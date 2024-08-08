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Новини Війна
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Bloomberg про бої в Курській області: Вперше після Другої світової армія іншої країни зайшла до РФ

Путіну доповіли про ситуацію в Курській області РФ

Операція в Курській області РФ може посилити аргумент України щодо того, що США та Європа не повинні боятися погроз Кремля щодо ескалації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

За даними видання, "вторгнення близько 1000 українських військових у Курську область, яке триває вже третій день, застало російських військових зненацька.

"Це перший випадок з часів Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію", - йдеться в матеріалі.

"Похмурий Путін викликав на нараду вчора керівників армії та служби безпеки для отримання пояснень. Розлючені російські військові блогери звинувачують високопосадовців у кричущій некомпетентності", - продовжують журналісти.

Наразі Україні не коментувала операцію або її цілі. За даними Bloomberg, серед можливих причин наступу може бути спроба захопити територію як можливий козир у майбутніх переговорах з Москвою або ж це відволікаючий маневр, який має на меті зменшити тиск на лінію оборони України, відтягуючи російські сили від фронту.

Читайте: Інтернет-ресурси Курської області РФ зазнали масованої DDoS-атаки

Автор: 

росія (64935) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+11
Під час другої світової ніякої Росії небуло.
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08.08.2024 15:00
+9
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08.08.2024 15:22
+8
Місцеві мешканці зустрічають ЗСУ.

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08.08.2024 14:54
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значит все таки не РДК
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08.08.2024 14:47 Відповісти
Сирський з військами ЗСУ прямує на свою малую історичну родіну- в село Новинки Кіржацького району Владімєрської області.
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08.08.2024 14:54 Відповісти
А шо на це скаже "геостратєг" ліліпутін?

ліліпутін високо підніме руки, зіжме їх в кулаки і вдарить декілька раз по столі з воплями НАЙН, НАЙН, НАЙН, НАЙН, НАЙН...
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08.08.2024 15:02 Відповісти
А хіба права рука у нього ще не відсохла?
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08.08.2024 15:12 Відповісти
Якщо нічого досі не сказав, то далі немає сенсу щось казати щоб виглядало правдоподібним.

Поки кацапи вбивають українців, зільц з сирком у колаборації з ворогами рашистами будують спільні стратегічні плани, розігрують псевдо окупацію території парашки жменькою людей і техніки з метою торгівлі з рашистами українськими територіями, незалежністю і суверенітетом України.

Ганьба, зрадників геть з української влади!
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08.08.2024 22:50 Відповісти
Якби Гаазький педіфіл владімір ліліпутін НЕ напав на Суверенну Україну - Українці були б живі.
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише винонати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і собача свора росіян розбіжиться по лісах...
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09.08.2024 12:48 Відповісти
Не розбіжиться. Їх там багато тих ліліпрутєнів. Коопєратіф озєро загратуйте, тоді розбіжиться
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09.08.2024 21:41 Відповісти
ліліпутін один - вожак ЗАВЖДИ один - "кримінальний авторитет" - завжди один.
на кацапах ВСЯ система побудована лише під ОДНОГО.
Вбий вожака - одна частина свори втіче друга частина свори перегризеться за владу.
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10.08.2024 12:29 Відповісти
Помиляєтесь, у них там ціла кримінальна шайка править **********, прутєн лише гаварящая морда, і то не одна, двійників більше 3шт., оригінала мабуть вже давно немає, останній раз показувався здається аж у 2008р. І в срср так було, генсек був підконтрольний кгб нквс, останні генсеку і цк вкпб , кругова порука існувала і досі існує, в Україні також.
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10.08.2024 22:10 Відповісти
Друже - "всесильність" кгб - це міф кацапської пропаганди. Аргумент - розвал ссср - де кгб проявило себе як "політичного імпотєнта"
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11.08.2024 16:03 Відповісти
Танго можна й удвох танцювати.
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08.08.2024 14:50 Відповісти
Місцеві мешканці зустрічають ЗСУ.

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08.08.2024 14:54 Відповісти
Шо мелеш кацапе? Тебе в бан за порівняння з фашистами
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08.08.2024 14:59 Відповісти
Де ти фашистів побачило?
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08.08.2024 15:07 Відповісти
за підсумками Нюрбергського трибуналу, Вермахт не було визнано злочинною організацією ...
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08.08.2024 15:14 Відповісти
Та прохер,для України вони окупанти ,як і червоні!
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08.08.2024 18:35 Відповісти
для тебе молодого все згідно книжок. а для тих, що жили під німецькою окупацією - зовсім інші порівняння. після голодомору під німцями насправді жилося ситно. не комунякам звісно, але й комуняк багатьох не розстріляли. А вже при відступі німці справді спалили все, що могло горіть. і то дружини дід встиг як німець пішов стягти запалені кулі вниз. і хата не згоріла. Я ту очеретяну стріху довоєнну ще встиг розбирати з іншими свояками.

Німці жодного українця насильно не примусили взяти зброю і воювати прости совєтів. А могли б як рашисти і сталіністи погнати вперед, а позаду самі з кулеметами. могли б? А чому ні? Може якась цивілізованість у німців зберігалася? думай саша, думай!
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08.08.2024 18:59 Відповісти
Я то думаю,мені просто цікаво, скільки Вам було під час 2 -ї світової?
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08.08.2024 20:09 Відповісти
поганенько думаєш. Бо у кожного такого за віком були тато й мама, що пережили окупацію. а ще були діди й баби, якщо дожили до доби бреєжнєва. А в мене ще був тесть, що абсолютно не переймався фактом німецької окупації. Хоч і був малим. Спогади тещі, спогади дружини та знайомих старших людей. Дід дружини якраз і загинув у пекельній мясорубці при штурмі Дніпра. якраз так, як зараз кидають рашисти під Бахмут чи Авдіївку а підпирають гарматне мясо кадировцями. А тоді були енкаведешники з числа увеликоросів із вологодських чи уральських земель.
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08.08.2024 21:43 Відповісти
Я Вас зрозумів,червоні зло,а нацики хороші,бо ніхто з ваших знайомих не постраждав від них!
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09.08.2024 20:09 Відповісти
Фашизм зародився у Італії перед Другою Світовою. Тоді фашистом у Італії був кожен десятий дорослий італієць та кожен третій дорослий італійський жид. У сусідній Німеччині жартували, мовляв, у Італії - кошерний фашизм.
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08.08.2024 15:47 Відповісти
Серед італійських євреїв при Муссоліні членів Національної Фашистської партії у процентному відношенні було більше, ніж серед самих італійців. Правда, різниця не надто велика, але все ж...

На 1939 рік - населення Італії майже 45 млн, з них 6 млн фашисти. Це 13%.
Кількість італійських євреїв на цей же рік - 58 412, з них 10 125 фашисти. Це 17%.

«В Италии абсолютно нет разницы между евреями и неевреями в какой-либо сфере - в религии, политике, армии, экономике… Итальянские евреи нашли свой Сион здесь, на нашей любимой земле». Это строки из статьи, опубликованной в 1920 году в популярной итальянской газете Il Popolo d'Italia. Редактором издания и автором материала был не кто иной, как будущий лидер страны Бенито Муссолини - в те годы политический журналист и глава «Союза борьбы».

http://hadashot.kiev.ua/uk/node/1115 Евреи и фашизм. Брак по-итальянски Стаття з українського єврейського сайту Хадашот (АСОЦІАЦІЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОБЩИН УКРАЇНИ)
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08.08.2024 19:17 Відповісти
Не серіть свинособачою під моїм коментарем - це свинство.
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08.08.2024 21:01 Відповісти
Ви могли помітити, що то цитата. А перекладати цитати - це блюзнірство.

Сайт, до речі, український. Якщо вам текст не такий, - то тримайте картинку. Тільки для вас. )))

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08.08.2024 21:19 Відповісти
Вимогли помітити, що я просив не срати свинособачою під моїм коментарем, якщо тільки свинство , тугодумство і меншовартість не є ваші питомі риси.
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08.08.2024 21:25 Відповісти
А Тараса Григоровича можна цитувати під вашими коментарями? Чи ви його щоденник теж вважаєте свинособачим гівном?

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08.08.2024 21:45 Відповісти
Лише вас з вашим тупим, хамуватим, нав'язливим, меншовартісним, обожнюваним вами свинособачим проносом, що зазвичай притаманно москворотим ×уйловським устілкам
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08.08.2024 21:56 Відповісти
"Лише вас"? Не хочете, щоб я цитував Шевченка? Бажаєте від мене моїх власних цитат?

Навіть не очікував від вас такої пристрасної зацікавленості моєю творчістю.
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08.08.2024 22:10 Відповісти
Чомусь кожен другий тупорогий москворотий бурят, панове вважає, що українці зобов'язані розуміти його свинособачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість свідчить про розумову недостатність. І це чудово! )))
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08.08.2024 21:51 Відповісти
Не ображайте бурятів. Вони і в українській армії служать.

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08.08.2024 22:03 Відповісти
Чи випадково, панове, що на згадку про тупорогих бурятів першими відгукуються саме тупорогі буряти? ))
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09.08.2024 11:18 Відповісти
Не з фашистами, а з нацистами!
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08.08.2024 18:34 Відповісти
хлопчик в кепці дуже схожий на мене малого в дитинстві. бач де генетика моя бігає - аж в Білорусії була. Ну так - Білики і там є.
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08.08.2024 19:01 Відповісти
Під час другої світової ніякої Росії небуло.
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08.08.2024 15:00 Відповісти
Так і є - засрашка незрозуміло з якого дива зайняла в головах (та, на жаль, міжнародних структурах, часто повністю незаконно) місце совка. Наприклад, Україна, як держава в складі федерації, є засновником ООН, а засрашки серед засновників - не було.

Тепер до всіх на планеті потроху вже починає доходити, що засрашка - навіть не ідейний нащадок совка, а звичайна клептократична олігархія, яка паразитує на теренах колишньої совкової імпреії і яка ніякого відношення не має до військової міці совка.
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08.08.2024 19:18 Відповісти
Україна не була, не є і ніколи не буде у складі *********
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08.08.2024 22:57 Відповісти
Форма існування срср була, формально - федеративне об'єднання 15 республік. В кожній республіці був свій уряд. В кожній республіці був свій парламент (вєрховний совєт). В кожній республіці був свій Кабінет Міністрів і міністерства. Навіть конституції були окремі. Так, міністрства були або "республіканські", або "союзно-республіканські". Але ж були. Тобто це була, формально, федерація держав.

Якщо ти цього не знаєш, то ти просто зовсім дрімучий невіглас...
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08.08.2024 23:30 Відповісти
Срср себе ********** не називав, жертва домашки, за всіма ознаками це більше була конфедерація
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09.08.2024 08:27 Відповісти
Ну ти реально тлумачного словника ніколи в житті не бачив.

Конфедерація - це коли суб'єкти "обєднання" є фактично незалежними - мають суверенітет, попри наявність спільних органів управління. Прикладом є Європейський Союз. Великобританія спокійно вийшла зі складу ЄС. Правові механізми виходу є і працюють.

Федерація - це коли суб'єкти не мають суверенітету та не можуть покинути федерацію. Приклади: США, засрашка, срср. Уявити, що Каліфорнія або Воронєж зможуть вийти зі скалду федерації - неможливо. Ніяких правових механізмів немає.

Тож, будь-ласка, дурнику, повернись до початкової школи і сумлінно навчайся, слухайся мамцю і не дзюрь у штанці!
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09.08.2024 08:54 Відповісти
До тлумачного словника звертаються лише такі бовдури як ти, для освідчених людей для цього є спеціалізована література з теорії держави і права.

Україна, багато інших республік хіба не вийшли з конфедерації срср як незалежні держави, бовдуре домашній?
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09.08.2024 21:14 Відповісти
Кінчений невіглас, прямо зараз ми спостерігаємо наслідки спроби України вийти з федерації. А, наприклад, Латвія в 1990 отримала збройне придушення мітингів.

Саме тому в Україні цю війну називають ТРЕТІ ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ.

Але ти, вишкребок, занадто тупий, аби розуміти різницю між федерацією та конфедерацією, я бачу. Ніхєра більше не пиши тут, будь-ласка. Нецікаво читати твою маячню і розтлумачувати тобі очевидне - повернись в школу і перестань з себе ідіота робити.
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09.08.2024 22:09 Відповісти
Бачу що ти повний придурок, жертва домашнього насильства). Прочитай спочатку конституції союзних республік і потім неси сюди свою х.рню.

Ти тільки жінку свою не прибий через свою тупість
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09.08.2024 22:48 Відповісти
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08.08.2024 15:02 Відповісти
По ясир збігали.
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08.08.2024 15:22 Відповісти
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08.08.2024 15:22 Відповісти
Китаиці ж на Далекому Сході рішили повоювати з СРСР
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08.08.2024 15:41 Відповісти
И в итоге забрали остров Дамасский.
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08.08.2024 17:12 Відповісти
Даманский. Сталь "дамасская".
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08.08.2024 18:21 Відповісти
І перемогли. Що б там не белькотіла совкова пропаганда.
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08.08.2024 19:19 Відповісти
Вместо журналистики остался только глуповатый троллинг.
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08.08.2024 15:52 Відповісти
З часів ДСВ ніякої роїсі не було в помині....

Але то таке....

А Bloomberg міг би знати, що в 1968 році було вторгнення частин Народно-визвольної армії Китаю на острів Доманський...
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08.08.2024 15:52 Відповісти
КНР вважав шо територія Даманського острова його і шось там на офіційному рівні казали про це - а теперка інша ситуація ( такшо якби журналісти праві ) крім того це була територія РФСР чи як там вони називалися як ніяк .
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08.08.2024 17:05 Відповісти
А Ви що не вважаєте Курськ українським?
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08.08.2024 18:20 Відповісти
А ви як я розумію не зовсім розумієте надруковані слова - тому раджу ше раз перечитати мій комент .
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08.08.2024 18:56 Відповісти
Муйня якась. Рф з'явилася у 1991 році.

Сталінська росія (більшовицка) це інший окупант, інший суб'єкт
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08.08.2024 19:49 Відповісти
 
 