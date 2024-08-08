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Новини Війна
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Залишається лише побажати українцям удачі, зокрема під Курськом, - глава оборонного комітету Бундестагу Фабер

Фабер побажав удачі ЗСУ під Курськом

Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає атаку України в Курській області РФ цілком законною.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Той, хто починає загарбницьку війну проти сусідньої країни, перетворює свою національну територію на зону бойових дій. Атака України на Курськ є цілком законною і обґрунтованою з військової точки зору. Це змушує Росію відвести війська зі Сходу", - зазначив він.

За словами Фабера, цією операцією Україна доводить свою дієздатність. Це також показує російському населенню, що війна їхнього диктатора стосується і громадян РФ, а не лише українців.

"В інтересах Росії та росіян має бути припинення загарбницької війни. Залишається лише побажати українським захисникам удачі, в тому числі під Курськом. Чим вони успішніші, тим скоріше в Кремлі зрозуміють, що вони нічого не зможуть виграти в Україні. Це і тільки це може призвести до зміни мислення агресора", - додав глава оборонного комітету Бундестагу.

Раніше Фабер заявив, що не бачить проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ

Також читайте: Усі бачать, що українська армія вміє дивувати та досягати результатів, - Зеленський

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Також читайте: Операція в Курській області РФ - великий ризик для Києва, - Forbes

Автор: 

Німеччина (7324) росія (64935) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+32
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08.08.2024 17:05
+12
Як зараз репетують рашистські Z-" военкоры", намітились два вектори просування ЗСУ на території Курської області пітьми: на північ до траси Е-38 на Льгов та на захід на Рильск через райцентр Корєньово. При цьому станом на 15:00 год. 08.08.2024 на першому напрямку бронегрупі ЗСУ вдалось закріпитись в селищі Івніца, а біля селища Кромскіє Бикі відбуваються боєзіткнення. А по другому - передові загони угруповання ЗСУ перебувають на східних околицях робітничого пригороду Корєньово. Додатково відмічається, що за рахунок резервів ЗСУ зараз зачищає свій лівий фланг західного вектору руху від рашистів із лінії кордону до річки Сейм.

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08.08.2024 17:20
+11
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08.08.2024 17:15
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08.08.2024 17:05 Відповісти
Kursk? Ja ! Ja ! Gut Ukro-wermacht !
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08.08.2024 17:09 Відповісти
e -- Іхтамнєт,,),
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08.08.2024 17:10 Відповісти
*****🤢🤮
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08.08.2024 17:11 Відповісти
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08.08.2024 17:15 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сирський Олександр Станіславович нам не зрозумiо вы за батьками забрати до Укрiни

чи ЗСУ шопiнг по рф брати чи не брати берiть все коли ше нагода буде

СЛАВА ЗСУ !!!
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08.08.2024 17:59 Відповісти
Так вже готується до створення КНР . Хто-то , а китайці у захваті . Вони планували це у Барнаулі чи Хабаровську , а вишло в сердці московитського черноземмя .
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08.08.2024 17:35 Відповісти
якщо китайці ще будуть чухатись, то залишаться без Сибіру

.
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08.08.2024 17:47 Відповісти
Саме так. "Зелений клин" може невдовзі прокинутися і згадати предків
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08.08.2024 18:30 Відповісти
12 серпня роковини підводного човна "Курськ". Совпаденіє?
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08.08.2024 18:07 Відповісти
НЄ думаю !

бо ЗСУ могли б вдарити й по Варонєжу
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08.08.2024 23:20 Відповісти
Дякуемо... Це ж за дедов... Вы - слабаки, то хоч ми довершимо справу.
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08.08.2024 17:12 Відповісти
Як кажуть, побажаннями ситий не будеш. А от Тауруси були б нам в саму масть.
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08.08.2024 17:15 Відповісти
якутські пособніки укро-націстов

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08.08.2024 17:34 Відповісти
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08.08.2024 20:37 Відповісти
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08.08.2024 23:21 Відповісти
цей німець не хоче дати якісь побажання українцям, що зараз під Покровськом ?

бо пафосне "показує російському населенню, що війна їхнього диктатора стосується і громадян рф"...

...ніяк не виправдовує, що українці зараз втрачають Донеччину, бо хтось там не нажереться на грошах з фортифікацій, армії і т.д.
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08.08.2024 17:19 Відповісти
Як зараз репетують рашистські Z-" военкоры", намітились два вектори просування ЗСУ на території Курської області пітьми: на північ до траси Е-38 на Льгов та на захід на Рильск через райцентр Корєньово. При цьому станом на 15:00 год. 08.08.2024 на першому напрямку бронегрупі ЗСУ вдалось закріпитись в селищі Івніца, а біля селища Кромскіє Бикі відбуваються боєзіткнення. А по другому - передові загони угруповання ЗСУ перебувають на східних околицях робітничого пригороду Корєньово. Додатково відмічається, що за рахунок резервів ЗСУ зараз зачищає свій лівий фланг західного вектору руху від рашистів із лінії кордону до річки Сейм.

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08.08.2024 17:20 Відповісти
Ну годі вже, коли референдум про повернення?
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08.08.2024 17:25 Відповісти
вже давно мали включити в склад України. Чого теляться....
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09.08.2024 01:40 Відповісти
Etot kontranastup poxoz na Balakleji.Te ze tempi,zaxodit malenkije grupi SSO i rasxoditsia po storonam s celiu otrezat snabezije i puti kacapam.Kacapam nado budet strojit liniju surovikina gde to za kurskom i zaminirovat
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08.08.2024 17:28 Відповісти
По МКАДу пусть линию Суровикина v2.0 строят.
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08.08.2024 17:33 Відповісти
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08.08.2024 17:31 Відповісти
CАУ?
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08.08.2024 17:43 Відповісти
так, попросили видалити, бо нас там нет))
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08.08.2024 17:52 Відповісти
ну це все пустий піздьож, краще подайте знак, коли "штормами" і "скальпами" можно захєрачить по Халіно, Шайковці, Балтімору і Бутурліновці.
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08.08.2024 17:38 Відповісти
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08.08.2024 17:42 Відповісти
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08.08.2024 17:48 Відповісти
таков шлях
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08.08.2024 20:51 Відповісти
уруси думають що "курск" - це там де всі їдять кур

а назва міста походить від димів що "курилися" над першим поселенням в тому місці

тобто назва міста курськ - українська
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08.08.2024 17:42 Відповісти
Дими скрізь "курилися", так що це ще бабка надвоє сказала...
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08.08.2024 18:35 Відповісти
в росії дими нє "курятся", а папірос тогда нє "курілі", тай люльки пізніше "палили" а не "курілі"

істінно русскіє названія городов походят от другіх слов : єрзянь, твєрь
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08.08.2024 19:40 Відповісти
Я не про кацапетівку чи Україну. Походження назви "притягнуто за вуха". Так могли назвати будь-яке поселення. Харків наприклад не назвали ж від слова... нехорошого... Харк - срібло (срібна річка). Слово "кур" могло мати й інше значення. І чому Курськ а не скажімо Курники, Курище, Куропіль?
Доречі, чому Бійськ чи Омськ чи Орськ так називаються? Тому що закон Ома вигадали в Омську?
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08.08.2024 20:07 Відповісти
А Курільські острова теж українці назвали? Курная ізба - це саме кацапське традиційне житло.

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08.08.2024 20:48 Відповісти
аякже, саме так, бо японці не вимовляють звук "Л"

"курная ізба" так називається тому що там люди "курносиє"
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08.08.2024 21:28 Відповісти
Немцы тоже вспомнили дидофф
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08.08.2024 17:42 Відповісти
😁😂👍
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08.08.2024 18:08 Відповісти
гарне побажання від німця під курськом
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08.08.2024 17:43 Відповісти
Та отож, Тигри та Пантери не дійшли, так може Леопарди дійдуть ...
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08.08.2024 17:48 Відповісти
а кажуть німці все забули)) стрьомний парень
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09.08.2024 01:41 Відповісти
Орки можуть наскрябти по загашниках хоч дивізію резерву , але без реального досвіту боєзітхнення їх будуть берперестанно бити й відтісняти . Ящо задача була захопити 2-3 десятка км углиб й закріпитися й стати в глуху оборону , то там будуть втрати не один до 7 як зараз , а один до 20 .
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08.08.2024 17:47 Відповісти
Якби чмошнік Байден заявив щось таке, а краще ще й підкріпив слова зброєю (дозволом бити по території рашки) то війна вже скінчилася б.
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08.08.2024 17:59 Відповісти
100 % , ещё бы в 2022
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08.08.2024 18:12 Відповісти
Саме тоді потрібно було добивати гідру, на хвилі ентузіазму добровольців.
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08.08.2024 18:37 Відповісти
як це вас не забанили за байдена....хоч лайк поставлю
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09.08.2024 01:42 Відповісти
але ж як зміняться коментарі на Заході, якщо пощастить, і ВСУ візьмуть під контроль Курвську АЕС...
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08.08.2024 18:09 Відповісти
Якщо Крим називали "чемоданом без ручки", то Курська АЕС - чемодан фекалій.
КАЕС - ровесниця Чорнобиля, з такими самими реакторами.
Залишилося два в роботі, інші два - фсьо...
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08.08.2024 18:39 Відповісти
проблема в іншому... скільки полізе з усіх щілин - "ядерний тероризм України"... ми маємо право на превентивний ядерний удар... а там і до скорочення допомоги недалеко(
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08.08.2024 18:57 Відповісти
До скорочення і так недалеко. Власне, це і є причиною подій.
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08.08.2024 19:16 Відповісти
Просування ЗСУ на 26 км в сторону Курска.

Фото захопленої рашистської техніки від бійця 24-ї ОШБр з позивним "Осман" :

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08.08.2024 18:13 Відповісти
Ось воно як! То наші за ленд-лізом пішли! Бо від партнерів затримується.
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08.08.2024 18:40 Відповісти
просили же выше в комментах не показывать
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08.08.2024 19:03 Відповісти
розсереджуйтесь !

і припиніть болтать єрундой ! бо прилетить...
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08.08.2024 19:22 Відповісти
Шила в мішку не сховаєш.
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08.08.2024 20:51 Відповісти
Маркус Фабер - респект ! Возможно в будущем Канцлер
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08.08.2024 18:14 Відповісти
Що далі?
1. Референдум. Питання Референдуму кореному народу:
1. Виход Курської області із складу рифи
2. Суджи - перша столиця України. Переіменування Курської області в Північну Україну.
3. Повернення на історічну Батьківщіну - Україну.
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08.08.2024 18:29 Відповісти
4. Посадити бурякi.
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08.08.2024 18:35 Відповісти
"2. Суджи - перша столиця України." - менше бухати тре шоб подібне не друкувати .
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08.08.2024 20:17 Відповісти
Суджа - перша (проміжна) столиця окупаційної УРСР.

А Рівне (Rowno) - перша столиця окупаційного Рейхскомісаріату Україна.

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08.08.2024 20:58 Відповісти
Все одно не перша - УНР був раніше, а яке місто було столицею УНР я надіюсь ви знаєте ?
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08.08.2024 21:04 Відповісти
УНР була українською державою, а тут ідеться про місце розміщення окупаційної адміністрації, - більшовицьких окупантів, і німецьких окупантів. Сподіваюся, різниця зрозуміла?
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08.08.2024 21:09 Відповісти
Зрозуміло це як різниця між круглим і червоним - ви мені про геометричні фігури я вам про кольори .
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08.08.2024 21:27 Відповісти
Интересно что одкб скажет, путька уже просил ввести войска?
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08.08.2024 18:48 Відповісти
То самое одкб, захватить которое, постоянно угрожают российские пропагандисты. Наблюдать будут, издалека
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08.08.2024 19:24 Відповісти
Самі німці не дуже вдало сходили
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08.08.2024 19:54 Відповісти
це його генетична память муляє))
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09.08.2024 01:43 Відповісти
Не завидуйте, камрады.
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08.08.2024 22:52 Відповісти
 
 