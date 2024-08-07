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Около 50 единиц российской ПВО уничтожены в Крыму с 2022 года

рф,с300

С начала полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила около 50 единиц российской ПВО во временно оккупированном Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Украинская армия уничтожила пять дивизионов российской ПВО в аннексированном Крыму с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году", - пишет издание.

По словам эксперта, это достаточно большое количество машин.

"Считайте только по 7-8 единиц в одних средствах (ПВО - ред.). Мы говорим, что это примерно в целом около 50 машин", - отметил он.

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Крым (26365) ликвидация (3483) ПВО (2709) уничтожение (6835)


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Це така гра - Україна лякає що вдарить по незаконному будівництву, а воно для кацапів є скрепою, і вони тягнуть туди ППО-ПРО, тоді українці те ППО вибивають. Потім кажуть: "ото тепер точно по мосту будемо", і кацапи знову тягнуть те ППО-ПРО...
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07.08.2024 01:38 Ответить
потім під ю приманку почнуть вибивати авіацію.
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07.08.2024 01:55 Ответить
сообщают, что взорвали https://www.google.com/maps/place/45%C2%B017 склады боеприпасов , которые сейчас под землей детонируют. Жители сел Ленинское и Звездное сидят в подвалах,
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07.08.2024 03:49 Ответить
Здається, то усе ж таки український крам, залишений сцикунами москалям.
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07.08.2024 08:30 Ответить
Там були не сцикуни а ждуни, котрі дождалися. Майже всі зараз служать кацапам.
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07.08.2024 09:38 Ответить
 
 