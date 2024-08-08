УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4147 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 534 49

Вокзали в трьох містах на Курщині зачинені для пасажирів

область,курська

Вокзали на станціях Суджа, Коренево, Псел у Курській області РФ тимчасово зачинені для пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "РИА-Новости" в пресслужбі залізниці.

Також зазначається, що за винятком Суджанського та Коренівського районів, рух поїздів у регіоні здійснюється штатно.

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Також дивіться: Мешканець Суджі після спілкування з військовими у центрі міста: "Сказали учить гимн Украины и готовиться к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВIДЕО

Автор: 

вокзал (288) росія (64935) Курськ (1086)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
Якось Так.....
показати весь коментар
08.08.2024 14:53
+14
Гехай кацап коричневі бере. Будуть ЗСУ брати у полон не так буде видно шо обісрався.
показати весь коментар
08.08.2024 15:06
+12
показати весь коментар
08.08.2024 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Постой, паровоз не стучите колеса...
показати весь коментар
08.08.2024 14:48 Відповісти
Твой сын не такой, как был вчера
показати весь коментар
08.08.2024 15:00 Відповісти
Усьо... щас бледоусов та ліліпутів закидають КАБА-ми Курськ... Так не доставайся ти ж никому!!!
показати весь коментар
08.08.2024 15:05 Відповісти
))))
показати весь коментар
08.08.2024 15:20 Відповісти
Даєшь Кемську волость?!
показати весь коментар
08.08.2024 15:21 Відповісти
казань брал, астрахань брал... Шпака не брал))
показати весь коментар
08.08.2024 15:27 Відповісти
а для потягів? А на москву?
показати весь коментар
08.08.2024 14:52 Відповісти
Якось Так.....
показати весь коментар
08.08.2024 14:53 Відповісти
це мінімум на десятку тягне.
показати весь коментар
08.08.2024 15:10 Відповісти
На "аздаравлєніє" в чечні.
показати весь коментар
08.08.2024 15:17 Відповісти
Щяс Оксану по айпішніку вичислять і на підвал кинуть 😁
показати весь коментар
08.08.2024 15:56 Відповісти
Але для початку їм треба повернутись на ту територію )
показати весь коментар
08.08.2024 16:13 Відповісти
Невже і "паляниця" навчаться вимовляти?
показати весь коментар
08.08.2024 19:10 Відповісти
але як так шановне паньство? руззкіє же вєдь своїх нє бросают!!! Чи куряни вже не руззкіє?
показати весь коментар
08.08.2024 14:53 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2024 14:55 Відповісти
Гехай кацап коричневі бере. Будуть ЗСУ брати у полон не так буде видно шо обісрався.
показати весь коментар
08.08.2024 15:06 Відповісти
А шо сі стало?

Спєцианальная воєнная операція ідьот па плану.
показати весь коментар
08.08.2024 14:55 Відповісти
А іх то за чьто?
показати весь коментар
08.08.2024 18:13 Відповісти
Всьо ідьоть па плану...

показати весь коментар
08.08.2024 19:53 Відповісти
Якщо разувати по deepstate то прорив на ширині 50 км і вглиб від 10 до 20 км
показати весь коментар
08.08.2024 14:56 Відповісти
Було б ідеально якьби змогли там нарити ліній оборони і закріпитись. Хай кацапи свої поселення стирають потім
показати весь коментар
08.08.2024 14:59 Відповісти
екскаватори там на місці знайти можно, екскаваторщиків нема.
показати весь коментар
08.08.2024 15:08 Відповісти
Гадаю, що в ЗСУ кого кого, а екскаваторщиків вистачить. Це ж не юристи з економістами
показати весь коментар
08.08.2024 15:19 Відповісти
ці екскаваторщики зараз зайняті іншою справою, яку вони роблять ще краще, ніж керують екскаватором.
показати весь коментар
08.08.2024 15:22 Відповісти
Щоб закріпити результати зробленої роботи, можна (і необхідно) деякий час посидіти за важелями екскаватора. Все одно доведеться робити те ж саме, тільки лопатою.
показати весь коментар
08.08.2024 15:28 Відповісти
ну так( бо екскаваторщики зараз і в країні потрібні, вільних навіть по зонам не знайдеш, а військовополонених на таких роботх задіювати заборонено конвенцією. З місцевих ніхто не піде бо "прєдатєльство". Сподіваюсь, що західні поцифісти не будуть пускати бульки з приводу використання захоплених цивільних екскаваторів.
показати весь коментар
08.08.2024 15:39 Відповісти
Нету молока в деревне *********.
Козы не дают, но какают клёво.
Мы их подоить однажды пытались,
Козы опять все обдрыстались.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
показати весь коментар
08.08.2024 15:01 Відповісти
А что нада то для курвачанина када раравозв та не ходють? Лапти!

Лапти переобул то и паааашол сябе на Руси - мать вашу, вслед та на руским караблем та.
показати весь коментар
08.08.2024 15:03 Відповісти
все, електрички до Корєнєва не ходять.))) Цікаво, а до Колонтаєвки ще ходять, чи машиністи вже у Артаково переходять у задню кабіну?
показати весь коментар
08.08.2024 15:05 Відповісти
https://t.me/voynareal/95591 Біженців з Суджи везуть у Підмосковʼя А чому не на Москву? Там все таджики зайняли?
показати весь коментар
08.08.2024 15:19 Відповісти
Нє таджикі. Чєчєнци.
показати весь коментар
08.08.2024 15:23 Відповісти
Я не бачу проблеми в тому, що Україна може зайти на німецьких танках та БМП на територію росії, - голова комітету Бундестагу з оборони Маркус Фабер.
показати весь коментар
08.08.2024 15:19 Відповісти
https://t.me/voynareal/95594 Зрада пішла: «Врут по тєлєвізору! Врут тварі! Сєбє мєдалі вєшают! Самі люді евакуіруются!» А що по росТВ можуть брехати? Не може бути 🫠
показати весь коментар
08.08.2024 15:20 Відповісти
Це гуууут....Скрипить плять стара вішалка, як перед дощем
показати весь коментар
08.08.2024 15:38 Відповісти
17 батальйон 488 полку та 31 батальйон 102 бригади збройних сил рф оточені біля Суджі.
показати весь коментар
08.08.2024 15:21 Відповісти
Ага , я с ранку бачив
показати весь коментар
08.08.2024 15:27 Відповісти
Може з ранку ))
показати весь коментар
08.08.2024 16:16 Відповісти
А хто пам'ятає, доколи в Україні ходили потяги до Донецька, Луганська, Сімферополя... Та до твєї ж мааскви...
показати весь коментар
08.08.2024 15:25 Відповісти
У Донецьку 21 червня 2014р. розбомбили і, по закону підлості, це був поїзд на Севастополь. Після цього ВСЕ! Фініш
показати весь коментар
08.08.2024 19:16 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2024 15:28 Відповісти
👹 У ЗСУ є шанс взяти Кромських Биків «за роги»А там і 29 км до Курської АЕС лишиться…

показати весь коментар
08.08.2024 15:29 Відповісти
хєрассє! це 30 км від Суджи. До траси Е18 менше двадцяти км по прямій до Больших Угонов.
показати весь коментар
08.08.2024 15:48 Відповісти
Срочна распустіть ік-3!
показати весь коментар
08.08.2024 16:19 Відповісти
Он уже на Укр.правді проскочило, шо вагннера хрест на пузі рвуть і виють, шо щас все зачистять в області
показати весь коментар
08.08.2024 16:23 Відповісти
НЕОстановитесь !
показати весь коментар
08.08.2024 15:32 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2024 15:37 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2024 20:00 Відповісти
Правильно нєфік тікать від відповідальності (референдуму)
показати весь коментар
08.08.2024 18:15 Відповісти
 
 