Залишається лише побажати українцям удачі, зокрема під Курськом, - глава оборонного комітету Бундестагу Фабер
Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає атаку України в Курській області РФ цілком законною.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Той, хто починає загарбницьку війну проти сусідньої країни, перетворює свою національну територію на зону бойових дій. Атака України на Курськ є цілком законною і обґрунтованою з військової точки зору. Це змушує Росію відвести війська зі Сходу", - зазначив він.
За словами Фабера, цією операцією Україна доводить свою дієздатність. Це також показує російському населенню, що війна їхнього диктатора стосується і громадян РФ, а не лише українців.
"В інтересах Росії та росіян має бути припинення загарбницької війни. Залишається лише побажати українським захисникам удачі, в тому числі під Курськом. Чим вони успішніші, тим скоріше в Кремлі зрозуміють, що вони нічого не зможуть виграти в Україні. Це і тільки це може призвести до зміни мислення агресора", - додав глава оборонного комітету Бундестагу.
Раніше Фабер заявив, що не бачить проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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чи ЗСУ шопiнг по рф брати чи не брати берiть все коли ше нагода буде
СЛАВА ЗСУ !!!
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бо ЗСУ могли б вдарити й по Варонєжу
бо пафосне "показує російському населенню, що війна їхнього диктатора стосується і громадян рф"...
...ніяк не виправдовує, що українці зараз втрачають Донеччину, бо хтось там не нажереться на грошах з фортифікацій, армії і т.д.
а назва міста походить від димів що "курилися" над першим поселенням в тому місці
тобто назва міста курськ - українська
істінно русскіє названія городов походят от другіх слов : єрзянь, твєрь
Доречі, чому Бійськ чи Омськ чи Орськ так називаються? Тому що закон Ома вигадали в Омську?
"курная ізба" так називається тому що там люди "курносиє"
КАЕС - ровесниця Чорнобиля, з такими самими реакторами.
Залишилося два в роботі, інші два - фсьо...
Фото захопленої рашистської техніки від бійця 24-ї ОШБр з позивним "Осман" :
і припиніть болтать єрундой ! бо прилетить...
1. Референдум. Питання Референдуму кореному народу:
1. Виход Курської області із складу рифи
2. Суджи - перша столиця України. Переіменування Курської області в Північну Україну.
3. Повернення на історічну Батьківщіну - Україну.
А Рівне (Rowno) - перша столиця окупаційного Рейхскомісаріату Україна.