Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 587 510 осіб (+1140 за добу), 8431 танк, 16 487 артсистем, 16 332 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 587 510 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 587510 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8431 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16332 (+9) од,
- артилерійських систем – 16487 (+36) од,
- РСЗВ – 1142 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 914 (+4) од,
- літаків – 366 (+1) од,
- гелікоптерів – 327 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13293 (+81),
- крилаті ракети ‒ 2424 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2767 (+8)
Топ коментарі
+25 Максім ХОЙ #398010
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+21 Qq Qqq #455433
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+13 володимир омельянов
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Літуни по одиниці, добре але хочеться більше.
122! одиниці техніки, 2 пєпєлаца та 1140! чумардосів за день.
Арта 40, броня 11, логістика 59!
Броня сильно просіла, знищено 86! повітряних цілей.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 587 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.