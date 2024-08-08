За добу на півдні знищено 93 окупанти, 41 одиницю озброєння й військової техніки та 3 польові пункти зберігання боєприпасів
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 93 окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 93 особи.
Також росіяни втратили 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 самохідні артилерійські установки;
- 5 мінометів;
- 7 гармат;
- 12 одиниць автомобільної техніки;
- 10 розвідувальних БпЛА;
- 2 човни;
- 1 мотоцикл;
- 1 гідроцикл;
- 1 портативна станція радіоелектронної боротьби.
Також українські захисники уразили 3 польові пункти зберігання боєприпасів, 7 бліндажів, 5 спостережних позицій.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 587 510 російських загарбників.
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