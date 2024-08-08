Боррель: Режим Лукашенка сприяв незаконній депортації українських дітей
Білоруський режим є співучасником незаконної агресивної війни Росії проти України, а також допомагає РФ викрадати українських дітей.
Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, яку поширила Європейська служба зовнішніх зв'язків у четвер, 8 серпня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Заяву поширили напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.
Як зазначається, окрім політичної, військової та матеріально-технічної підтримки Росії, режим Олександра Лукашенка "сприяв незаконній депортації українських дітей із тимчасово окупованих Росією територій України".
У доповіді також згадали, що білоруська влада продовжує "масштабну кампанію насильства і залякування власного народу". У в'язницях Білорусі перебувають приблизно 1400 політв'язнів, і це - лише мала частина тих, хто з 2020 року пройшов через пенітенціарну систему за політично вмотивованими справами. Лукашенко проводить тотальні репресії проти "білоруського громадянського суспільства, правозахисників, вільних ЗМІ та журналістів, політичних опозиціонерів".
За все це ЄС запровадив кілька раундів санкцій проти режиму та його прихильників.
Як повідомлялося, за даними Єльського університету, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна заявляє, що понад 19 тис. українських дітей були депортовані та/або примусово переміщені.
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Якщо рф впаде, то в цю вирву потраплять й інші країни-снд, побідкався незаконно обраний президент Білорусі о.Лукашенко. Він порадив триматися разом, бо "останні події говорять про те, що нікому ми не потрібні".
Із відповідними тезами диктатор виступив 8 серпня перед учасниками Ради міністрів внутрішніх справ держав СНД. Лукашенко сказав, що їм не обійтись без єдності.
" І якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з нами розберуться окремо. Але якщо впаде Росія - ми в цю вирву всі будемо втягнуті ", - заявив він.
Ригорич згадав про "СВО" касапів проти України. Він визнав, що "багато і керівників, і силовиків - чого бути категорично не повинно - почали якусь для себе вигоду в цьому шукати".
"Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, у тому числі уникаючи загального нашого, створеного за радянських часів тренду розвитку. Деякі думають: "Подалі від роїсі триматимемося, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них і так далі... Шукаємо свою вигоду". Не робіть цього", - розпереживався Лукашенко.
Мовляв, ніхто не знає, "що буде завтра з нами, з нашими державами", може, комусь доведеться прийти до рф і просити про допомогу.
"А останні події говорять про те, що нікому ми не потрібні. Ні росія, ні ми з вами й таке інше. Нам треба триматися разом ", - закликав друг диктатора *****.
А тепер Лука не хоче сидіть лише з Путіним на пару Тому тягне за собою й інші країни СНД