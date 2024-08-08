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Росіяни атакують Україну безпілотниками, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері 8 серпня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізька та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Читайте: Війська РФ на півдні активно проводять аеророзвідку - за добу зафіксували понад 200 російських дронів, - Сили оборони півдня

Автор: 

безпілотник (4102) Повітряні сили (2596) повітряна тривога (904)


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Повітряні сили? О?
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09.08.2024 00:01 Відповісти
Хто шеф? Повітряних? Чи релігія забороняє?
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09.08.2024 00:02 Відповісти
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09.08.2024 00:05 Відповісти
А ми у відповідь потужно законтрактованими влупимо.
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09.08.2024 07:36 Відповісти
 
 