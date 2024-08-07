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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожены 84 оккупанта, 44 единицы вооружения и военной техники и 3 полевых пункта хранения боеприпасов

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 84 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 84 человека.

Также россияне потеряли 44 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 боевые бронированные машины;
  • 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1";
  • 3 самоходные артиллерийские установки;
  • 11 орудий;

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  • 21 единица автомобильной техники;
  • 3 разведывательных БпЛА;
  • 1 пункт управления БпЛА;
  • 1 станция спутниковой связи Р440 "Кристалл";
  • 1 миномет.

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Также украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта и 10 блиндажей.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 586 370 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19067) ликвидация (3483) уничтожение (6835) Силы обороны юга (295)


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