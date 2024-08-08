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Двоє братів 6 та 23 років загинули на Сумщині внаслідок російського обстрілу

каб

Внаслідок російського удару по Юнаківській громаді Сумщини загинули двоє братів 6 та 23 років.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 11:00 росіяни атакували цивільну інфраструктуру Юнаківської громади Сумського району.

"Унаслідок атаки окупантів 6-річний та 23-річний рідні брати загинули", - зазначили у прокуратурі.

Читайте: Наслідки ворожого удару КАБом по с. Стецьківка на Сумщині: постраждала одна людина, пошкоджено школу та будинки. ФОТОрепортаж

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обстріл (28250) Сумська область (3555) жертви (1782)


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печально,драма жизненная
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08.08.2024 14:17 Відповісти
рузкіе всі мають бути в чорноземі - хороші в хорошому а погані в поганому
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08.08.2024 14:23 Відповісти
Злочина рашиська орда воює з дітьми ,будь проклятий народ цього терористичного утворення під назвою рф,тому цим злочинцям бажаю тільки смерті.
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08.08.2024 14:31 Відповісти
Яке горе(((

Рідним співчуття...

Янсур анабой
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08.08.2024 15:44 Відповісти
жах який((.. Співчуття родині.
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08.08.2024 15:48 Відповісти
Сил рідним пережити це
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10.08.2024 02:19 Відповісти
 
 