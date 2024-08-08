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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 587 510 осіб (+1140 за добу), 8431 танк, 16 487 артсистем, 16 332 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 587 510 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько  587510 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8431 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16332 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16487 (+36) од,
  • РСЗВ – 1142 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 914 (+4) од,
  • літаків – 366 (+1) од,
  • гелікоптерів – 327 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13293 (+81),
  • крилаті ракети ‒ 2424 (+3),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2767 (+8)

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Ліквідація російської армії

Автор: 

армія рф (17216) ліквідація (3865) знищення (7147)


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Топ коментарі
+25
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08.08.2024 08:18
+21
Минув 3823 день москальсько-української війни.
122! одиниці техніки, 2 пєпєлаца та 1140! чумардосів за день.
Арта 40, броня 11, логістика 59!
Броня сильно просіла, знищено 86! повітряних цілей.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 587 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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08.08.2024 08:47
+13
Чудово нарешті літак і гелікоптер і з ППО і РСЗВ дуже добре. Слава ЗСУ !
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08.08.2024 08:14
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Героям слава!!!
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08.08.2024 07:57 Відповісти
Арта 8 тис з початку року, 22+23 8,5 тис.

Літуни по одиниці, добре але хочеться більше.
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08.08.2024 07:58 Відповісти
Два танки, один з них трофейний
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08.08.2024 08:01 Відповісти
не іначе как "курская дуга" була...
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08.08.2024 14:31 Відповісти
Мало. Москальня.
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08.08.2024 07:59 Відповісти
Slava Ukrains'kiy Nacii 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦!
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08.08.2024 08:04 Відповісти
Чудово нарешті літак і гелікоптер і з ППО і РСЗВ дуже добре. Слава ЗСУ !
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08.08.2024 08:14 Відповісти
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08.08.2024 08:18 Відповісти
Спеціальна війська операція,з демілітаризації,декацапізації,денацифікації ватяної недонації!
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08.08.2024 10:54 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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08.08.2024 08:33 Відповісти
Минув 3823 день москальсько-української війни.
122! одиниці техніки, 2 пєпєлаца та 1140! чумардосів за день.
Арта 40, броня 11, логістика 59!
Броня сильно просіла, знищено 86! повітряних цілей.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 587 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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08.08.2024 08:47 Відповісти
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08.08.2024 08:49 Відповісти
та щось пепелаців малувато додалося... Чи ті, що над курщиною впали - це не ЗСУ збивали, бо настамнет?
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08.08.2024 08:59 Відповісти
Напевно це піде в статистику РДК ))
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08.08.2024 09:35 Відповісти
ППО та РСЗВ більше ніж танчиків у брухт пішло!
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08.08.2024 10:08 Відповісти
Да... "курская дуга" уже не та...
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08.08.2024 14:29 Відповісти
Це ті два танки, що у КуНР спалили?
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08.08.2024 14:29 Відповісти
 
 