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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 586 370 человек (+1230 за сутки), 8429 танков, 16 451 артсистема, 16 323 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 586 370 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 586 370 (+1230) человек,

танков - 8429 (+8) единиц,

боевых бронированных машин - 16 323 (+29) единицы,

артиллерийских систем - 16 451 (+67) единица,

РСЗО - 1138 (+0) единиц,

средств ПВО - 910 (+0) единиц,

самолетов - 365 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 212 (+54) единиц,

крылатых ракет - 2421 (+1) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 22 226 (+78) единиц,

специальной техники - 2759 (+21) единиц.

Читайте также: Около 50 единиц российской ПВО уничтожены в Крыму с 2022 года

втрати військ РФ

"Данные уточняются", - уточнили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19210) Генштаб ВС (6271) ликвидация (3536) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+22
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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07.08.2024 08:10
+21
Минув 3822 день москальсько-української війни.
203!! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 67!, броня 37, логістика 78!
Техніка різко скакнула, арта і логістика просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 586 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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07.08.2024 08:41
+18
Смерть свинособакам!
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07.08.2024 08:14
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Правила форума Совет форумчан
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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07.08.2024 08:10 Ответить
Смерть свинособакам!
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07.08.2024 08:14 Ответить
А де гелікоптер над Сумщиною?

Авто пішла п'ята сотня (410) в липні за цей же період було 390, йдемо на новий рекорд?

Спецтехніка втретє повторює рекордні 21 од.
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07.08.2024 08:19 Ответить
ну, не так щоби над Сумщиною... курська волость до статистики не входить. Бо це не ми.
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07.08.2024 08:22 Ответить
06.08.24 20:31



Ну так написано, може тимчасово Суджанський район Сумскої області поки курнере не оформилась.
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07.08.2024 08:30 Ответить
просто ракета була американська, тому прийшлось написать, що збили над Сумською областю, щоб не хвилювати тонку поцифістську натуру товариша саливонова. Правда уламки лежать хєр його знає де аж у курщині.
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07.08.2024 08:41 Ответить
Збиті в Курській області гелікоптери в зведенні Генштабу не фігурують, що дає ясно зрозуміти - до подій в прикордонні ми відношення не маємо
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07.08.2024 08:26 Ответить
а що, вертушки над сумщиною і курщиною не врахували?
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07.08.2024 08:38 Ответить
203 техніки!!!
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07.08.2024 08:40 Ответить
Минув 3822 день москальсько-української війни.
203!! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 67!, броня 37, логістика 78!
Техніка різко скакнула, арта і логістика просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 586 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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07.08.2024 08:41 Ответить
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07.08.2024 08:44 Ответить
Ми пскафския, ми прарвёмси...))
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07.08.2024 08:55 Ответить
Відео збиття рашистського гелікоптера українським FPV-дроном - https://t.me/astrapress/61368 тут .

Місце події - район Суджі на пітьмі.

https://www.dialog.ua/images/content/d5e763a2debbfccca1f2a9c0c3334236.JPG https://www.dialog.ua/images/content/d5e763a2debbfccca1f2a9c0c3334236.JPG https://www.dialog.ua/images/content/d5e763a2debbfccca1f2a9c0c3334236.JPG

https://www.dialog.ua/images/news/0602c76a4f4c57f990768bed1676984d.jpg https://www.dialog.ua/images/news/0602c76a4f4c57f990768bed1676984d.jpg https://www.dialog.ua/images/news/0602c76a4f4c57f990768bed1676984d.jpg
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07.08.2024 12:23 Ответить
 
 