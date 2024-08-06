Защищая Украину, в районе Белогоровки погиб воин Петр Полеванчук из Львовской области. ФОТО
На войне против российских захватчиков погиб защитник Украины Петр Иванович Полеванчук 1980 г.р. из г. Николаев Золочевского района Львовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Николаевскую городскую территориальную громаду.
Как отмечается, воин погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
Траурный кортеж прибудет в Николаев 6 августа ориентировочно в 13:00.
Воина похоронят на городском кладбище, на Аллее памяти погибших Героев.
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Спи спокійно солдат ти захистив свій народ від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
ЦН ау !!! ум Львівській області є одне місто Миколаїв і входить волно до Стрийського району !!!
Микола́їв (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 МФА : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [mɪkoˈɫɑjɪu̯] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Uk-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2.ogg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Uk-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2.ogg прослухати )) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Стрийського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської області , колишній районний центр.
Миколаїв заснований у https://uk.wikipedia.org/wiki/1570 1570 році. Статус міста з https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року.