Залишається лише побажати українцям удачі, зокрема під Курськом, - глава оборонного комітету Бундестагу Фабер

Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає атаку України в Курській області РФ цілком законною.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Той, хто починає загарбницьку війну проти сусідньої країни, перетворює свою національну територію на зону бойових дій. Атака України на Курськ є цілком законною і обґрунтованою з військової точки зору. Це змушує Росію відвести війська зі Сходу", - зазначив він.

За словами Фабера, цією операцією Україна доводить свою дієздатність. Це також показує російському населенню, що війна їхнього диктатора стосується і громадян РФ, а не лише українців.

"В інтересах Росії та росіян має бути припинення загарбницької війни. Залишається лише побажати українським захисникам удачі, в тому числі під Курськом. Чим вони успішніші, тим скоріше в Кремлі зрозуміють, що вони нічого не зможуть виграти в Україні. Це і тільки це може призвести до зміни мислення агресора", - додав глава оборонного комітету Бундестагу.

Раніше Фабер заявив, що не бачить проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ

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Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

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