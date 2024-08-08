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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 587 510 человек (+1140 за сутки), 8431 танк, 16 487 артсистем, 16 332 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 587 510 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 587510 (+1140) человек,
  • танков - 8431 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 16332 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 16487 (+36) ед,
  • РСЗО - 1142 (+4) ед,
  • средства ППО - 914 (+4) ед,
  • самолетов - 366 (+1) ед,
  • вертолетов - 327 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13293 (+81),
  • крылатые ракеты - 2424 (+3),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22285 (+59) ед,
  • специальная техника / special equipment - 2767 (+8)

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Ліквідація російської армії

Автор: 

армия РФ (19067) ликвидация (3483) уничтожение (6835)


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Топ комментарии
+25
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08.08.2024 08:18
+21
Минув 3823 день москальсько-української війни.
122! одиниці техніки, 2 пєпєлаца та 1140! чумардосів за день.
Арта 40, броня 11, логістика 59!
Броня сильно просіла, знищено 86! повітряних цілей.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 587 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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08.08.2024 08:47
+13
Чудово нарешті літак і гелікоптер і з ППО і РСЗВ дуже добре. Слава ЗСУ !
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08.08.2024 08:14
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Героям слава!!!
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08.08.2024 07:57 Ответить
Арта 8 тис з початку року, 22+23 8,5 тис.

Літуни по одиниці, добре але хочеться більше.
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08.08.2024 07:58 Ответить
Два танки, один з них трофейний
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08.08.2024 08:01 Ответить
не іначе как "курская дуга" була...
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08.08.2024 14:31 Ответить
Мало. Москальня.
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08.08.2024 07:59 Ответить
Slava Ukrains'kiy Nacii 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦!
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08.08.2024 08:04 Ответить
Чудово нарешті літак і гелікоптер і з ППО і РСЗВ дуже добре. Слава ЗСУ !
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08.08.2024 08:14 Ответить
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08.08.2024 08:18 Ответить
Спеціальна війська операція,з демілітаризації,декацапізації,денацифікації ватяної недонації!
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08.08.2024 10:54 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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08.08.2024 08:33 Ответить
Минув 3823 день москальсько-української війни.
122! одиниці техніки, 2 пєпєлаца та 1140! чумардосів за день.
Арта 40, броня 11, логістика 59!
Броня сильно просіла, знищено 86! повітряних цілей.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 587 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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08.08.2024 08:47 Ответить
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08.08.2024 08:49 Ответить
та щось пепелаців малувато додалося... Чи ті, що над курщиною впали - це не ЗСУ збивали, бо настамнет?
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08.08.2024 08:59 Ответить
Напевно це піде в статистику РДК ))
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08.08.2024 09:35 Ответить
ППО та РСЗВ більше ніж танчиків у брухт пішло!
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08.08.2024 10:08 Ответить
Да... "курская дуга" уже не та...
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08.08.2024 14:29 Ответить
Це ті два танки, що у КуНР спалили?
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08.08.2024 14:29 Ответить
 
 