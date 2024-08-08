Наслідки ворожого удару КАБом по с. Стецьківка на Сумщині: постраждала одна людина, пошкоджено школу та будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі російські війська атакували Сумську область, у результаті ворожої атаки є приліт по с. Стецьківка.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, окупанти завдали удару КАБом.



Унаслідок атаки пошкоджено школу та житлові будинки. Розбиті вікна, в одному з будинків – дах.

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Крім того, надійшло одне звернення щодо медичної допомоги.



На місці розгорнуто штаб, працюють волонтери, надається вся необхідна допомога.

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Раніше в Генштабі повідомили, що на Сумському напрямку зросла інтенсивність бойових дій. Ворог активно застосовує авіацію, вертольоти, важке озброєння. Однак, успіху не має.

Крім того, через напружену ситуацію проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів 5 громад Сумського району.

Водночас у Сумській області, на кордоні з РФ, на 10 діб припиняє свою роботу гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка", яким люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території.