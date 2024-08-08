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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки на юге уничтожены 93 оккупанта, 41 единица вооружения и военной техники и 3 полевые пункта хранения боеприпасов

знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 93 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 93 человека.

Также россияне потеряли 41 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 самоходные артиллерийские установки;
  • 5 минометов;
  • 7 пушек;
  • 12 единиц автомобильной техники;

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  • 10 разведывательных БПЛА;
  • 2 лодки;
  • 1 мотоцикл;
  • 1 гидроцикл;
  • 1 портативную станцию радиоэлектронной борьбы.

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Также украинские защитники поразили 3 полевых пункта хранения боеприпасов, 7 блиндажей, 5 наблюдательных позиций.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 587 510 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19067) ликвидация (3483) уничтожение (6835) Силы обороны юга (295)


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