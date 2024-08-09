На фронті загинув військовий з Миколаєва, учасник проєкту Bird ID Ukraine Олексій Сапуга. ФОТО

У боях за Україну загинув військовий Олексій Сапуга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй Facebook-сторінці.

Він розповів, що Олексій Сапуга мобілізувався до Сил оборони України кілька місяців тому, влітку перебував на військових навчаннях, потім - на Донеччині.

"Загинув Олексій Сапуга - найкращий з найкращих. Земляк з Миколаєва. Людина неймовірної доброти, безвідмовності у допомозі, оптимізму, товариськості. Золоті руки. Якого в нашій пташиній спільноті України всі знали і любили. Він мобілізувався кілька місяців тому, бачились востаннє якраз тоді, кілька разів писав і надсилав фото з навчань. Написав у липні вже з Донеччини, надіслав фото газети "Спротив" з припискою "Починаєм збирати пресу", - написав журналіст.

Засновниця проєкту Bird ID Ukraine Ганна Кузьо зазначила, що Олексій Сапуга займався бьордвотчингом (хобі, пов'язане із спостереженням та вивченням птахів у природному середовищі).

"Не маю спільного фото з Олексієм, а так хотілося б. А ще більше хотілося б, щоб йому не доводилося змінювати бьордвочерське хакі-маскування на військовий однострій, а бінокль – на зброю. Олексій Сапуга був одним з учасників першого курсу з визначення птахів BirdidUkraine в київській групі. Дуже сумлінний студент", – написала вона.

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