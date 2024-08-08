Вокзали в трьох містах на Курщині зачинені для пасажирів
Вокзали на станціях Суджа, Коренево, Псел у Курській області РФ тимчасово зачинені для пасажирів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "РИА-Новости" в пресслужбі залізниці.
Також зазначається, що за винятком Суджанського та Коренівського районів, рух поїздів у регіоні здійснюється штатно.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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Спєцианальная воєнная операція ідьот па плану.
Козы не дают, но какают клёво.
Мы их подоить однажды пытались,
Козы опять все обдрыстались.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Лапти переобул то и паааашол сябе на Руси - мать вашу, вслед та на руским караблем та.