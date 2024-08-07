На юге за сутки уничтожены 84 оккупанта, 44 единицы вооружения и военной техники и 3 полевых пункта хранения боеприпасов
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 84 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 84 человека.
Также россияне потеряли 44 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 2 боевые бронированные машины;
- 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1";
- 3 самоходные артиллерийские установки;
- 11 орудий;
- 21 единица автомобильной техники;
- 3 разведывательных БпЛА;
- 1 пункт управления БпЛА;
- 1 станция спутниковой связи Р440 "Кристалл";
- 1 миномет.
Также украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта и 10 блиндажей.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 586 370 российских захватчиков.
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