Общие боевые потери РФ с начала войны – около 587 510 человек (+1140 за сутки), 8431 танк, 16 487 артсистем, 16 332 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 587 510 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 587510 (+1140) человек,

танков - 8431 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 16332 (+9) ед,

артиллерийских систем - 16487 (+36) ед,

РСЗО - 1142 (+4) ед,

средства ППО - 914 (+4) ед,

самолетов - 366 (+1) ед,

вертолетов - 327 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13293 (+81),

крылатые ракеты - 2424 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 22285 (+59) ед,

специальная техника / special equipment - 2767 (+8)

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