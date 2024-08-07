Оккупант, убегая от БПЛА, на ходу выбрасывает из автомобиля черные мешки с телами своих приспешников. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на ходу выбрасывает из автомобиля черные пакеты с телами своих приспешников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть, что на дорогу упали три черных мешка
"Украинские воины из ССО поделились эпическим видео с дрона. "Смелые" россияне на Херсонском направлении собирали тела своих ликвидированных приспешников. Заметив украинский разведывательный дрон, оккупанты начали убегать: скорее всего поняли, что вскоре по ним будет работать артиллерия или дроны. Так испугались, что тела в черных пакетах начали выбрасывать прямо по дороге. Очевидно, один из "сообразительных" захватчиков в кузове, считал, что машина будет ехать быстрее, если сбросить балласт", - отмечает в комментарии автор публикации.
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А щодо "докажи баба что у тебя был сын" так мені знайомий десь рік тому казав що в МО України йдуть з Росії тисячі листів "Мамки" вимагають повідомить про долю їх синів і чоловіків Закінчиться війня - їх буде ще більше!