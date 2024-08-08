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Новини Війна
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Росіяни почали менше атакувати Харківщину КАБами, - Синєгубов

РФ менше б'є по Харківщині КАБами

Російські війська зменшили кількість застосування КАБів для ударів по Харківщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Констатуємо значну меншу кількість застосування керованих авіабомб. Якщо раніше за добу фіксували від 30 до 60 КАБів, то зараз випущено лише кілька авіабомб та дві ракети", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни протягом доби скинули 56 КАБів на Сумщину, що є найбільшою кількістю від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте: Окупанти атакували КАБами село на Запоріжжі, двоє людей загинули

Автор: 

обстріл (28250) Харківщина (6054) КАБ (348)


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Топ коментарі
+10
трофеї з КНР

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08.08.2024 17:24
+7
зате Сумську область засипають
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08.08.2024 17:33
+5
кацапам вдалось таки викрасти сєкрєтну карту аткуда гатовілась нападєніє.
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08.08.2024 17:34
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Бздять F-16
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08.08.2024 17:21 Відповісти
ні, просто Морозовська нема, Міллєрово теж не оговталось, лтають на Харківщину і Сумщину з Халіно, Шайковки і Балтімору. Ну і ще з Бутурліновкм. Але ракетами по нім не можна, поки що салівони не дозволяють.
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08.08.2024 17:31 Відповісти
Переорієнтувалися на Курськ?
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08.08.2024 17:21 Відповісти
так, ще не прокакалися після шоку
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08.08.2024 17:34 Відповісти
Переорентувалися на Суми та Сумську область... Зараз ми отгрiбаемо...
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08.08.2024 17:55 Відповісти
трофеї з КНР

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08.08.2024 17:24 Відповісти
Цікаво, чи погоджував ліліпутін у Байдена поновлення рашистського ленд-лізу?

Чи тільки за "правакацію" поскиглив і фсьо?
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08.08.2024 19:15 Відповісти
кацапам вдалось таки викрасти сєкрєтну карту аткуда гатовілась нападєніє.
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08.08.2024 17:34 Відповісти
постарів х..ло після шоку але завжди впізнаємо
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08.08.2024 17:38 Відповісти
Ой не кажи гоп...
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08.08.2024 17:28 Відповісти
Да и склады рванули не хило.
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08.08.2024 17:28 Відповісти
зате Сумську область засипають
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08.08.2024 17:33 Відповісти
Подразделение "Ахмат чай" не сможет оборонять Курскую область Кадыров сообщил, что у всех бойцов разрядились камеры, а в зоне боевых действий плохой интернет
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08.08.2024 17:51 Відповісти
Скоро далжни кончіться!
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08.08.2024 18:16 Відповісти
 
 