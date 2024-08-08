Bloomberg про бої в Курській області: Вперше після Другої світової армія іншої країни зайшла до РФ

Операція в Курській області РФ може посилити аргумент України щодо того, що США та Європа не повинні боятися погроз Кремля щодо ескалації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

За даними видання, "вторгнення близько 1000 українських військових у Курську область, яке триває вже третій день, застало російських військових зненацька.

"Це перший випадок з часів Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію", - йдеться в матеріалі.

"Похмурий Путін викликав на нараду вчора керівників армії та служби безпеки для отримання пояснень. Розлючені російські військові блогери звинувачують високопосадовців у кричущій некомпетентності", - продовжують журналісти.

Наразі Україні не коментувала операцію або її цілі. За даними Bloomberg, серед можливих причин наступу може бути спроба захопити територію як можливий козир у майбутніх переговорах з Москвою або ж це відволікаючий маневр, який має на меті зменшити тиск на лінію оборони України, відтягуючи російські сили від фронту.

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