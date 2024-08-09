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Глава Саксонії Кречмер закликав скоротити військову допомогу Україні

Міхаель Кречмер

Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що Німеччина має скоротити військову допомогу Україні та налагодити відносити з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Zeit.

"Ми більше не можемо надавати Україні кошти на зброю, щоб ця зброя витрачалася і нічого не робила. Все має бути пропорційно", - наголосив політик.

Він також наголосив, що з початку виділення допомоги, він виступав проти.

"У мене була дуже чітка думка з цього приводу протягом двох років, і я, на жаль, повинен сказати, що це було підтверджено в багатьох аспектах", - зазначив Кречмер.

Він знову наголосив, що, на його думку, українська війна буде закінчена не на полі бою, а за столом переговорів.

Нагадаємо,  минулого року Кречмер пропонував Україні змиритися з окупованими територіями.

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Автор: 

Німеччина (7324) допомога (8295) Україна (5864)


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Топ коментарі
+46
Консерва.

Краще б собі щось скоротив...
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09.08.2024 08:57
+31
Протухла кацапська консерва знову засмерділа. Фу! Гидота!
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09.08.2024 08:59
+30
На пику гляньТЕ, викапаний мокша з боліт, результат расєйкіної окупації частини німеччини
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09.08.2024 09:02
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Консерва.

Краще б собі щось скоротив...
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09.08.2024 08:57 Відповісти
Так, краще відмовитись від допомоги Федерального уряду на Саксонію і назад в НДР.
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09.08.2024 09:21 Відповісти
Захід нас вчить боротись з корупцією, а в той час росія корумпувала ультра-праві і ліві рухи по всій Європі.
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09.08.2024 10:20 Відповісти
Ліві-праві рухи в європі рідко де при владі ... зазвичай це маргінальні утворення ...

Правильно вчать - корупція це головне зло в Україні
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09.08.2024 11:39 Відповісти
Протухла кацапська консерва знову засмерділа. Фу! Гидота!
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09.08.2024 08:59 Відповісти
Хтось може вилікувати окремих євроідіотів від Стокгольмського синдрому?
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09.08.2024 08:59 Відповісти
да какой там синдром - наши начали рвать кацапню под Курском, пуйло начало нажимать на своих Еврохолопов, что б вонь поднимали)))
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09.08.2024 10:15 Відповісти
Голова Саксонії - гнида
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09.08.2024 09:01 Відповісти
П
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09.08.2024 09:02 Відповісти
И
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09.08.2024 09:31 Відповісти
Д
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09.08.2024 09:31 Відповісти
А
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09.08.2024 09:32 Відповісти
Р
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09.08.2024 09:34 Відповісти
АСаксонський
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09.08.2024 09:45 Відповісти
На пику гляньТЕ, викапаний мокша з боліт, результат расєйкіної окупації частини німеччини
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09.08.2024 09:02 Відповісти
Ні, він не мокша. Він типовий поц, таки-да!
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09.08.2024 17:41 Відповісти
а в Саксонії є письменники похилого віку ?
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09.08.2024 09:02 Відповісти
Так, є, але вузької спеціалізації - казкарі - фантасти-пропагандони.
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09.08.2024 09:54 Відповісти
О! Ботулізм! Консерва вистрілила! Кацапам не хочеться перекидувати війська з Укмаїни на Курський напрямок, тому такі консерви саме зараз вибухатимуть масово і прости Господи потужно.
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09.08.2024 09:03 Відповісти
Це той, "хто давав нам зброю"?!!

Я дам тебе Парабеллум - іди звільняй Мацкву....

ПНХ коцапська консерва!

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09.08.2024 09:04 Відповісти
На зарплате у путина
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09.08.2024 09:09 Відповісти
Ох уж еті англосакси!
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09.08.2024 09:13 Відповісти
Протухший підр
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09.08.2024 09:17 Відповісти
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09.08.2024 09:19 Відповісти
Агінь !
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09.08.2024 09:26 Відповісти
А що з цього приводу думають його виборці?

Моде є сенс скоротити термін перебування на посаді цього клоуна?
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09.08.2024 09:21 Відповісти
Корисний ідіот для російських виродків
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09.08.2024 09:23 Відповісти
Саксонія - столиця Дрезден, землі бувшої соціалістичної DDR. Кречмер народився в 1975 році, не виключено співробітник штазі, на що вказує його спите ібало. Весь газовий бізнес Німеччини з кацапами очолювали бувші агенти штазі.
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09.08.2024 09:23 Відповісти
Скороти собі язика, шльондра кацапська.
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09.08.2024 09:30 Відповісти
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09.08.2024 09:34 Відповісти
"витрачалася і нічого не робила", от де собака закрита. Захід цинічний і практичний. Вкладатися у чорну діру ( точніше зелену), де зникають гроші без результата, він не буде. Схоже, він висловив не тільки свою думку. Тому Зєльц і забігав з миром - грошей більше не дадуть на його авантюри.
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09.08.2024 09:37 Відповісти
Навіщо цей "аналіз" балачок звичайного продажного покидька? Може ще пиз#іж шрьодера проаналізуєте?
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09.08.2024 09:41 Відповісти
Не покидьок, а державний діяч Німеччини. І його "маячня", може бути думками багатьох діячів на Заході, так, як через Орбана іноді вкидає свої думки ЄС. Але легше назвати його покидьки і кричати, що він підар, а не аналізувати дії Західних політиків. Не дивно, що українці в такій дупі, з таким підходом.
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09.08.2024 09:50 Відповісти
Навіть якби наша влада була найсвятіша, цей тип кричав би не давати зброю.
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09.08.2024 10:17 Відповісти
Дупа-це ваша писанина. Не дивно.
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09.08.2024 22:28 Відповісти
Чергова німецька повія,яка продала власну сраку за кацапські криваві гроші.
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09.08.2024 09:38 Відповісти
Питання до ура-патріотів. В чому фріц не правий, гроші нагло розкрадаються, не будуються навіть елементарні укріплення, друзі потужного лідора навіть на Охмадиті хотіли нажитись?
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09.08.2024 09:49 Відповісти
Мужик просто сказав правду, а тут вже сраки підірвались. Гроші і допомога утікають в зелену корупційну диру. На фронті в останній час одні втрати територій. Хай патріоти звикають до того, що у Зєлі стало "скучноє літсо" йому "дєнєг нікто нє даст".
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09.08.2024 09:56 Відповісти
І я про це
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09.08.2024 10:08 Відповісти
вчитуйтесь у зміст, щоб не втрачати глузд: "Ми більше не можемо надавати Україні кошти на зброю, щоб ця зброя витрачалася і нічого не робила. Все має бути пропорційно", - Джерело:
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09.08.2024 10:10 Відповісти
Він сказав не про гроші,а про скорочення військової допомоги,а військова допомога надається озброєнням,щоб захищати і твою дупу в тому числі.
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09.08.2024 11:24 Відповісти
Спецслужбы и контразведка Германии должны проверить счета и связи етого ************* с ******
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09.08.2024 09:53 Відповісти
Саксонія відійшла до сталінської зони окупації, з якої Сралін утворив у 1949 р. НДР, а в НДР не було проведено денацифікацію, колишні нацисти перефарбувалися у комуністів, тому, мабуть, нічого дивного у тому немає, що голова земельного уряду Саксонії за покликанням у душі неонацист і прибічник московитського фашизму.

"Оссі" так і не одужали, навпаки, заразили неонацизмом частково і "вессі".

Нині у німців у тренді опинилася пропутінська "Альтернатива".
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09.08.2024 09:58 Відповісти
Почему и за сколько он так начал говорить? Деньги хорошие наверное?

СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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09.08.2024 10:32 Відповісти
Придурок проруснявий ...ваша колонія раша ...має вас на увазі ...ви мабудь хлухі та сліпі від природи...бо русня тут вимагає шоб кремль втюхав вам пару кабів на Німеччину ...
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09.08.2024 11:06 Відповісти
Німеччина на війні в Україні заробила досить значну суму, війна це заробіток, хоч і на крові. Так що хто його буде слухати і навіщо нісенітниці тут друкувати
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09.08.2024 11:06 Відповісти
Потрібно подивитись в минуле ,фрау Меркель уже налагоджувала відносини з расеєю,і що з цього вийшло всі знають,і багато хто відчуває.
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09.08.2024 11:18 Відповісти
східна німеччина, колишня НДР. ще й досі населення не вилікувалося від рос пропаганди, занадто легко їм дісталась свобода! (
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09.08.2024 13:08 Відповісти
 
 