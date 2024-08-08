Захищаючи Україну, на фронті загинув командир військової частини, підполковник ЗСУ Олег Пігулевський

У боях за Україну загинув командир військової частини, командир окремого стрілецького батальйону окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ підполковник Олег Пігулевський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Володарська селищна територіальна громада Білоцерківського району Київської області.

Зазначається, що Олег Пігулевський народився 1 липня 1972 року в селі Городище–Пустоварівське.

В 1990 році вступив до Новосибірського вищого загального військового командного училища, яке успішно закінчив в 1994 році та отримав звання "лейтенант". З 1998 року по 2004 рік проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах, в тому числі був начальником штабу розвідувального батальйону 72-ї механізованої дивізії.

У березні 2022 року Олег Пігулевський був призваний на військову службу по мобілізації на посаду командира окремого стрілецького батальйону. В стислі терміни сформував батальйон і з 1 квітня 2022 року керував зайняттям батальйонного району оборони та його обладнанням у складі Угруповання сил і засобів оборони Києва.

Починаючи з 2023 року керував діями підрозділів батальйону та безпосередньо брав участь в обороні населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Пізніше організовував оборону Куп’янська. 31.01.2023 під час виконання службових обов’язків в районі населеного пункту Дворічна отримав контузію, але залишився у строю.

2 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. У героя залишилися мама, дружина, донька та син, дві внучки.

Відомо, що в цивільному житті Пігулевський працював директором компанії Global Spirits та планував після перемоги повернутись на посаду. Компанія висловила щирі співчуття близьким захисника та зазначила, що візьме на себе відповідальність за поховання та підтримку родини.

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