Офіс Генпрокурора розслідує вбивство в російському полоні "азовця" Іщенка

В Офісі Генпрокурора України розслідують обставини загибелі захисника полку "Азов" внаслідок отриманих в полоні множинних травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури м. Дніпра розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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У межах розпочатого провадження правоохоронці розслідують обставини загибелі захисника полку "Азов" внаслідок отриманих в полоні множинних травм.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - зазначають в ОГПУ.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин скоєння жорстокого злочину.

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"Інформація, яку ми маємо в кримінальних провадженнях, чітко вказує на те, що російські командири не лише не запобігають жорстокому поводженню з полоненими, а й заохочують такі злочини і безпосередньо віддають відповідні злочинні накази", - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Загалом на сьогодні розслідується вбивство 64 українських військовополонених збройними силами РФ. Потерпілими від тортур визнано понад 2200 військовополонених.

Смерть "азовця" Олександра Іщенка в російському полоні

31 липня 2024 року стало відомо, що один із полонених українських військовослужбовців полку "Азов", 55-річний Олександр Іщенко помер у російському СІЗО.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з негайним листом до омбудсменки РФ Тетяни Москалькової щодо смерті захисника Маріуполя Олександра Іщенка у російському полоні. Лубінець також повідомив про трагедію МКЧХ та ООН.

Заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар повідомив, що військовополонений полку "Азов" Олександр Іщенко помер у російському Ростові-на-Дону не своєю смертю.