Оккупант, убегая от БПЛА, на ходу выбрасывает из автомобиля черные мешки с телами своих приспешников. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на ходу выбрасывает из автомобиля черные пакеты с телами своих приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть, что на дорогу упали три черных мешка

"Украинские воины из ССО поделились эпическим видео с дрона. "Смелые" россияне на Херсонском направлении собирали тела своих ликвидированных приспешников. Заметив украинский разведывательный дрон, оккупанты начали убегать: скорее всего поняли, что вскоре по ним будет работать артиллерия или дроны. Так испугались, что тела в черных пакетах начали выбрасывать прямо по дороге. Очевидно, один из "сообразительных" захватчиков в кузове, считал, что машина будет ехать быстрее, если сбросить балласт", - отмечает в комментарии автор публикации.

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