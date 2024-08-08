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Новини Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув командир військової частини, підполковник ЗСУ Олег Пігулевський

Олег Пігулевський

У боях за Україну загинув командир військової частини, командир окремого стрілецького батальйону окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ підполковник Олег Пігулевський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомила Володарська селищна територіальна громада Білоцерківського району Київської області. 

Зазначається, що Олег Пігулевський народився 1 липня 1972 року в селі Городище–Пустоварівське.

В 1990 році вступив до Новосибірського вищого загального військового командного училища, яке успішно закінчив в 1994 році та отримав звання "лейтенант". З 1998 року по 2004 рік проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах, в тому числі був начальником штабу розвідувального батальйону 72-ї механізованої дивізії.

У березні 2022 року Олег Пігулевський був призваний на військову службу по мобілізації на посаду командира окремого стрілецького батальйону. В стислі терміни сформував батальйон і з 1 квітня 2022 року керував зайняттям батальйонного району оборони та його обладнанням у складі Угруповання сил і засобів оборони Києва.

Починаючи з 2023 року керував діями підрозділів батальйону та безпосередньо брав участь в обороні населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Пізніше організовував оборону Куп’янська. 31.01.2023 під час виконання службових обов’язків в районі населеного пункту Дворічна отримав контузію, але залишився у строю.

2 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. У героя залишилися мама, дружина, донька та син, дві внучки.

Відомо, що в цивільному житті Пігулевський працював директором компанії Global Spirits та планував після перемоги повернутись на посаду. Компанія висловила щирі співчуття близьким захисника та зазначила, що візьме на себе відповідальність за поховання та підтримку родини.

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Автор: 

втрати (4385) ЗСУ (7500)


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Топ коментарі
+24
коли гинуть командири батальйонів це означає, що вони точно не знаходилися за 20 км від фронту та це дуже погано.... слава воїну, й глибокий сум від втрати...
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08.08.2024 13:22
+16
Вічна слава ГЕрою. Честь!!

Співчуття родині та побратимам..

Лютої смерті окупантам.
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08.08.2024 13:31
+15
Щире співчуття рідним та близкім героя, який ціною свого життя захищав свій народ від московських звірів.

Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
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08.08.2024 13:34
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коли гинуть командири батальйонів це означає, що вони точно не знаходилися за 20 км від фронту та це дуже погано.... слава воїну, й глибокий сум від втрати...
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08.08.2024 13:22 Відповісти
За200титься можно и за 30 км от фронта,ракеты,те дроны,град,тут все от судьбы зависит
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08.08.2024 13:35 Відповісти
"це означає, що вони точно не знаходилися за 20 км від фронту"

У ворога вистачає засобів ураження, які б'ють набагато далі ніж 20 км.
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08.08.2024 13:50 Відповісти
дівчатка, не ганьбіться..мова не про те що є у ворога...Новогродівка за 5км від ЛБЗ....
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08.08.2024 15:04 Відповісти
Це міг бути і дрон по авто, варіантів вистачає.
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08.08.2024 13:57 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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08.08.2024 13:27 Відповісти
Вічна слава ГЕрою. Честь!!

Співчуття родині та побратимам..

Лютої смерті окупантам.
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08.08.2024 13:31 Відповісти
Щире співчуття рідним та близкім героя, який ціною свого життя захищав свій народ від московських звірів.

Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
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08.08.2024 13:34 Відповісти
Олега знав з дитинства. Це був спокійний та мужній і юнак і воїн. Не знав дружину і дітей. Пам'ятаю молодшого брата Олега. Батька їх пам'ятаю. Серйозного та відповідального керівника.
Шкода, що гинуть кращі захисники. І вкрай неприємно, що у когось на вустах розмова про якісь бізнесові дані про Олега. Ганьба і клеймо кривдникам ГЕРОЯ.
Довічна СЛАВА тобі Олеже та твоєму життєвому подвигу! Низький уклін перед твоєю постаттю.
Солдати та офіцери батальону, напишіть про обставини гибелі Олега. Розповідайте про його службу людям.
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28.08.2024 11:23 Відповісти
 
 