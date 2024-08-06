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Защищая Украину, в районе Белогоровки погиб воин Петр Полеванчук из Львовской области. ФОТО

На войне против российских захватчиков погиб защитник Украины Петр Иванович Полеванчук 1980 г.р. из г. Николаев Золочевского района Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Николаевскую городскую территориальную громаду.

Как отмечается, воин погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Траурный кортеж прибудет в Николаев 6 августа ориентировочно в 13:00.

Воина похоронят на городском кладбище, на Аллее памяти погибших Героев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб шеф-повар херсонского ресторана "Кабанос" Сергей Пантак. ФОТОрепортаж

Петро Полеванчук

Автор: 

военнослужащие (6134) потери (4382) Львовская область (2903)


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Вічна пам'ять
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06.08.2024 12:23 Ответить
Щире співчуття рідним та близкім героя, громаді м. Миколаїв Золочівського району Львівської області .
Спи спокійно солдат ти захистив свій народ від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
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06.08.2024 12:27 Ответить
Вічна пам`ять та Вічна Слава Герою України !!!

ЦН ау !!! ум Львівській області є одне місто Миколаїв і входить волно до Стрийського району !!!

Микола́їв (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 МФА : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [mɪkoˈɫɑjɪu̯] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Uk-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2.ogg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Uk-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2.ogg прослухати )) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Стрийського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівської області , колишній районний центр.

Миколаїв заснований у https://uk.wikipedia.org/wiki/1570 1570 році. Статус міста з https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року.
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06.08.2024 12:35 Ответить
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06.08.2024 12:37 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне, Воїне...
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06.08.2024 14:10 Ответить
 
 