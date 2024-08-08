Росіяни почали менше атакувати Харківщину КАБами, - Синєгубов
Російські війська зменшили кількість застосування КАБів для ударів по Харківщині.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Констатуємо значну меншу кількість застосування керованих авіабомб. Якщо раніше за добу фіксували від 30 до 60 КАБів, то зараз випущено лише кілька авіабомб та дві ракети", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни протягом доби скинули 56 КАБів на Сумщину, що є найбільшою кількістю від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Топ коментарі
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Чи тільки за "правакацію" поскиглив і фсьо?