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Оккупант, убегая от БПЛА, на ходу выбрасывает из автомобиля черные мешки с телами своих приспешников. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на ходу выбрасывает из автомобиля черные пакеты с телами своих приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть, что на дорогу упали три черных мешка

"Украинские воины из ССО поделились эпическим видео с дрона. "Смелые" россияне на Херсонском направлении собирали тела своих ликвидированных приспешников. Заметив украинский разведывательный дрон, оккупанты начали убегать: скорее всего поняли, что вскоре по ним будет работать артиллерия или дроны. Так испугались, что тела в черных пакетах начали выбрасывать прямо по дороге. Очевидно, один из "сообразительных" захватчиков в кузове, считал, что машина будет ехать быстрее, если сбросить балласт", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте также: На юге за сутки уничтожены 84 оккупанта, 44 единицы вооружения и военной техники и 3 полевых пункта хранения боеприпасов

Автор: 

армия РФ (19210) русский мир (614)


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Топ комментарии
+43
Три "Лади" викинув. Родичі загиблих тепер його точно приб'ють - ні тіла, ні "Лади"
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07.08.2024 14:43
+33
Сваіх брасаєм! На хаду! 🤣
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07.08.2024 14:45
+21
Похоронна гойда по кацапські.
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07.08.2024 14:46
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Болівар не витримає двох
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07.08.2024 14:43 Ответить
То свинособака собі місце готує , русня -не люди ,вони безродні тварі .
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07.08.2024 14:46 Ответить
Три "Лади" викинув. Родичі загиблих тепер його точно приб'ють - ні тіла, ні "Лади"
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07.08.2024 14:43 Ответить
Может на то и расчет. Командование дало задание избавиться от тел. А то у ***** уже не хватает денех выплачивать миллиарды компенсаций. А так напишут пропал безвести и докажи баба что у тебя был сын
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07.08.2024 15:14 Ответить
Якби була команда "позбавиться від тіл" - то вони-б їх не збирали У мене десь на компі закинуто "Документ ДСП" (ліньки зараз шукать) Підписаний Шойгу Інструкція щодо того як обходиться з трупами Вивозить в нічний час з території України За неможливості вивезти - закопувать (не залишаючи слідів) За неможливості закопать - ЗНИЩУВАТЬ НА МІСЦІ Лист підписаний в останній день лютого 2022 року

А щодо "докажи баба что у тебя был сын" так мені знайомий десь рік тому казав що в МО України йдуть з Росії тисячі листів "Мамки" вимагають повідомить про долю їх синів і чоловіків Закінчиться війня - їх буде ще більше!
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07.08.2024 22:53 Ответить
Гарний тролінг буде - попрохати по всьому світу труповозки і похоронні лімузини позначати zетками ))
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07.08.2024 14:44 Ответить
Він вирішив , що на повітряній кулі - баласт за борт !
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07.08.2024 14:45 Ответить
Сваіх брасаєм! На хаду! 🤣
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07.08.2024 14:45 Ответить
Похоронна гойда по кацапські.
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07.08.2024 14:46 Ответить
Он нє хотєл чтоби іх раніл дрон-камікадзе. Маладєц.👍
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07.08.2024 14:52 Ответить
Пакєти посіче уламками, і що він потім скаже майбутнім володарькам лад калін?
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07.08.2024 15:15 Ответить
"... если не сбросить, то орки второй раз умрут,...." ))
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07.08.2024 15:29 Ответить
У ваньок посівна. 😁
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07.08.2024 14:52 Ответить
Чьто вы панимаете. Ето они засеивает поля. Руцкиесваихнебрасают. Уверен что были бы раненные он и раненных сбрасывал бы.
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07.08.2024 14:55 Ответить
Я видел в Африке так львов кормят. Сбрасывают мясо из машины по саванне. А здесь видно бродячих собак и диких кабанов подкармливает
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07.08.2024 15:02 Ответить
Все ждал что он в мешок упакуется и выбросится
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07.08.2024 15:03 Ответить
Избавился от конкурентов!
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07.08.2024 15:15 Ответить
Ну прям "Ночь перед Рождеством"! Ай да Солоха!
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07.08.2024 15:21 Ответить
Гензель и Гретель не читали ? Так он путь обратно помечает что б не заблудиться
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07.08.2024 15:22 Ответить
нова тема для розен баума )) "чорний пікап" ))
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07.08.2024 15:27 Ответить
кацапським журналістам можна робити репортажі у Маріуполі лише знизу. Заборонено знімати місто з висоти. Чому!? Дивіться... Бл.... Нація..

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07.08.2024 15:27 Ответить
Здесь строить нельзя, здесь планировали строить шоссе, поэтому и место пустовало. Кстати здесь раньше было 2 городское кладбище и дома построены на костях людей.
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07.08.2024 17:50 Ответить
Типова кацапська дурна тварани
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07.08.2024 15:30 Ответить
сеятель ...
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07.08.2024 15:46 Ответить
Такий і маму з поїзда скине.
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07.08.2024 16:23 Ответить
Ай-яй-яй! Три родини своїх товаришів по службі залишив без "лади"/без мільйонів
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07.08.2024 16:28 Ответить
я думаю що це вони так підгодовують нещасних собак, яких покинули їх колишні хазяї, що не повірили у переваги рускава міра.
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07.08.2024 16:44 Ответить
,,и за борт ее бросает в набежавшую волну...,, Стенька Разин. Из давнего
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07.08.2024 17:38 Ответить
Нєубєрьох асоба ценний груз! Расстрілять!
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07.08.2024 18:09 Ответить
Сваїх нє брасаєм, толька викідиваєм.
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07.08.2024 18:34 Ответить
Правильный ход.
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07.08.2024 18:54 Ответить
Жмури з возу - залізному коню легше...
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07.08.2024 20:12 Ответить
Скрєпненько
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07.08.2024 20:24 Ответить
Тема "сисек" не раскрыта!..
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07.08.2024 20:28 Ответить
Побратимов та у багнюку?Ай-я-я-ай
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07.08.2024 22:18 Ответить
.....бросілі сваїх.
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07.08.2024 22:45 Ответить
Дурень, треба було мішки не викидати, а самому в такий пакуватись.
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07.08.2024 23:48 Ответить
разброс отбросов оброс вопросами
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08.08.2024 05:22 Ответить
Только один вопрос - зачем?!
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08.08.2024 11:17 Ответить
Це вони наче сіють. Щось взійде. Треба більше посівного матеріалу. Всхожість дуже низька.
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08.08.2024 11:18 Ответить
 
 