Росіяни атакують Україну безпілотниками, - Повітряні сили

Ввечері 8 серпня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізька та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Читайте: Війська РФ на півдні активно проводять аеророзвідку - за добу зафіксували понад 200 російських дронів, - Сили оборони півдня