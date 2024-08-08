Рашисти протягом доби скинули 56 КАБів на Сумщину - найбільше від початку повномасштабного вторгнення
Російські окупанти скинули на Сумщину 56 КАБів протягом доби, що є найбільшою кількістю від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомив глава ОВА Володимир Артюх, передає Цензор.НЕТ.
"56 керованих авіаційних бомб було застосовано проти населення Сумської області. Били по території чотирьох районів – Шосткинського, Конотопського, Сумського і Охтирського. Такої кількості ударів КАБами за добу Сумщина ще не зазнавала", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 серпня внаслідок російського удару по Юнаківській громаді Сумщини загинули двоє братів 6 та 23 років.
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Найближчими тижнями Повітряні сили ЗСУ планують розпочати випробування вітчизняних керованих авіабомб.
Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Джерело:
На это украинским военным потребовалось 20 часов. ©