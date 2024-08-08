Защищая Украину, на фронте погиб командир воинской части, подполковник ВСУ Олег Пигулевский

В боях за Украину погиб командир воинской части, командир отдельного стрелкового батальона отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ подполковник Олег Пигулевский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Володарская поселковая территориальная громада Белоцерковского района Киевской области.

Отмечается, что Олег Пигулевский родился 1 июля 1972 года в селе Городище-Пустоваровское.

В 1990 году поступил в Новосибирское высшее общее военное командное училище, которое успешно окончил в 1994 году и получил звание "лейтенант". С 1998 года по 2004 год проходил службу в рядах ВСУ на различных должностях, в том числе - был начальником штаба разведывательного батальона 72-й механизированной дивизии.

В марте 2022 года Олег Пигулевский был призван на военную службу по мобилизации на должность командира отдельного стрелкового батальона. В сжатые сроки сформировал батальон и с 1 апреля 2022 года руководил занятием батальонного района обороны и его оборудованием в составе Группировки сил и средств обороны Киева.

Начиная с 2023 года руководил действиями подразделений батальона и непосредственно участвовал в обороне населенного пункта Клещиевка Бахмутского района Донецкой области. Позже организовывал оборону Купянска. 31.01.2023 во время выполнения служебных обязанностей в районе населенного пункта Двуречная получил контузию, но остался в строю.

2 августа 2024 года погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новогродовка Покровского района Донецкой области, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость. У героя остались мама, жена, дочь и сын, две внучки.

Известно, что в гражданской жизни Пигулевский работал директором компании Global Spirits и планировал после победы вернуться на должность. Компания выразила искренние соболезнования близким защитника и отметила, что возьмет на себя ответственность за погребение и поддержку семьи.

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