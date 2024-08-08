За сутки на юге уничтожены 93 оккупанта, 41 единица вооружения и военной техники и 3 полевые пункта хранения боеприпасов

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 93 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 93 человека.

Также россияне потеряли 41 единицу вооружения и военной техники, в частности:

2 самоходные артиллерийские установки;

5 минометов;

7 пушек;

12 единиц автомобильной техники;

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10 разведывательных БПЛА;

2 лодки;

1 мотоцикл;

1 гидроцикл;

1 портативную станцию радиоэлектронной борьбы.

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Также украинские защитники поразили 3 полевых пункта хранения боеприпасов, 7 блиндажей, 5 наблюдательных позиций.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 587 510 российских захватчиков.