Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 588 540 осіб (+1030 за добу), 8434 танки, 16536 артсистем, 16 341 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 588540 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 588540 (+1030) осіб,

танків ‒ 8434 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9) од,

артилерійських систем – 16536 (+49) од,

РСЗВ – 1142 (+0) од,

засоби ППО ‒ 916 (+2) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 327 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),

крилаті ракети ‒ 2424 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86) од,

спеціальна техніка ‒ 2769 (+2)

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