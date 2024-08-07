Около 50 единиц российской ПВО уничтожены в Крыму с 2022 года
С начала полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила около 50 единиц российской ПВО во временно оккупированном Крыму.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии".
"Украинская армия уничтожила пять дивизионов российской ПВО в аннексированном Крыму с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году", - пишет издание.
По словам эксперта, это достаточно большое количество машин.
"Считайте только по 7-8 единиц в одних средствах (ПВО - ред.). Мы говорим, что это примерно в целом около 50 машин", - отметил он.
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Сергей Трофимов #428890
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