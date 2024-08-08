Окупанти обстрілювали Нікопольщину понад 30 разів протягом дня: 1 людина загинула, 1 - поранена. ФОТОрепортаж
8 серпня війська РФ запустили по Нікопольському району Дніпропетровської області майже 25 БпЛА та 10 разів обстрілювали район з артилерії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Ворог завдава ударів по Нікополю, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах.
Внаслідок обстрілів загинув чоловік. Ще один – постраждав. 74-річний поранений лікуватиметься амбулаторно.
Також пошкоджені комунальне і транспортне підприємства, агрофірма, підрозділ ДСНС та службове авто, лікарня, дитячий розважальний центр, п'ятиповерхівка. Побиті гаражі, 3 легковики і вантажівка. Зачепило лінії електропередач.
За уточненими даними, через вранішній удар в районі понівечені ще один приватний будинок та гараж.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, російські окупаційні війська вдарили з артилерії по території лікарні в Нікополі на Дніпропетровщині. Загинув чоловік.
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