08.08.2024 19:09 Відповісти
Тю ! Його ще не взяли. Там ще Суджа напівохоплена.
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08.08.2024 17:40 Відповісти
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08.08.2024 17:53 Відповісти
Как в сорокпервом)
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08.08.2024 18:00 Відповісти
якутськіє пособніки укро-наццистов

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08.08.2024 18:04 Відповісти
в полон беруть з особим цинізмом на губах

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08.08.2024 18:06 Відповісти
А кацапские пропагандони героїв з них липлять🤣
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08.08.2024 18:24 Відповісти
Звісно, хотілося б, щоб засрашинці задавалися в полон, як червоноармійці здавалися в полон в 1941 році - полками і дивізіями. Але і ротами - добре!
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08.08.2024 19:05 Відповісти
Забули вже, що ми здали Торецьк і фронт прорвано?
А тепер рахуємо години, через скільки нашу армію, сцаними ганчірками виженуть з курської області. Скоро Китай скаже зеленому підару, ануу пшол атцюда, пьос, і через години і ррозподільчу станцію здадуть і вийдуть!

Бо це все пил для засраних украйончиків!
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08.08.2024 21:41 Відповісти
Бздиш ти украйончик на дивані! А українці! боронять свою землю! Так було колись так буде і зараз! Все буде Україна! Ще раз кажу не бзди,і на серветку витри соплі..............
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09.08.2024 00:11 Відповісти
оо забугорний диванний експірт,розказує небелицю про всьо пропало надо перестать стрілять!!!
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09.08.2024 01:01 Відповісти
Рос. пропаганда всім вішає лапшу, шо там всі прям такі патріоти. Ось ці конкретні москалики не захотіли за Путю дохнути. Гарний приклад для інших.
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08.08.2024 23:42 Відповісти
"Браві вояки".

Такі ж гондонці коли відчувають безкарність починали масові згвалтування і розтріли в Чечні, Грузії і у нас і пофіг що строковики і що по 18 - 19 років. Кацапо дауніто хромосом.
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09.08.2024 02:32 Відповісти
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