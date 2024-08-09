Вночі над Дніпропетровщиною ППО збила "шахеди", вранці ворог атакував Нікополь
Вранці 9 серпня ворог атакував Нікополь і район – є руйнування. Вночі над Дніпропетровщиною збивали ворожі "Шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Вночі 9 серпня над областю було знищено 2️ ворожих "шахеди" силами ПвК "Схід", - повідомив Лисак.
Він також зазначив, що ворог продовжив атаки по Нікопольщині. Ввечері били з артилерії та дронами-камікадзе по Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. На ранок удари поновилися. Окупанти гатили по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.
За інформацією міського голови Нікополя Олександра Саюка, зранку 9 серпня росіяни здійснили на місто 5 атак дронами-камікадзе. Минулось без поранених та загиблих.
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