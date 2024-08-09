Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що Німеччина має скоротити військову допомогу Україні та налагодити відносити з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Zeit.

"Ми більше не можемо надавати Україні кошти на зброю, щоб ця зброя витрачалася і нічого не робила. Все має бути пропорційно", - наголосив політик.

Він також наголосив, що з початку виділення допомоги, він виступав проти.

"У мене була дуже чітка думка з цього приводу протягом двох років, і я, на жаль, повинен сказати, що це було підтверджено в багатьох аспектах", - зазначив Кречмер.

Він знову наголосив, що, на його думку, українська війна буде закінчена не на полі бою, а за столом переговорів.

Нагадаємо, минулого року Кречмер пропонував Україні змиритися з окупованими територіями.

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