Bloomberg про бої в Курській області: Вперше після Другої світової армія іншої країни зайшла до РФ
Операція в Курській області РФ може посилити аргумент України щодо того, що США та Європа не повинні боятися погроз Кремля щодо ескалації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
За даними видання, "вторгнення близько 1000 українських військових у Курську область, яке триває вже третій день, застало російських військових зненацька.
"Це перший випадок з часів Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію", - йдеться в матеріалі.
"Похмурий Путін викликав на нараду вчора керівників армії та служби безпеки для отримання пояснень. Розлючені російські військові блогери звинувачують високопосадовців у кричущій некомпетентності", - продовжують журналісти.
Наразі Україні не коментувала операцію або її цілі. За даними Bloomberg, серед можливих причин наступу може бути спроба захопити територію як можливий козир у майбутніх переговорах з Москвою або ж це відволікаючий маневр, який має на меті зменшити тиск на лінію оборони України, відтягуючи російські сили від фронту.
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ліліпутін високо підніме руки, зіжме їх в кулаки і вдарить декілька раз по столі з воплями НАЙН, НАЙН, НАЙН, НАЙН, НАЙН...
Поки кацапи вбивають українців, зільц з сирком у колаборації з ворогами рашистами будують спільні стратегічні плани, розігрують псевдо окупацію території парашки жменькою людей і техніки з метою торгівлі з рашистами українськими територіями, незалежністю і суверенітетом України.
Ганьба, зрадників геть з української влади!
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише винонати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і собача свора росіян розбіжиться по лісах...
на кацапах ВСЯ система побудована лише під ОДНОГО.
Вбий вожака - одна частина свори втіче друга частина свори перегризеться за владу.
Німці жодного українця насильно не примусили взяти зброю і воювати прости совєтів. А могли б як рашисти і сталіністи погнати вперед, а позаду самі з кулеметами. могли б? А чому ні? Може якась цивілізованість у німців зберігалася? думай саша, думай!
На 1939 рік - населення Італії майже 45 млн, з них 6 млн фашисти. Це 13%.
Кількість італійських євреїв на цей же рік - 58 412, з них 10 125 фашисти. Це 17%.
«В Италии абсолютно нет разницы между евреями и неевреями в какой-либо сфере - в религии, политике, армии, экономике… Итальянские евреи нашли свой Сион здесь, на нашей любимой земле». Это строки из статьи, опубликованной в 1920 году в популярной итальянской газете Il Popolo d'Italia. Редактором издания и автором материала был не кто иной, как будущий лидер страны Бенито Муссолини - в те годы политический журналист и глава «Союза борьбы».
http://hadashot.kiev.ua/uk/node/1115 Евреи и фашизм. Брак по-итальянски Стаття з українського єврейського сайту Хадашот (АСОЦІАЦІЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОБЩИН УКРАЇНИ)
Сайт, до речі, український. Якщо вам текст не такий, - то тримайте картинку. Тільки для вас. )))
Навіть не очікував від вас такої пристрасної зацікавленості моєю творчістю.
Тепер до всіх на планеті потроху вже починає доходити, що засрашка - навіть не ідейний нащадок совка, а звичайна клептократична олігархія, яка паразитує на теренах колишньої совкової імпреії і яка ніякого відношення не має до військової міці совка.
Якщо ти цього не знаєш, то ти просто зовсім дрімучий невіглас...
Конфедерація - це коли суб'єкти "обєднання" є фактично незалежними - мають суверенітет, попри наявність спільних органів управління. Прикладом є Європейський Союз. Великобританія спокійно вийшла зі складу ЄС. Правові механізми виходу є і працюють.
Федерація - це коли суб'єкти не мають суверенітету та не можуть покинути федерацію. Приклади: США, засрашка, срср. Уявити, що Каліфорнія або Воронєж зможуть вийти зі скалду федерації - неможливо. Ніяких правових механізмів немає.
Тож, будь-ласка, дурнику, повернись до початкової школи і сумлінно навчайся, слухайся мамцю і не дзюрь у штанці!
Україна, багато інших республік хіба не вийшли з конфедерації срср як незалежні держави, бовдуре домашній?
Саме тому в Україні цю війну називають ТРЕТІ ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ.
Але ти, вишкребок, занадто тупий, аби розуміти різницю між федерацією та конфедерацією, я бачу. Ніхєра більше не пиши тут, будь-ласка. Нецікаво читати твою маячню і розтлумачувати тобі очевидне - повернись в школу і перестань з себе ідіота робити.
Ти тільки жінку свою не прибий через свою тупість
Але то таке....
А Bloomberg міг би знати, що в 1968 році було вторгнення частин Народно-визвольної армії Китаю на острів Доманський...
Сталінська росія (більшовицка) це інший окупант, інший суб'єкт