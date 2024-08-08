Операція в Курській області РФ - великий ризик для Києва, - Forbes

Якщо російські війська зможуть самостійно зупинити прорив у Курській області, то "український гамбіт провалиться".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

"Українська армія не може повністю укомплектувати бригади, що захищають прифронтові міста на сході країни... І все ж армія змогла виділити дві або більше бригад для атаки на місто Суджа і порахувала, що потенційна вигода від цієї атаки варта можливих витрат", - зазначає він.

Аналітик припускає, що можливо Генштаб ЗСУ вважає, що український наступ на півночі може змусити Кремль перекинути війська зі сходу України, тим самим уповільнивши просування Росії на цьому фронті.

До операції, ймовірно, залучено щонайменше дві або й чотири українські бригади. Щоб стратегія відволікання спрацювала, Кремль мав би передислокувати близько десятка полків зі Сходу.

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Екс пише, що якщо ж російські сили на півночі зможуть самостійно зупинити прорив, "український гамбіт провалиться".

Також, зазначив аналітик, не варто відкидати варіант того, що Київ хоче не перетягти війська РФ, а захопити території Росія з подальшим їхнім утриманням.

"У такому випадку кінцева мета може бути дипломатичною. Окупація навіть невеликої частини Росії призвела б до того, що Україна під час можливих майбутніх мирних переговорів торгувала б цією територією на частини України, окуповані Росією", - припускає Екс.

Наразі українські бригади в Курській області поки що володіють ситуацією, що є хорошою новиною для них. Проте, зазначає видання, все може змінитися, якщо росіяни введуть у бій додаткові сили.

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