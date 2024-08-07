На юге за сутки уничтожены 84 оккупанта, 44 единицы вооружения и военной техники и 3 полевых пункта хранения боеприпасов

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 84 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 84 человека.

Также россияне потеряли 44 единицы вооружения и военной техники, в частности:

2 боевые бронированные машины;

1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1";

3 самоходные артиллерийские установки;

11 орудий;

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21 единица автомобильной техники;

3 разведывательных БпЛА;

1 пункт управления БпЛА;

1 станция спутниковой связи Р440 "Кристалл";

1 миномет.

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Также украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта и 10 блиндажей.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 586 370 российских захватчиков.