Защищая Украину, в районе Белогоровки погиб воин Петр Полеванчук из Львовской области. ФОТО

На войне против российских захватчиков погиб защитник Украины Петр Иванович Полеванчук 1980 г.р. из г. Николаев Золочевского района Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Николаевскую городскую территориальную громаду.

Как отмечается, воин погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Траурный кортеж прибудет в Николаев 6 августа ориентировочно в 13:00.

Воина похоронят на городском кладбище, на Аллее памяти погибших Героев.

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