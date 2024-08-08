Двоє братів 6 та 23 років загинули на Сумщині внаслідок російського обстрілу
Внаслідок російського удару по Юнаківській громаді Сумщини загинули двоє братів 6 та 23 років.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 11:00 росіяни атакували цивільну інфраструктуру Юнаківської громади Сумського району.
"Унаслідок атаки окупантів 6-річний та 23-річний рідні брати загинули", - зазначили у прокуратурі.
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