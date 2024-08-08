Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 587 510 осіб (+1140 за добу), 8431 танк, 16 487 артсистем, 16 332 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 587 510 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 587510 (+1140) осіб,

танків ‒ 8431 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 16332 (+9) од,

артилерійських систем – 16487 (+36) од,

РСЗВ – 1142 (+4) од,

засоби ППО ‒ 914 (+4) од,

літаків – 366 (+1) од,

гелікоптерів – 327 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13293 (+81),

крилаті ракети ‒ 2424 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2767 (+8)

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