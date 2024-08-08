Последствия вражеского удара КАБ по с. Стецьковка на Сумщине: пострадал один человек, повреждена школа и дома. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью российские войска атаковали Сумскую область, в результате вражеской атаки есть прилет по с. Стецьковка.
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, оккупанты нанесли удар КАБом.
В результате атаки повреждены школа и жилые дома. Разбиты окна, в одном из домов - крыша.
Кроме того, поступило одно обращение по поводу медицинской помощи.
На месте развернут штаб, работают волонтеры, оказывается вся необходимая помощь.
Ранее в Генштабе сообщили, что на Сумском направлении возросла интенсивность боевых действий. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение. Однако, успеха не имеет.
Кроме того, из-за напряженной ситуации проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 громад Сумского района.
В то же время в Сумской области, на границе с РФ, на 10 суток прекращает свою работу гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка", по которому люди из оккупации возвращались на подконтрольные Украине территории.
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