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Новини Війна
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Рашисти протягом доби скинули 56 КАБів на Сумщину - найбільше від початку повномасштабного вторгнення

Протягом доби РФ скинула 56 КАБів на Сумщину

Російські окупанти скинули на Сумщину 56 КАБів протягом доби, що є найбільшою кількістю від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Артюх, передає Цензор.НЕТ.

"56 керованих авіаційних бомб було застосовано проти населення Сумської області. Били по території чотирьох районів – Шосткинського, Конотопського, Сумського і Охтирського. Такої кількості ударів КАБами за добу Сумщина ще не зазнавала", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 серпня внаслідок російського удару по Юнаківській громаді Сумщини загинули двоє братів 6 та 23 років.

Також читайте: Наслідки ворожого удару КАБом по с. Стецьківка на Сумщині: постраждала одна людина, пошкоджено школу та будинки. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28250) Сумська область (3555) КАБ (348)


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Топ коментарі
+3
Всі пам'ятають як в 2014 під Донецьком "місцеві" лягали під танки ЗСУ щоб їх зупинити та викликали оплаченцев. Під Курськом цього не помічено. Таки ждуть касапи ЗСУ!!!
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08.08.2024 15:07
+1
біситься орда, на свою загибель.
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08.08.2024 15:02
+1
Яб свічку поставив за здравіє українським кабам за смерть рашистам. Але зеленский жодного українського каба не зробив, та не збирається. Спробуй хочаб один каб пережити в чистому полі, без бетоних споруд виживання.
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08.08.2024 15:14
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біситься орда, на свою загибель.
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08.08.2024 15:02 Відповісти
Всі пам'ятають як в 2014 під Донецьком "місцеві" лягали під танки ЗСУ щоб їх зупинити та викликали оплаченцев. Під Курськом цього не помічено. Таки ждуть касапи ЗСУ!!!
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08.08.2024 15:07 Відповісти
Яб свічку поставив за здравіє українським кабам за смерть рашистам. Але зеленский жодного українського каба не зробив, та не збирається. Спробуй хочаб один каб пережити в чистому полі, без бетоних споруд виживання.
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08.08.2024 15:14 Відповісти
А ти сам багато зробив ?

Найближчими тижнями Повітряні сили ЗСУ планують розпочати випробування вітчизняних керованих авіабомб.

Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Джерело:
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08.08.2024 15:40 Відповісти
Зробив багато. Але гнида закрив всі українськи ракетні програми. Та не виробляє жодної української керованної бомби. Перевірь.
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08.08.2024 15:44 Відповісти
Ну, шо там з перевіркою - скіки кабів зробив зеленский шоб примусити рашистів відступати та руйнувати фортіфікації на лінії оборони суровікіна?
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08.08.2024 15:58 Відповісти
Треба переносити війну на територію кацапів, хай кабами зносять свій город Курськ як Бухмут, Авліевку
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08.08.2024 15:29 Відповісти
ВСУ в Курской области сумели прорвать две линии фортификационных сооружений, которые армия РФ строила за 2,5 года войны, потратив 15 млрд рублей.
На это украинским военным потребовалось 20 часов. ©
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08.08.2024 15:46 Відповісти
Сподіваюсь що стратегічна ціль ЗСУ атомна станція і оборона на їхніхих фортифікааційних спорудах
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08.08.2024 15:51 Відповісти
Певен - кацапи теж так думають , а отже - сподіваюсь , що наші готують їм сюрприз ...
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08.08.2024 15:59 Відповісти
Де саме були рашистьски фортіфікації у курський області? Якшо можна геолокація. Гроші витрачені рашистами мене не цікавлять.
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08.08.2024 15:52 Відповісти
 
 