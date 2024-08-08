Росіяни атакують Україну безпілотниками, - Повітряні сили
Ввечері 8 серпня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Запорізька та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
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Wemeral
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Юрий Синицкий #587983
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