Общие боевые потери РФ с начала войны - около 586 370 человек (+1230 за сутки), 8429 танков, 16 451 артсистема, 16 323 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 586 370 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 586 370 (+1230) человек,
танков - 8429 (+8) единиц,
боевых бронированных машин - 16 323 (+29) единицы,
артиллерийских систем - 16 451 (+67) единица,
РСЗО - 1138 (+0) единиц,
средств ПВО - 910 (+0) единиц,
самолетов - 365 (+0) единиц,
вертолетов - 326 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 212 (+54) единиц,
крылатых ракет - 2421 (+1) единица,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 22 226 (+78) единиц,
специальной техники - 2759 (+21) единиц.
"Данные уточняются", - уточнили в Генштабе.
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Авто пішла п'ята сотня (410) в липні за цей же період було 390, йдемо на новий рекорд?
Спецтехніка втретє повторює рекордні 21 од.
Ну так написано, може тимчасово Суджанський район Сумскої області поки курнере не оформилась.
203!! одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 67!, броня 37, логістика 78!
Техніка різко скакнула, арта і логістика просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 586 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
Місце події - район Суджі на пітьмі.
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