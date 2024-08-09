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Новини Війна
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На фронті загинув військовий з Миколаєва, учасник проєкту Bird ID Ukraine Олексій Сапуга. ФОТО

У боях за Україну загинув військовий Олексій Сапуга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй Facebook-сторінці.

Він розповів, що Олексій Сапуга мобілізувався до Сил оборони України кілька місяців тому, влітку перебував на військових навчаннях, потім - на Донеччині.

"Загинув Олексій Сапуга - найкращий з найкращих. Земляк з Миколаєва. Людина неймовірної доброти, безвідмовності у допомозі, оптимізму, товариськості. Золоті руки. Якого в нашій пташиній спільноті України всі знали і любили. Він мобілізувався кілька місяців тому, бачились востаннє якраз тоді, кілька разів писав і надсилав фото з навчань. Написав у липні вже з Донеччини, надіслав фото газети "Спротив" з припискою "Починаєм збирати пресу", - написав журналіст.

Засновниця проєкту  Bird ID Ukraine Ганна Кузьо зазначила, що Олексій Сапуга займався бьордвотчингом (хобі, пов'язане із спостереженням та вивченням птахів у природному середовищі).

 "Не маю спільного фото з Олексієм, а так хотілося б. А ще більше хотілося б, щоб йому не доводилося змінювати бьордвочерське хакі-маскування на військовий однострій, а бінокль – на зброю. Олексій Сапуга був одним з учасників першого курсу з визначення птахів BirdidUkraine в київській групі. Дуже сумлінний студент", – написала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на фронті загинув командир військової частини, підполковник ЗСУ Олег Пігулевський

Загинув Олексій Сапуга
Загинув Олексій Сапуга
Загинув Олексій Сапуга

Автор: 

втрати (4385) ЗСУ (7500)


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Топ коментарі
+16
Слава героям, ганьба пацюкам!
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09.08.2024 08:43
+15
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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09.08.2024 08:51
+8
😥
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09.08.2024 08:43
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😥
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09.08.2024 08:43 Відповісти
Слава героям, ганьба пацюкам!
показати весь коментар
09.08.2024 08:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
09.08.2024 08:51 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
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09.08.2024 09:11 Відповісти
Влада створює умови для знищення тих людей, які здатні чинити їй опір. путін допомагає владі єрмака-зеленського знищувати національно свідомих людей
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09.08.2024 09:27 Відповісти
гинуть найкращі сини України. Вічна пам'ять Воїну.
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09.08.2024 09:46 Відповісти
найхудші підари -95 квартал, фітнес тренери з Одеси, портнови, татарови, агрохамії, дєрьмаки, продажні судді, корупціонери і тому подібні потвори зелені сидять у тилу, який захищає ЗСУ.
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09.08.2024 09:52 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям
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09.08.2024 10:48 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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09.08.2024 11:08 Відповісти
 
 