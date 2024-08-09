Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 588 540 осіб (+1030 за добу), 8434 танки, 16536 артсистем, 16 341 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 588540 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 588540 (+1030) осіб,
- танків ‒ 8434 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9) од,
- артилерійських систем – 16536 (+49) од,
- РСЗВ – 1142 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 916 (+2) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),
- крилаті ракети ‒ 2424 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 2769 (+2)
Топ коментарі
+22 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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+20 Qq Qqq #455433
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+12 Vitaliy Kasenkov
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Авто 86 одиниць - не рекорд, проте п'ятий результат в цьому році
Героям слава!
вчора (танки/ББМ) 2/9, сьогодні 3/9 - приріст по броні 9,1%, а якщо брати тільки танки, то взагалі 50%
В серпні до сьогодні кількість танків відображалася "цифрою", ББМ з восьми діб чотири також були однозначні числа, сподіваюсь що ця тенденція збережеться і по танкам та ББМ ми все частіше будемо бачити нулі.
танків - 8431 (+2) од;
бойових броньованих машин - 16332 (+9) од;
артилерійських систем - 16487 (+36) од;
РСЗВ - 1142 (+4) од;засоби ППО - 914 (+4) од;
літаків - 366 (+1) од;гелікоптерів - 327 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13293 (+81);
крилаті ракети - 2424 (+3);кораблі /катери - 28 (0) од;
підводні човни - 1 (0) од,а
втомобільної техніки та автоцистерн - 22285 (+59) од;
спеціальна техніка - 2767 (+8).
Аналітика, будь ласка - середньодобові втрати чумардосів по місяцям
Травень - 1 256
Червень - 1 168
Липень - 1 151
Серпень - 1 131
впевнений що і у вересні буде падіння, а от що буде потім? Буде контрнаступ чи ні неважливо, втрати підуть в гору - "зеленки" не стане, а потужність наших БПЛА зростає на очах.
Трофеї з Курської області від нашого бійця з позивним "Осман"
151! одиниця техніки та 1030! чумардосів за день.
Арта 49, броня 12, логістика 86!
Броня сильно просіла вже 2й день поспіль, логістику прокромсали. Можливо перегруповуються в КурНР ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 588 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
Цікаво, що ціла рота кацапів здалася в полон лише 2м українськім воїнам. А ще цікавіше, що ті кацапи були прикордонниками. Якщо хтось не розуміє приколу: прикордонники в засрашці - це ФСБ-шна структура. І звісно, вони гарантовано знають, що в українському полоні ніяких тортур не буває. Тому якщо звичайні кацапи, зомбовані пропагандою, бояться тортур і не дуже охоче здаються, то пси ************ режиму здаються цілими ротами залюбки - пересидіти війну в комфортабельному українському полоні - це для них просто "поцілунок долі".