Общие боевые потери РФ с начала войны – около 587 510 человек (+1140 за сутки), 8431 танк, 16 487 артсистем, 16 332 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 587 510 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 587510 (+1140) человек,
- танков - 8431 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 16332 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 16487 (+36) ед,
- РСЗО - 1142 (+4) ед,
- средства ППО - 914 (+4) ед,
- самолетов - 366 (+1) ед,
- вертолетов - 327 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13293 (+81),
- крылатые ракеты - 2424 (+3),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22285 (+59) ед,
- специальная техника / special equipment - 2767 (+8)
Топ комментарии
+25 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий08.08.2024 08:18
+21 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий08.08.2024 08:47
+13 володимир омельянов
показать весь комментарий08.08.2024 08:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Літуни по одиниці, добре але хочеться більше.
122! одиниці техніки, 2 пєпєлаца та 1140! чумардосів за день.
Арта 40, броня 11, логістика 59!
Броня сильно просіла, знищено 86! повітряних цілей.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 587 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.