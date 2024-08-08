УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4251 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
575 1

За добу на півдні знищено 93 окупанти, 41 одиницю озброєння й військової техніки та 3 польові пункти зберігання боєприпасів

знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 93 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 93 особи.

Також росіяни втратили 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 самохідні артилерійські установки;
  • 5 мінометів;
  • 7 гармат;
  • 12 одиниць автомобільної техніки;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено дві ворожі ракети Х-59 та 4 ударні дрони, - Повітряні сили

  • 10 розвідувальних БпЛА;
  • 2 човни;
  • 1 мотоцикл;
  • 1 гідроцикл;
  • 1 портативна станція радіоелектронної боротьби.

Читайте: Росіяни за добу скинули 559 осколкових боєприпасів, з них 13 з отруйними та 2 із запалювальними речовинами, - Сили оборони Півдня

Також українські захисники уразили 3 польові пункти зберігання боєприпасів, 7 бліндажів, 5 спостережних позицій.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 587 510 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17216) ліквідація (3865) знищення (7147) Сили оборони півдня (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 