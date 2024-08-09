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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 588 540 осіб (+1030 за добу), 8434 танки, 16536 артсистем, 16 341 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 588540 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 588540 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 8434 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9) од,
  • артилерійських систем – 16536 (+49) од,
  • РСЗВ – 1142 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 916 (+2) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 2424 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2769 (+2)

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Втрати російської армії 8 серпня

Автор: 

армія рф (17216) Генштаб ЗС (6497) ліквідація (3865) знищення (7147)


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Топ коментарі
+22


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09.08.2024 08:11
+20
Минув 3824 день москальсько-української війни.
151! одиниця техніки та 1030! чумардосів за день.
Арта 49, броня 12, логістика 86!
Броня сильно просіла вже 2й день поспіль, логістику прокромсали. Можливо перегруповуються в КурНР ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 588 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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09.08.2024 08:41
+12
Броня підросла в порівнянні з учора і вже на одиницю 52 рила.

Авто 86 одиниць - не рекорд, проте п'ятий результат в цьому році

Героям слава!
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09.08.2024 08:03
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Броня підросла в порівнянні з учора і вже на одиницю 52 рила.

Авто 86 одиниць - не рекорд, проте п'ятий результат в цьому році

Героям слава!
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09.08.2024 08:03 Відповісти
Броня вже 2й день просівша ))
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09.08.2024 08:47 Відповісти
Ну не скажи

вчора (танки/ББМ) 2/9, сьогодні 3/9 - приріст по броні 9,1%, а якщо брати тільки танки, то взагалі 50%

В серпні до сьогодні кількість танків відображалася "цифрою", ББМ з восьми діб чотири також були однозначні числа, сподіваюсь що ця тенденція збережеться і по танкам та ББМ ми все частіше будемо бачити нулі.
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09.08.2024 09:19 Відповісти
Ось втрати рашистів на вчора: особового складу - близько 587510 (+1140) осіб;

танків - 8431 (+2) од;

бойових броньованих машин - 16332 (+9) од;

артилерійських систем - 16487 (+36) од;

РСЗВ - 1142 (+4) од;засоби ППО - 914 (+4) од;

літаків - 366 (+1) од;гелікоптерів - 327 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13293 (+81);

крилаті ракети - 2424 (+3);кораблі /катери - 28 (0) од;

підводні човни - 1 (0) од,а

втомобільної техніки та автоцистерн - 22285 (+59) од;

спеціальна техніка - 2767 (+8).
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09.08.2024 09:47 Відповісти
Чомусь мій кормментар обрізано тому додам, що при аналізі інтенсивності наступальних дій рашистів варто виходити насамперед з кількості особового складу, котрий найбільше гине під час штурмів, а не з кількості танків та ще й з різницею у одну одиницю. Отже наступальні дії рашистів поступово знижуються і вважвю це наслідком дій захисників України на Курщині куди бажають того рашисти чи ні вони вимушені перекидати сили, та ще й про всяк випадок у Брянщину аби там подібне не відбулось!
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09.08.2024 09:50 Відповісти
Тезко, де ти бачиш аналітику, це стьоб

Аналітика, будь ласка - середньодобові втрати чумардосів по місяцям

Травень - 1 256
Червень - 1 168
Липень - 1 151
Серпень - 1 131

впевнений що і у вересні буде падіння, а от що буде потім? Буде контрнаступ чи ні неважливо, втрати підуть в гору - "зеленки" не стане, а потужність наших БПЛА зростає на очах.
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09.08.2024 10:17 Відповісти
Ну, серпень лише почався...
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09.08.2024 18:52 Відповісти
І що, середньодобові втрати на те і середньодобові, хоч повний місяць хоч якийсь проміжок. Зрозуміло що це поки плаваюче число і про остаточне рано робити висновки, проте на сьогодні саме так. Якщо будуть кардинальні зміни, то їх причину ми побачемо (наприклад ***** здохне)
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09.08.2024 19:19 Відповісти
Ну, як наші увійшли до Курської області та накришили там товстих та довірливих пігдогів (сарказм, якщо що!), то і статистика мусить змінитися, чілішлоі?
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10.08.2024 12:00 Відповісти
Головне щоб у них в наявності по техніці були нулі, а не в статистиці, бо ще цього г...на у них багато. Але процес йде, хтось сопілки нарізає, як Птахи Мадяра, з гаубиць, щоб кацапи вчилися на своєму трамбоні грати, а не по нас стріляти, хтось "красівоє" створює з їх техніки. Якби минулого року наші партнери не заперечували проти проведення такої операції, то можливо був бив вихід до Азовського моря, але зі сторони Кубані. І головне, щоб змусити наших верховних... повикидати зручних для них керовників, й замінити їх на професійних командирів, під керівництвом яких буде знищуватися максимум ворогів із мінімальними втратами.
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09.08.2024 10:24 Відповісти
Зато тепер частина цієї техніки реально ЗНИЩЕНА: після ураження, вона евакуюється з Курщини в Україну, де буде відновлена/модернізована та знову повернеться на поле бою. Вже з українськими екіпажами.
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09.08.2024 09:35 Відповісти
Та гадаю банку краски знайдуть на місці, нічого нікуде не потрібно евакуйовувати.

Трофеї з Курської області від нашого бійця з позивним "Осман"

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09.08.2024 10:36 Відповісти
Интересно, в эту статистику входят дохлокацапы с Курской народной республики.
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09.08.2024 08:08 Відповісти
Гі. Бо то не ми. Вони самі дохнуть.
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09.08.2024 08:17 Відповісти


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09.08.2024 08:11 Відповісти
"Путін, вивіді вайска!!!" - КурНР
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09.08.2024 08:28 Відповісти
Минув 3824 день москальсько-української війни.
151! одиниця техніки та 1030! чумардосів за день.
Арта 49, броня 12, логістика 86!
Броня сильно просіла вже 2й день поспіль, логістику прокромсали. Можливо перегруповуються в КурНР ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 588 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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09.08.2024 08:41 Відповісти
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09.08.2024 08:45 Відповісти
Десь 30 неврахованих танчиків з Курської Наротної Ріспублікі бовтається...
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09.08.2024 08:59 Відповісти
Та тож ленд-ліз, він у втрати не зараховується, після війни повернемо, якщо буде кому
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09.08.2024 09:25 Відповісти
Ніхто їх не поверне. Після війни рашку демілітаризують і дозволять мати в європейській частині тільки поліцію і можливо нацгвардію. За Уралом дозволять мати не ******* техніку типу Т-55 в обмеженій кількості. Все решта утилізують.
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09.08.2024 09:36 Відповісти
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09.08.2024 09:39 Відповісти
Реальної інфографіки (тобто порівняння втрат рашистів по різних датах) я не бачу, але виходячи з останніх таки вхід наших хлопців до Курщини починає давати результат і інтенсивність боїв поступово знижується через перекидання сил московських нацистів на територію Московії (т.з. "роССії"). Якщо вірити повідомленням рашистських блогерів )(уйло (воно з путін) дало Герасимову час до п'ятниці аби відновити контроль над територією Курської області. П'ятниця прийшла і нічого доброго для рашистів не принесла. Тож подивимось на реакцію Кремля. Найшвидше чергова "червона лінія" Москви перетворилась на коричневу, і Герасімова навряд чи кремлівський недопалок звільнить, бо московським нацистам швидше за все замінити його немає ким!
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09.08.2024 09:40 Відповісти
Треба ще один рядок ввести. "Військовополонені"
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09.08.2024 09:51 Відповісти
Та да. Кацапи вже ротами здаються в полон.

Цікаво, що ціла рота кацапів здалася в полон лише 2м українськім воїнам. А ще цікавіше, що ті кацапи були прикордонниками. Якщо хтось не розуміє приколу: прикордонники в засрашці - це ФСБ-шна структура. І звісно, вони гарантовано знають, що в українському полоні ніяких тортур не буває. Тому якщо звичайні кацапи, зомбовані пропагандою, бояться тортур і не дуже охоче здаються, то пси ************ режиму здаються цілими ротами залюбки - пересидіти війну в комфортабельному українському полоні - це для них просто "поцілунок долі".
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09.08.2024 11:35 Відповісти
 
 