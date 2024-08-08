За добу на півдні знищено 93 окупанти, 41 одиницю озброєння й військової техніки та 3 польові пункти зберігання боєприпасів

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 93 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 93 особи.

Також росіяни втратили 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

2 самохідні артилерійські установки;

5 мінометів;

7 гармат;

12 одиниць автомобільної техніки;

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10 розвідувальних БпЛА;

2 човни;

1 мотоцикл;

1 гідроцикл;

1 портативна станція радіоелектронної боротьби.

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Також українські захисники уразили 3 польові пункти зберігання боєприпасів, 7 бліндажів, 5 спостережних позицій.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 587 510 російських загарбників.