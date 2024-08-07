Общие боевые потери РФ с начала войны - около 586 370 человек (+1230 за сутки), 8429 танков, 16 451 артсистема, 16 323 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 586 370 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 586 370 (+1230) человек,

танков - 8429 (+8) единиц,

боевых бронированных машин - 16 323 (+29) единицы,

артиллерийских систем - 16 451 (+67) единица,

РСЗО - 1138 (+0) единиц,

средств ПВО - 910 (+0) единиц,

самолетов - 365 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 212 (+54) единиц,

крылатых ракет - 2421 (+1) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 22 226 (+78) единиц,

специальной техники - 2759 (+21) единиц.

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"Данные уточняются", - уточнили в Генштабе.