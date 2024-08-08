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Новини Війна
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Війська РФ на півдні активно проводять аеророзвідку - за добу зафіксували понад 200 російських дронів, - Сили оборони півдня

Російські БпЛА

В операційній зоні Сил оборони півдня за минулу добу відбулися прольоти 210 розвідувальних БпЛА російського агресора.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

"В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

За минулу добу окупанти здійснили: 1 штурм на Оріхівському напрямку, та 4 штурми на лівобережжі Дніпра.

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В Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 210 розвідувальних БпЛА.

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Ворог минулої доби застосував 221 FPV-дрони, 3 ударних БпЛА типу "Ланцет", а також скинув з БпЛА різних модифікацій 589 осколкові боєприпаси з них 13 з отруйними речовинами 2 із запалювальними речовинами", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня про дії армії РФ

Автор: 

армія рф (17216) безпілотник (4102)


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А збивати оті розвідувальні дрони що неможна?
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08.08.2024 17:26 Відповісти
так це і старій кобилі ясно, що наш південь рашку цікавить куди більше, ніж якийсь там курськ чи білгород!
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08.08.2024 18:50 Відповісти
 
 