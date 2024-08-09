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Вночі ворог атакував Полтавщину: влучань та постраждалих немає

ппо

Майже всю ніч тривала повітряна тривога у Полтавській області. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог атакував Полтавщину. Вночі по повітряних цілях гарно відпрацювали Сили оборони. На щастя, влучань на території області не зафіксовано. Постраждалих також немає", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4102) ППО (3149) Полтавська область (1099)


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Всю ночь лаптежннки над домом летали последний в 5.40.
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09.08.2024 08:00 Відповісти
 
 